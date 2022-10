Série

Philip a-t-il trompé la Reine? Pas encore sortie, la saison 5 de «The Crown» choque déjà

Selon les tabloïds britanniques, la liaison supposée du prince Philip dans les années 1990 fait partie de l'intrigue de la saison 5. Moins de deux mois après le décès de la Reine, les Britanniques sont choqués.

La cinquième saison de The Crown, attendue sur Netflix le 9 novembre prochain, fait grincer des dents outre-Manche. Alors que les Britanniques se remettent tout juste de la mort de la reine Elizabeth II, les tabloïds anglais prétendent qu'un épisode met en scène une liaison supposée du prince Philip. Le mari de la Reine l'aurait trompée avec Penny Bradourne, la comtesse Mountbatten de Birmanie.

Jonathan Pryce, qui joue le rôle du prince Philip, donne la réplique à Natascha McElhone, alias Penny Bradourne. Image: netflix

Dans la fameuse scène, selon les tabloïds, on y verrait le prince Philip confier ses problèmes de couple à Penny Bradourne lors d'un cours d'équitation d’attelage. Il y serait question d'un rapprochement physique, où les deux protagonistes se toucheraient les mains. Une scène qui fait écho aux rumeurs de liaisons relayées dans les années 1990 par la presse britannique.

«Des ordures cruelles»

Un scandale pour l'ancien attaché de presse de la Reine, Dickie Arbiter. Au Sun, il a déclaré, à propos de la série et de la plateforme de streaming: «Ce sont des ordures cruelles. Quelques semaines seulement après que la nation a accompagné Sa Majesté pour reposer aux côtés du prince Philip, c'est très désagréable.» Toujours selon Dickie Arbiter, la comtesse Mountbatten de Brimanie et le mari de la Reine étaient simplement amis. «Netflix ne s'intéresse pas aux sentiments des gens.»

Penny Bradourne était, à n'en pas douter, proche du prince, mais manifestement aussi de la Reine, puisqu'elle a assisté aux funérailles de Philip, en 2021, mais aussi plus récemment à celles d'Elizabeth II, durant la cérémonie où seules 30 personnes étaient présentes.

De la fiction

Netflix et sa série font face à un déluges de critiques et de commentaires. Des biographes de la monarchie ont régulièrement mis le doigt sur des erreurs dans le scénario, les derniers en date assurant que ces inexactitudes ou ces erreurs peuvent nuire à la réputation du nouveau roi Charles III. L'ancien premier ministre britannique John Major, qui a œuvré au 10 Downing Street dans les années 1990, époque retracée dans la saison à venir, a assuré de son côté que The Crown n'est qu'un «tonneau d'absurdités».

Le couple royal est incarné par Imelda Staunton et Jonathan Pryce. Image: netflix

L'actrice Judi Dench, pour sa part, a demandé à Netflix de mentionner clairement que la série est fictionnelle. Celle qui a ouvertement clamé que The Crown est un show «sensationnaliste et cruellement injuste» a semble-t-il été entendue par le géant du streaming, même si elle ne fait pas partie du casting. Dans la description de la bande-annonce de cinquième saison, sur YouTube, il est écrit: «Inspirée de faits réels, cette fiction raconte l’histoire de la reine Elizabeth II et les événements politiques et privés qui ont marqué son règne».

La bande-annonce de la saison 5:

Vidéo: extern / rest

L'accident de Lady Di , pas au programme

Si la série fait jaser, il y a tout de même un point qui a manifestement mis tout le monde d'accord: celui de ne pas reproduire le tragique accident qui a coûté la vie à Diana sous le Pont de l'Alma à Paris en 1997. En plein tournage de la saison 6, une source a déclaré au média Deadline que la série retracera les événements qui se sont produits juste avant le moment fatidique, avec la voiture de la princesse quittant le Ritz, et juste après, montrant l'ambassadeur britannique en France entrant en contact avec le ministère des Affaires étrangères. Cette sixième et dernière saison de The Crown est attendue pour 2023 ou 2024.