Luther, New Girl et Better Call Saul n'ont jamais reçu le prix de la série la plus prestigieuse – même s'ils ont été nominés à plusieurs reprises.

Une malédiction frappe ces 10 séries à succès

Leonardo DiCaprio n'est pas le seul à avoir dû attendre des lustres pour obtenir son Oscar: ces 11 séries ont été nominées à plusieurs reprises pour un Emmy, mais sont toujours reparties les mains vides.

Gagner un Emmy est la récompense la plus prestigieuse pour une série. Saturday Night Live a remporté le plus grand nombre d'Emmys jusqu'à présent avec 84 victoires, suivi de Game of Thrones (59 trophées) et Frasier (37 victoires). Cette année, des séries comme The Bear, Beef und Succession ont ont été graciées.

D’autres en revanche, comme Wednesday, The Last of Us et Ted Lasso, sont repartis bredouille. Il en va de même pour Better Call Saul. La série a été nominée à plusieurs reprises, mais n’a jamais remporté de trophée Emmy.

Voici onze séries frappées par une mystérieuse malédiction, qui ont été nominées à plusieurs reprises pour un Emmy mais qui n’ont jamais réussi à gagner:

Better Call Saul

Image: AMC

Contrairement à sa série mère, le spin-off de Breaking Bad a déjà été nominé 53 fois aux Emmy Awards mais n'a jamais gagné une seule fois. Une injustice face à la qualité magistrale de cette série.

Empire

Image: fox

Cette série musicale a duré six saisons et a été nominée pour huit Emmy Awards. Comme souvent pour les comédies musicales, ce genre qu'on aime ou qu'on déteste, elle est repartie bredouille à chaque fois.

The Good Place

Image: NBC

The Good Place a été nominée une douzaine de fois pour un Emmy mais n'a jamais réussi à remporter un trophée. Un crève-cœur pour cette série véritablement «feel good » et sa fin, on ne peut plus brillante.

Grace et Frankie

Image: AP/Netflix

La série Netflix avec Lily Tomlin et Jane Fonda n'a jamais réussi à s'illustrer avec un Emmy malgré ses treize nominations. Pour une fois que l'on donne de la visibilité à des femmes d'un âge mûr, et qu'on le fait avec talent, cette série aurait mérité mieux.

Loki

Image: disney plus

En seulement deux saisons, la série Marvel a reçu six nominations aux Emmy Awards. Cependant, la série n’a jusqu’à présent pas réussi à remporter une victoire aux Emmy pour le MCU. Dommage, pour une fois que Marvel proposait quelque chose d'audacieux.

Luther

Image: John Wilson/Netflix

Idris Elba a remporté un Grammy pour sa performance dans Luther, mais la série est repartie bredouille aux Emmys. Elle a été nominée treize fois. Celle qui aura rendu Edris Elba populaire aura quand même eu le droit à une belle conclusion cinématographique.

Mariés, deux enfants

Image: columbia pictures

Si vous avez grandi avec M6 dans les années 1990, vous avez probablement connu Mariés, deux enfants. La sitcom mettant en scène Al Bundy et sa famille a été nominée sept fois aux Emmy Awards, mais n'a jamais gagné.

New Girl

Image: fox

La série comique a reçu cinq nominations aux Emmy Awards, mais n'a jamais atteint les sommets. Le personnage interprété par Zoé Deschanel aura néanmoins remporté une belle première place, dans nos cœurs.

Newhart

Image: mtm enterprises

(Si vous connaissez cette série, c'est que vous êtes vieux!)

La série comique s'est déroulée de 1982 à 1990. Avec 25 nominations, elle est encore loin d'être à la hauteur de Better Call Saul. Quoi qu'il en soit, elle n'a jamais été au bout du processus.

Parks and Recreation

Image: AP/NBC

Parks and Recreation n'a jamais non plus remporté d'Emmy, bien que la série ait été nominée 14 fois et que c'est l'une des plus drôles du monde. Oui, c'est plus drôle que The Office, vous avez bien lu.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Image: AP/Netflix

Cette série Netflix compte quatre saisons et 18 nominations aux Emmys. Ce qu'elle n'a pas: un trophée Emmy. Si vous n'avez jamais entendu parler de Unbreakable Kimmy Schmidt, jetez-vous dessus sur Netflix, c'est hilarant.

