Cette petite erreur dans Bridgerton agace les internautes

Chercher les petites erreurs est plus amusant que l'entier de cette nouvelle saison.
Chercher les petites erreurs est plus amusant que l'entier de cette nouvelle saison. image: capture

Cette petite erreur frustre les fans de «Bridgerton»

Un anachronisme s'est glissé dans la saison 4 de Bridgerton. Sur TikTok, les fans ont repéré un accessoire moderne sur l'un des personnages en plein bal masqué. Une erreur historique qui agace la Toile.
09.02.2026, 11:5809.02.2026, 11:58
Michelle Nuhn / watson.de

Depuis la fin du mois de janvier, l’ère de la Régence domine à nouveau les classements de streaming. Après deux ans d'attente, Netflix a enfin dévoilé la quatrième saison de Bridgerton. Entre bals opulents, costumes somptueux et amours interdites, chaque détail est, comme à l’accoutumée, passé au crible par une communauté de fans ultra-attentifs.

Notre avis sur la dernière saison 👇

Les Bridgerton reviennent, on vous dit si ça vaut le coup

C'est justement cette attention de tous les instants qui porte aujourd'hui préjudice à la production. Un minuscule oubli a suffi pour mettre le feu aux poudres sur les réseaux sociaux.

Un anachronisme au creux de l'oreille

L'intrigue se déroule dans le Londres du début du XIXe siècle, une époque régie par une étiquette stricte. Le premier épisode, intitulé La Valse, s'ouvre sur un bal masqué grandiose chez les Bridgerton. Mais c’est précisément lors de cette scène qu'un détail a sauté aux yeux des spectateurs les plus observateurs (ou plutôt: ceux qui s'ennuyaient le plus).

Vous voyez un truc bizarre?

Image

Noooon??

Image

Lors de sa première apparition sous les traits de la cruelle belle-mère Araminta Gun, l'actrice Katie Leung (bien connue des fans de Harry Potter) arbore un accessoire pour le moins moderne: un pansement adhésif collé sur l'oreille.

Le petit détail en question 👇

Vidéo: extern / rest

Le problème est historique. Si les bandages rudimentaires existaient déjà au XIXe siècle, le pansement adhésif tel que nous le connaissons n'a été inventé qu'en 1920, soit plus d'un siècle après l'époque où se situe la série.

La Toile divisée

Sur TikTok, l'erreur est devenue virale. «Des pansements à cette époque? On veut tous en savoir plus», s'amuse une utilisatrice dans une vidéo déjà likée plus de 25 000 fois.

Si beaucoup de fans préfèrent en rire, d'autres se montrent plus pointilleux. «J'aurais aimé qu'ils le cachent mieux, par exemple avec un bijou d'oreille élégant», regrette un internaute. A l'inverse, certains défenseurs de la série s'étonnent de l'ampleur du débat:

«C'est la troisième vidéo où des gens zooment sur les oreilles des acteurs. Qui regarde les oreilles avec autant d'intensité? Est-ce qu'il vous arrive de regarder une série juste pour le plaisir?»
Le bal continue pour la série culte «Bridgerton»

Une chose est sûre: que l'on soit du côté des historiens rigoureux ou des spectateurs indulgents, la série Bridgerton prouve une fois de plus sa capacité à faire parler d'elle, jusque dans les moindres recoins de ses costumes.

Traduit et adapté par jod

L’article