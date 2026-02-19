19 photos déroutantes qui vont tromper votre cerveau
Et c'est reparti pour notre série préférée: des images qu'il faut regarder deux ou trois fois pour bien les comprendre.
Les photos suivantes vont vous perturber un instant – mais de façon agréable. Si vous avez encore la tête dans le plumard, bonne nouvelle: la numéro 7 risque de vous réveiller instantanément.
Voilà un tour de lévitation impressionnant!
Une ville au bord d'un fleuve – logique, non?
Ces nouveaux téléviseurs flexibles sont très pratiques!
Approchez-vous et admirez le chien à deux têtes!
Et voici une autre attraction! L'homme aux jambes courtes!
Est-ce que quelqu'un se souvient de «CatDog»? Ça ferait une excellente base pour un film en prises de vues réelles.
Si vous n'aimez pas les films d'horreur, passez rapidement votre chemin... bon, c'est probablement trop tard maintenant.
Du calme, ce ne sont que des vêtements sur un crochet; en théorie, nous ne vous avons rien montré de mal.
Voilà le successeur de Godzilla!!!!
Non, n'hésitez pas, il s'agit tout simplement d'une photo érotique d'un musicien.
Un classique dans le petit monde d'Instagram: la femme qui pète du tulle.
Une autre mariée, qui a soulevé du lourd pour le grand jour:
Oui, désormais, les biches nichent aussi dans les arbres.
Alors là, on a besoin d'une petite explication...
Une photo sans queue (ni tête)
On a trouvé le chat le plus souple au monde!
Ohhhh! Un cyclope tout poilu!
«Chère Mobilière...»...ou pas!
Cette image devrait vous occuper un moment. De rien. :)
Et enfin…
... un autre GIF que vous devrez probablement regarder deux fois.
(sim)
