19 photos déroutantes qui vont tromper votre cerveau

Image: reddit/watson

19 photos déroutantes qui vont tromper votre cerveau

Et c'est reparti pour notre série préférée: des images qu'il faut regarder deux ou trois fois pour bien les comprendre.
19.02.2026, 05:3619.02.2026, 05:36

Les photos suivantes vont vous perturber un instant – mais de façon agréable. Si vous avez encore la tête dans le plumard, bonne nouvelle: la numéro 7 risque de vous réveiller instantanément.

Voilà un tour de lévitation impressionnant!

Image: reddit

Une ville au bord d'un fleuve – logique, non?

Image: reddit

Ces nouveaux téléviseurs flexibles sont très pratiques!

Image: reddit

Approchez-vous et admirez le chien à deux têtes!

Image: reddit

Et voici une autre attraction! L'homme aux jambes courtes!

Image: reddit

Est-ce que quelqu'un se souvient de «CatDog»? Ça ferait une excellente base pour un film en prises de vues réelles.

Image: Reddit

Si vous n'aimez pas les films d'horreur, passez rapidement votre chemin... bon, c'est probablement trop tard maintenant.

Image: reddit

Du calme, ce ne sont que des vêtements sur un crochet; en théorie, nous ne vous avons rien montré de mal.

Voilà le successeur de Godzilla!!!!

Image: reddit

Non, n'hésitez pas, il s'agit tout simplement d'une photo érotique d'un musicien.

Image: reddit

Un classique dans le petit monde d'Instagram: la femme qui pète du tulle.

Image: reddit

Une autre mariée, qui a soulevé du lourd pour le grand jour:

Image: reddit

Oui, désormais, les biches nichent aussi dans les arbres.

Image: reddit
Il pleut des iguanes en Floride

Alors là, on a besoin d'une petite explication...

Image: reddit

Une photo sans queue (ni tête)

Image: reddit

On a trouvé le chat le plus souple au monde!

Image: reddit

Ohhhh! Un cyclope tout poilu!

Image: reddit

«Chère Mobilière...»...ou pas!

Image: reddit

Cette image devrait vous occuper un moment. De rien. :)

Image: reddit

Et enfin…

... un autre GIF que vous devrez probablement regarder deux fois.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

(sim)

