Cette caissière chez Carrefour est devenue une star des réseaux

Léonie génère des millions de clics sur le compte de ce magasin Carrefour. images: captures tiktok

Cette caissière chez Carrefour affole la Toile

Carrefour a trouvé la recette du marketing viral en transformant l'une de ses caissières en phénomène des réseaux sociaux. Grâce à Léonie et à ses danses virales, le géant de la distribution séduit la jeune génération.

Personnaliser un supermarché à travers une employée qui réalise des vidéos virales depuis son poste de travail? Carrefour l'a fait. Ou du moins, le compte de sa filiale de Laval, une ville située dans l'ouest de la France. Et le concept cartonne.

La jeune employée qui fait exploser toute les stats s'appelle Léonie, et elle est devenue en peu de temps la caissière star de TikTok - et de l'enseigne. Le compte «Carrefour Laval» cumule désormais quelque 40 000 abonnés, et pas moins de 1,9 million de «J'aime».

Dans ses petits clips vidéos, Léonie se met en scène de la même façon que tous les jeunes de son âge; elle reproduit de petites danses et des saynètes, ainsi que des trends en vogue. Le petit décalage en plus? L'on entend le rap intense de LaMano ou les rythmes urbains de Aya retentir entre le rayon laitier et les étals de fruits et légumes. Et évidemment, ça plait.

Des codes de la jeune génération qui se mêlent à une enseigne familiale et populaire: il n'en fallait pas plus pour que le compte TikTok et sa tête de proue se hissent rapidement au rang de «phénomène national», si l'on en croit les mots de 20 minutes France.

La caissière star a réussi en quelques mois seulement à multiplier des milliers de clics en millions de viewers. La clé d'un tel succès? L'authenticité. Pas de chichis, ni de scénarios grandiloquents. Juste des jeunes du coin qui s'amusent tout en se montrant actifs sur leur lieu de travail. Sous les clips, l'on peut notamment lire des commentaires comme: «alors là, le meilleur carrefour en niveau de marketing, je pense!», ou encore: «go déménager à Laval!».

Chaque semaine, les fans attendent les apparitions de Léonie avec impatience. Créés en février, le compte et sa ligne éditoriale sont pleinement approuvés par la direction de Carrefour Laval. Cette dernière encourage même les employés à y prendre part, comme l'explique Angélique Durchon, la directrice du centre commercial au média Ouest-France:

«Quand elles ont voulu créer le compte, je les ai tout de suite encouragées. Les jeunes maîtrisent tellement mieux que nous, c’est leur langage.»

Une stratégie qui s'avère payante, puisqu'il semble que le magasin arrive à toucher une clientèle plus jeune, attirée par les produits repérés sur les réseaux. La méthode est également répliquée par d'autres magasins de l'enseigne, pour le plus grand bonheur des internautes qui n'hésitent pas à faire un ranking des meilleures vidéos.

Cerise sur le gâteau, l'initiative, qui repose sur le volontariat, insuffle une dynamique positive et ludique au sein de l'équipe.

(jod)

