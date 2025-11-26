23 mèmes qui prouvent que vous n'êtes pas prêts pour le grand froid

Brrrrrr, on commence gentiment à congeler. C'est l'heure de prendre un plaid, un thé, votre meilleure doudoune, votre chat, votre grand-mère, et une série de mèmes qui vous rappelleront ce que nous allons vivre dans très peu de temps.

Quel froid, ces derniers jours! Et on n'est qu'en novembre… Les températures nous ont transis jusqu'aux os. Pour vous consoler, dites-vous que ce sera pire en décembre. Et encore bieeeen pire en janvier. Heureusement qu'il existe des mèmes pour nous réchauffer les zygomatiques.

Allez, c'est parti pour une série d'images qui vous rappelleront que votre saison préférée, ce ne sera jamais l'hiver.

«Moi, après m'être plaint pendant trois mois qu'il ne faisait pas assez froid, et maintenant qu'il fait vraiment froid.»

Nous ne connaissons pas grand-chose aux systèmes électriques, mais il semble y avoir un problème.

Moi, en ce moment.

Quand il fait si froid que même les mauvais esprits gèlent.

Tout le monde: Il ne fait même pas si froid.

Moi:

Mes lèvres quand il fait froid dehors.

Non, ce n'est pas une œuvre d'art, il fait juste très froid.

«J'ai tellement hâte que l'hiver arrive pour pouvoir m'habiller correctement à nouveau.»

On va se retenir encore un peu...

Il n'y a pas de mauvais temps, seulement des mauvais vêtements... ou quelque chose comme ça.

On veut le même! Image: imgur

«Quand vous vivez dans un endroit où l'air vous pique le visage, et que vous essayez de comprendre pourquoi vous vivez là où l'air vous pique le visage.»

Personne, absolument personne, ne semble être à l'abri du froid.

N'oubliez pas de tirer parti des futures vagues de froid qui s'annoncent...

Moi aujourd'hui, et probablement pour les quatre prochains mois.

Sieben Jahre alt? Noch heute!

Moi, à sept ans, quand je me sentais comme un dragon quand j'expirais de la vapeur par temps froid.

- J'ai froid.

- Tiens, prends ma veste.



- Moi aussi j'ai froid.

- Bon, je ne peux rien faire contre la météo, Monika.



Elle: Il ne fait même pas si froid, arrête d'en faire tout un drame.

Moi:

Propriétaire: Vous exagérez, l’appartement n’est certainement pas si froid.



L’appartement:



Avoir froid la nuit VS avoir froid le matin

J'attends l'hiver avec impatience et j'ai hâte de voir la neige.

Moi:



Quand on réalise que les réfrigérateurs gardent les aliments au chaud en Antarctique...

Tout gèle par grand froid. Bon, la vraie question, c'est: comment le pantalon est arrivé là?

Un peu de poésie pour terminer... Image: imgur

Il fait tellement froid dehors que j'ai vu un homme politique les mains dans ses propres poches.

Restez bien au chaud, les amis!

(smi)