23 choses à dire pendant les fêtes de Noël et en s'envoyant en l'air 🔞

A Noël, il faut éviter deux choses: s'asseoir à côté de notre vieil oncle postillonnant qui radote des blagues de pilier de bar, et lâcher des phrases à double sens dignes d'un pilier de bar. Comme il va être difficile d'éviter cette dernière ornière, on vous en a fait une petite sélection.

On sait que vous avez aimé nos chapitres précédents sur les phrases salaces à dire pendant le ski (coquins et coquines que vous êtes). On sait que vous avez cliqué.

On a donc décidé de remettre l'ouvrage sur le plus vieux métier du monde (journaliste), en vous proposant les phrases qu'il vaut mieux éviter de prononcer autour du sapin et pendant le repas de Noël, au risque de passer pour quelqu'un d'un peu obnubilé par la chose.

Autour du sapin

1 «Voilà des boules de bonne qualité»

2 «Ce tronc est immense»

3 «Il va avoir de la peine à passer par la cheminée»

4 «J'ai senti une épine»

5 «Ça fait un an qu'on n'a pas ramoné»

6 «La barbe, ça gratte!»

7 «Vivement la venue du Père Fouettard»

8 «Ça donne quand même mieux avec les lumières»

9 «C'est pas la taille du paquet qui compte»

Pendant le repas de Noël

10 «Qui va fourrer la dinde?»

11 «C'était délicieux. Je m'en repaierais bien une tranche»

12 «C'était un peu chaud, j'ai la gorge qui brûle

13 «Je préfère quand il y a moins de morceaux»

14 «Cette odeur fraise-cannelle, ça me rappelle de bons souvenirs»

15 «On invite mamie cette année?»

16 «On invite ta soeur cette année?»

17 «Cette bûche est immense»

18 «J'aurais mieux fait de préparer la bûche moi-même»

19 «Balance la sauce»

20 «Tu t'en es bien sorti pour finir»

21 «C'est quoi ton secret pour la soupe, tonton»

22 «Cette année, j'ai vraiment été gâtéeee»