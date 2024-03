Anna Sawai joue Toda Mariko, la dame de compagnie au sang-froid contrôlé. image: Disney+

«Shōgun» serait-elle le nouveau «Game of Thrones»?

La série, qui se concentre sur le Japon féodal de l'ère Edo, est déjà un succès. Inspiré de l’épopée littéraire éponyme de James Clavell et esthétiquement très léché, le show convainc par un audacieux mélange d'intrigue, d'action et d'authenticité.

Tobias Sedlmaier / ch media

Tout manager d'aujourd'hui sait qu'on se sent seul au sommet. C'est aussi ce que dit un noble japonais du début du XVIIe siècle, le dirigeant Taiko, sur son lit de mort, à son confident:

«L'homme le plus puissant est toujours seul»

Après sa mort, cinq partis se disputent la question de savoir qui le remplacera comme «homme le plus seul». A ces partis s'ajoutent les catholiques portugais, qui ont pris pied en Asie et qui pensent que la moitié du monde leur revient.

Au milieu de ce chaos, un Britannique, un barbare occidental, fait irruption: John Blackthorne (Cosmo Jarvis), un navigateur ou «anjin» en japonais. Celui-ci a réussi à traverser le détroit de Magellan avec une flotte initialement composée de cinq navires, dont un seul a atteint la côte nippone.

L'équipage se meurt du scorbut, le capitaine s'est suicidé. Blackthorne est d'abord capturé par Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada) et devient bientôt un pion dans les jeux d'intérêts des samouraïs. Mais c'est un pion qui veut aussi activement jouer.

La bande-annonce de Shōgun 👇 Vidéo: youtube

Un Japon historique , mais pas kitsch

Shōgun est une nouvelle série en dix épisodes diffusée par FX sur Disney+, basée sur le roman éponyme de James Clavell (1975). Certaines critiques considèrent déjà cette adaptation à forte valeur publicitaire comme la «série de l'année» ou comme le nouveau Game of Thrones. Autant dire que les attentes sont élevées.

James Clavell, maître des longues sagas asiatiques, a modelé son héros marin d'après le personnage historique de William Adams, probablement le premier samouraï venu d'Occident.

Rempli d'aventure, d'action, de beaucoup d'exotisme, et d'érotisme doux, Shōgun est devenu un best-seller. Dans les années 80, le livre a été adapté en une série avec Toshiro Mifune et Richard Chamberlain qui a déclenché un engouement mondial pour le Japon féodal.

Le remake se veut clairement authentique. Visuellement, le style est à la fois rustre et élégant, les détails des costumes et de l'architecture sont extrêmement soignés. La violence déferle avec fougue et sans aucune ironie: les têtes roulent, les sabres sont plantés dans les ventres lors du seppuku, le suicide d'honneur japonais. Et l'accent est moins mis sur une figure de sauveur blanc qui ne trouve son identité que dans l'étranger que sur la compréhension de la culture japonaise.

Ainsi, les acteurs sont non seulement originaires du Japon, mais ils s'expriment également tous en japonais, ce qui est loin d'être une évidence dans les productions coûteuses.

The Last Samurai s'efforçait déjà en 2003 d'éviter un peu les stéréotypes. Mais deux ans plus tard seulement suivait la terrible adaptation d'Arthur Golden Memoirs of a Geisha, avec des acteurs chinois qui balbutiaient des répliques théâtrales dans un anglais approximatif. A Hollywood, le «Japon historique» est souvent synonyme de kitsch.

Pas une série «bruit de fond»

Shōgun ne tombe pas dans le piège des clichés. En revanche, il faut rester concentré – c'est l'une des rares séries que l'on ne peut pas mettre en bruit de fond lors du repassage, car il faut lire les sous-titres pour comprendre ce qui se passe.

Le show plonge tous les non-Japonais dans l'incompréhension de John Blackthorne. Et montre au passage les différences subtiles et les malentendus, lorsque la dame de compagnie Toda Mariko (Anna Sawai) traduit du japonais pour le Britannique:

«Ne vous laissez pas tromper par la politesse, les courbettes et les rituels»

Certes, Blackthorne n'est pas un personnage auquel on peut s'identifier, il n'est pas particulièrement sympathique. Il représente un colonialiste occidental ivre de lui-même, qui alterne entre grande gueule et soumission.

Il est représenté comme une figure tête brûlée, un idiot qui grogne d'une voix grave et qui met constamment les pieds dans le plat, frôlant parfois la caricature. «Se laver deux fois par semaine?», demande-t-il de manière peu crédible lorsque les Japonais lui demandent de prendre un bain. Ce n'est pas seulement dans ce domaine que le pays du soleil levant est plus avancé que l'Occident.

Ce qui fait une civilisation

La comparaison avec Game of Thrones est certes évidente, mais elle ne rend justice à aucune des deux productions. Shōgun raconte une histoire en une seule saison, explorant ce qui constitue réellement une civilisation. L'histoire est un peu répétitive par endroits, mais elle a aussi ses rebondissements.

Les twists choquants de Westeros ne sont néanmoins pas au rendez-vous, les révélations sont présentées de manière plus objective. La tension ne s'accroît pas de façon spectaculaire, mais augmente doucement d'un épisode à l'autre.

Depuis la fin de Game of Thrones il y a cinq ans, le public ne demande qu'à retrouver une nouvelle super-série qui rassemble et entraîne tout le monde, une série dont on parle avec surexcitation à la pause déjeuner. En ces temps incertains, nous avons besoin d'histoires épiques, de récits qui synthétisent le complexe, et qui cherchent à faire comprendre les mécanismes du pouvoir comme un jeu.

De plus, nous ressentons le besoin de chercher des réponses dans un passé où il semblait encore possible d'avoir une vue d'ensemble du monde. Nous devrions pourtant avoir intériorisé depuis longtemps la constatation triviale que la grande quête de pouvoir ne peut mener qu'à un grand malheur.

(Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci)