Jennifer Coolidge a enfin le succès qu'elle mérite notamment grâce à la série The White Lotus. hbo

Il est temps de parler de Jennifer Coolidge, l'actrice de «The White Lotus»

Jennifer Coolidge est en train de vivre sa meilleure vie en tant qu'actrice. Après des années d'absence, elle prend sa revanche.

Lundi 12 décembre, RTS1 diffusait l'avant-dernier épisode de la saison 2 de The White Lotus, la série HBO au succès amplement mérité de Mike White. Jennifer Coolidge joue le rôle de Tanya McQuoid, une héritière américaine névrosée en manque d'amour. Il n'y a pas à dire, elle se distingue des autres personnages par sa profondeur, son humour et son humanité blessée. Elle est aussi «pure et fraiche» que la cocaïne qu'elle sniffe dans l'épisode 6.

La bande-annonce de The White Lotus saison 2

Vidéo: watson

Les plus vieux se demanderont où Jennifer Coolidge était passée pendant toutes ces années. Les plus jeunes verront en elle une révélation. «Pourquoi n'avais-je jamais entendu parler de Jennifer Coolidge avant?», peut-on par exemple lire dans les avis de The White Lotus sur IMDb. «La renaissance de Jennifer Coolidge devrait être enseignée comme une partie importante de l'histoire américaine», a écrit un internaute sur Twitter. Car oui, Jennifer Coolidge fait bel et bien son come-back.

Une image de MILF qui lui colle à la peau

Jennifer Coolidge a fait ses débuts sur le petit écran dans la série Seinfeld en 1993. Le grand public la découvrira en 1999 dans American Pie comme la mère de Stifler, un rôle qu'elle endossera dans les quatre films et pendant 15 ans. Une image de MILF (Mother I'd Like to Fuck) dont elle aura de la peine à se défaire.

«J'ai couché avec 200 personnes grâce au rôle de MILF dans American Pie» Jennifer Coolidge pour Variety

Son rôle de MILF dans American Pie lui a collé à la peau pendant des années. universal

Pour beaucoup, c'est aussi l'amie perdue de vue de Monica et Phoebe dans Friends. Elle avait marqué les esprits dans l’épisode 3 de la saison 10, avec cette tirade hilarante: «Regardez comme j’ai l’air jeune! (…) Touchez mes abdos, je ne fais pas du tout d'exercice (…) Sens mon cou, ce n’est pas du parfum, c'est mon odeur naturelle.»

Pour d'autres encore, c'est Paulette, l’amie de Reese Witherspoon, alias Elle Wood, dans La Revanche d’une Blonde (2001). Son dernier rôle marquant au cinéma. Depuis.. plus rien. Elle restera cantonnée pendant des années à des seconds rôles un peu bébêtes, dans des films passés inaperçus. Dans une interview pour Variety, elle raconte qu'elle a enchainé les castings sans succès:

«Dix ans de ma vie à auditionner. Rien de tout cela ne s'est traduit par un emploi. La peur disparaît quand on est tellement habitué à perdre. Il y a une certaine liberté là-dedans»

En 2011, Jennifer Coolidge n'est tellement plus bankable qu'on lui demande de passer une audition à Londres pour jouer son rôle de Paulette dans la comédie musicale La Revanche d'une Blonde. «J'ai dit à mon agent: Comment ça, une audition? C'est pas une offre directe?»

Aujourd'hui, l'Américaine prend comme Elle Wood, sa revanche. Elle fait tellement partie du phénomène The White Lotus qu'elle est le seul membre important du casting à passer de la station balnéaire d'Hawaï dans la saison 1, au lieu de tournage de la suivante, en Italie... et sans audition. Son rôle de femme riche à la fois boudeuse et furieuse n'est peut-être qu'un second rôle, mais à elle seule, elle démultiplie le potentiel comique de la série.

L'année 2022 aura été l'année de Jennifer Coolidge. Car on ne l'a pas seulement vue dans The White Lotus, mais aussi dans The Watcher, série Netflix à succès. Elle y joue avec brio une diva de l'immobilier aux motivations mystérieuses et aux côtés de Naomi Watts.

Jennifer Coolidge est également à l'affiche du film Netflix le plus attendu de l'année, Glass Onion, le deuxième volet de la saga Knives Out avec Daniel Craig, dont la sortie est prévue le 23 décembre.

Cerise sur le gâteau, ce mardi 13 décembre, les Golden Globes ont annoncé les nommés 2023 et Jennifer Coolidge figure dans la catégorie «meilleure actrice dans un second rôle dans une série» pour sa performance dans The White Lotus, saison 2.

Si elle gagne, on espère la voir sortir l'une de ces phrases chocs dont elle a le secret. En septembre, lorsqu'elle a reçu l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de Tanya, dans la saison 1 de The White Lotus, l'actrice a livré un discours spontané et mémorable:

«J’ai pris un bain de lavande aujourd’hui juste avant et ça m’a fait gonfler à l’intérieur de ma robe» a-t-elle lancé face à une salle hilare.

Puis, elle a improvisé une danse sur la musique qui oblige les artistes à quitter la scène. Une chorégraphie repartagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux.

Vidéo: youtube

On peut dire que Jennifer Coolidge a un sens de la comédie bien ancré en elle, un talent fantastique. Pendant des années, elle était comme une arme secrète dont on avait oublié les codes d'accès. Elle est à nouveau dangereusement douée.

Revivez la 78e cérémonie des Golden Globes en images