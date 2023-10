Quand parents et enfants se ressemblent vraiment dans les séries

Certains acteurs, qui jouent les membres d'une même famille dans des séries, se ressemblent tellement que l'on pourrait se demander s'ils ne partagent pas vraiment un peu d'ADN.

Depuis peu, la saison finale de Sex Education est diffusée sur Netflix et les fans (et nous!) sont toujours aussi stupéfaits de voir à quel point Adam et son père à l'écran, Michael, se ressemblent.

«Je suis toujours épaté par la précision de ce casting pour le père et le fils... Presque trop vrai, je suis convaincu qu'ils sont de la même famille.»

Ils ne sont pas les seuls à avoir été bien choisis lors du casting en ce qui concerne les ressemblances familiales. Les 18 duos parents-enfants suivants, issus de séries, se ressemblent tellement qu'ils pourraient être apparentés dans la vie réelle.

Lauren Graham en Lorelai et Alexis Bledel en Rory dans Gilmore Girls

Image: the wb

Kristine Sutherland en tant que Joyce et Sarah Michelle Gellar qui campe Buffy dans Buffy contre les vampires

Image: the wb

Reese Witherspoon dans le rôle d'Elena et Jade Pettyjohn dans le rôle de Lexie dans Little Fires Everywhere

Image: hulu

Daphne Zuniga dans le rôle de Victoria et Sophia Bush qui incarne Brooke dans One Tree Hill

Image: the wb

Julianne Nicholson qui incarne Lori et Cameron Mann dans le rôle de Ryan dans Mare of Easttown

Image: hbo

Margaret Colin qui joue Eleanor et Leighton Meester interprétant Blair dans Gossip Girl

Image: the cw

Karoline Eichhorn campe Charlotte, la maman de Carlotta von Falkenhayn, alias Elisabeth dans Dark

Image: netflix

Shelley Conn dans la peau de Mary et Charithra Chandran en tant qu'Edwina dans Bridgerton

Image: netflix

Teri Garr dans le rôle de Phoebe et Lisa Kudrow qui porte aussi le nom de Phoebe dans Friends

Image: nbc

Marisol Nichols en tant qu'Hermione et Camila Mendes dans le rôle de Veronica dans Riverdale

Image: the cw

Sheryl Lynn Lee qui campe Ellie et Hilarie Burton dans la peau de Peyton dans One Tree Hill

Image: the wb

Kerry Washington qui interprète Mia et Lexi Underwood en tant que Pearl dans Little Fires Everywhere

Image: hulu

Poorna Jagannathan dans le rôle de Nalini et Maitreyi Ramakrishnan dans celui de Devi dans Never Have I Ever

Image: netflix

Lindsay Price qui incarne Sasha et Fivel Stewart dans le rôle d'Izzie dans Atypical

Image: netflix

Carla Gugino en tant qu'Olivia, et Kate Siegel, alias Theo, dans The Haunting of Hill House

Image: netflix

Idina Menzel dans le rôle de Shelby et Lea Michele qui campe Rachel dans Glee

Image: fox

Kathy Kiera Clarke qui incarne Sarah et Louisa Harland dans la peau d'Orla dans Derry Girls

Image: netflix

Phoebe Tonkin dans le rôle de Hayley et Danielle Rose Russell en tant que Hope dans The Originals

Image: the cw

Et selon vous? Quel duo parent-enfant se ressemble tellement dans un film/une série qu'ils pourraient vraiment être de la même famille?

(cmu)

