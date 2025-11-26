ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

23 mèmes qui prouvent que vous n'êtes pas prêts pour le grand froid

23 mèmes qui prouvent que vous n'êtes pas prêts pour le grand froid

Brrrrrr, on commence gentiment à congeler. C'est l'heure de prendre un plaid, un thé, votre meilleure doudoune, votre chat, votre grand-mère, et une série de mèmes qui vous rappelleront ce que nous allons vivre dans très peu de temps.
26.11.2025, 05:3626.11.2025, 05:36

Quel froid, ces derniers jours! Et on n'est qu'en novembre… Les températures nous ont transis jusqu'aux os. Pour vous consoler, dites-vous que ce sera pire en décembre. Et encore bieeeen pire en janvier. Heureusement qu'il existe des mèmes pour nous réchauffer les zygomatiques.

«Plus d’un mètre de neige»: où l'hiver va frapper la Suisse cette semaine

Allez, c'est parti pour une série d'images qui vous rappelleront que votre saison préférée, ce ne sera jamais l'hiver.

Image
Image: instagram
«Moi, après m'être plaint pendant trois mois qu'il ne faisait pas assez froid, et maintenant qu'il fait vraiment froid.»

Nous ne connaissons pas grand-chose aux systèmes électriques, mais il semble y avoir un problème.

Image
Image: imgur

Image
Image: instagram
Moi, en ce moment.

Quand il fait si froid que même les mauvais esprits gèlent.

Image
Image: imgur

Image
Image: instagram
Tout le monde: Il ne fait même pas si froid.
Moi:

Image
Image: reddit

Mes lèvres quand il fait froid dehors.

Non, ce n'est pas une œuvre d'art, il fait juste très froid.

im
Image: imgur

Image
Image: instagram
«J'ai tellement hâte que l'hiver arrive pour pouvoir m'habiller correctement à nouveau.»

On va se retenir encore un peu...

Image
Image: IMGUR

Il n'y a pas de mauvais temps, seulement des mauvais vêtements... ou quelque chose comme ça.

On veut le même!
On veut le même!Image: imgur

Image
Image: imgur
«Quand vous vivez dans un endroit où l'air vous pique le visage, et que vous essayez de comprendre pourquoi vous vivez là où l'air vous pique le visage.»

Personne, absolument personne, ne semble être à l'abri du froid.

Image
Image: imgur

N'oubliez pas de tirer parti des futures vagues de froid qui s'annoncent...

Image
Image: imgur

Image
Image: instagram
Moi aujourd'hui, et probablement pour les quatre prochains mois.

Sieben Jahre alt? Noch heute!

imgur
Image: imgur
Moi, à sept ans, quand je me sentais comme un dragon quand j'expirais de la vapeur par temps froid.
Voici où skier avec un petit budget aux portes de la Suisse

Image
Image: instagram
- J'ai froid.
- Tiens, prends ma veste.

- Moi aussi j'ai froid.
- Bon, je ne peux rien faire contre la météo, Monika.

Image
Image: x
Elle: Il ne fait même pas si froid, arrête d'en faire tout un drame.
Moi:

Propriétaire: Vous exagérez, l’appartement n’est certainement pas si froid.

L’appartement:

Image
Image: imgur

Image
Image: instagram
Avoir froid la nuit VS avoir froid le matin

Image
Image: instagram
J'attends l'hiver avec impatience et j'ai hâte de voir la neige.
Moi:

Image
2Bild: reddit
Quand on réalise que les réfrigérateurs gardent les aliments au chaud en Antarctique...

Tout gèle par grand froid. Bon, la vraie question, c'est: comment le pantalon est arrivé là?

Image
Image: imgur

Un peu de poésie pour terminer...

Image
Image: imgur
Il fait tellement froid dehors que j'ai vu un homme politique les mains dans ses propres poches.
Restez bien au chaud, les amis!

(smi)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ça va vous rendre nostalgiques
Victoria Beckham a fait revivre «Posh Spice» le temps d'une matinée, aux côtés de son fils Cruz et de son chéri David. Un moment volé et partagé sur les réseaux sociaux qui a séduit les internautes.
Voilà maintenant deux décennies que Victoria Beckham a délaissé sa carrière musicale pour s’investir pleinement dans le monde de la mode. Mais si le temps passe, les souvenirs restent: cette semaine, la businesswoman est redevenue la Spice Girl d’antan, le temps d’une chanson.
L’article