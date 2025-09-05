La suite de The White Lotus devrait être de retour sur le vieux continent après une troisième saison qui avait pour cadre la Thaïlande. Image: HBO

La saison 4 de «The White Lotus» devrait se passer pas loin de chez nous

Après Hawaï, La Sicile et la Thaïlande, la série d’anthologie de HBO aurait trouvé un nouveau lieu pour installer son intrigue: la France.

C’est probablement un générique en accordéon qui ouvrira chaque épisode de la prochaine saison de la série The White Lotus, puisque les créateurs auraient choisi la France comme lieu de tournage.

Selon Deadline, la saison 4 de la série d'anthologie de Micke White verra son intrigue se dérouler chez nos voisins, bien qu'on ignore encore quel luxueux hôtel de l'Hexagone a été choisi. Comme pour les précédentes saisons, la production devrait à nouveau s’installer dans un palace du groupe Four Seasons.

Ville, mer ou montagne?

La production semblerait hésiter entre trois atmosphères radicalement différentes. Contrairement aux palaces balnéaires qui ont marqué les trois premières saisons, la capitale française et les Alpes seraient également des options, même si la Côte d’Azur reste en tête de liste.

Trois palaces du groupe seraient ainsi sur la table: le mythique George V à Paris, l'alpestre Four Seasons Megève en Haute-Savoie, et le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat sur la Riviera française.

Le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat: Image: Four Seasons

Le George V à Paris: Image: Fours Seasons

Le Four Seasons Hotel Megève: Image: Four Seasons

Au vu des précédentes saisons, l’endroit qui semble cocher toutes les cases reste le mythique Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. Ce joyau historique de la Côte d’Azur, bâti en 1908, figure parmi les hôtels les plus luxueux de la Riviera. Sa célèbre rotonde, signée Gustave Eiffel,a vu défiler nombre de personnalités et répondrait parfaitement à une ambiance «frenchie» sans dénaturer l'atmosphère de la série.

Mais si une envie de changement se fait sentir, il est vrai que l’image fantasmée, mais déjà vue, du Paris romantique et historique pourrait s’imposer. Quant à l’option des vacances à la neige, le changement de décor serait radical, mais tout à fait possible, puisque Mike White, le showrunner de la série, avait évoqué dans une interview lors de la saison précédente son désir de s’éloigner de l’aspect balnéaire de la série pour la suite.

«Pour la quatrième saison, je voudrais m'éloigner des vagues qui se brisent contre les rochers. Il y a toujours de la place pour davantage de meurtres dans les hôtels White Lotus» Mike White

Quant au casting, on ne sait pas encore qui seront les hôtes du White Lotus de cette prochaine saison. Mais si la série pose ses valises en France, on peut d’ores et déjà imaginer la présence d’acteurs et d’actrices francophones bien connus, la série ayant toujours brillé par sa distribution audacieuse. Pour notre part, on verrait bien Camille Cottin ou Marion Cotillard dans le rôle de la directrice d’hôtel.