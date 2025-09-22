Image: Shutterstock / Sora

18 phrases qu'on peut dire au lit et en allant aux champignons 🔞

Vous ne l'avez pas demandé, alors on vous le donne. Si on éteint la lumière, ces sorties iraient aussi bien en forêt que dans la chambre à coucher.

«Plongez dans l'actu», vous dit un certain watson. Alors vu la saison, plongeons dans une forêt automnale. Bien profondément. Pour cueillir des champignons.

Vous avez déjà remarqué à quel point les phrases qu'on peut se dire dans l'intimité iraient très bien avec la cueillette des champignons? Comment ça, non? Alors, il est grand temps d'éclairer vos lanternes.

Comme on est sur du 18+, on vous propose 18 blagounettes. Si vous en avez d'autres, on est preneurs!

1. «J'ai pas encore trouvé le bon spot»

2. «Il a une drôle de forme, mais dans la bouche, ça ne dérange pas»

3. «Oh, c'est bien humide aujourd'hui!»

«Il a l'air dodu et doux celui-ci»

4. «Faut tirer doucement dessus, sinon ça casse»

5. «Celui qui a des points dessus, vaut mieux ne pas le mettre dans la bouche»

6. «Wow, celui-là il est vraiment gros!»

7. «Vas-y, goûte celui-ci»

8. «Tu vois quelque chose? Il faut aller bien profond dans la mousse avec les doigts»

9. «Oh oui, oh ouiiiiii!»

10. «J'ai mal au dos à force de me pencher en avant»

11. «Je les aime pas quand ils sont tout mous»

12. «Hmm, je sais pas, on ferait peut-être mieux de montrer ça à un professionnel»

13. «Celui-là est vraiment sale, on va d'abord le laver»

14. «Le mien est plus gros, mais le tien est plus joli»

15. «Beurk! Maintenant j'ai les doigts tout poisseux»

16. «Essaie là-bas, près du gland!»

17. «Voilà, c'est bien rempli! »

18. «bonjour, petit sanglier sauvage!»

Allez, un petit bonus «C'EST UN CHAMPIGNON CE MACHIN?»

Puisqu'on vous dit que c'est la nature...

