pluie modérée14°
DE | FR
burger
Divertissement
Sexe

18 phrases qu'on peut dire au lit et en allant aux champignons

Homme dormant avec un champignon. Image générée par IA.
Image: Shutterstock / Sora

18 phrases qu'on peut dire au lit et en allant aux champignons 🔞

Vous ne l'avez pas demandé, alors on vous le donne. Si on éteint la lumière, ces sorties iraient aussi bien en forêt que dans la chambre à coucher.
22.09.2025, 07:0722.09.2025, 07:07
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

«Plongez dans l'actu», vous dit un certain watson. Alors vu la saison, plongeons dans une forêt automnale. Bien profondément. Pour cueillir des champignons.

Vous avez déjà remarqué à quel point les phrases qu'on peut se dire dans l'intimité iraient très bien avec la cueillette des champignons? Comment ça, non? Alors, il est grand temps d'éclairer vos lanternes.

Comme on est sur du 18+, on vous propose 18 blagounettes. Si vous en avez d'autres, on est preneurs!

Le Romand élu meilleur fromager du monde est un Haut-Savoyard: rencontre

1.

«J'ai pas encore trouvé le bon spot»

2.

«Il a une drôle de forme, mais dans la bouche, ça ne dérange pas»

3.

«Oh, c'est bien humide aujourd'hui!»

«Il a l'air dodu et doux celui-ci»

Zusammen romantisch Pilze suchen
Image: Shutterstock

4.

«Faut tirer doucement dessus, sinon ça casse»

5.

«Celui qui a des points dessus, vaut mieux ne pas le mettre dans la bouche»
Ces «tueurs silencieux» auraient fait des milliers de morts en Europe

6.

«Wow, celui-là il est vraiment gros!»

7.

«Vas-y, goûte celui-ci»

8.

«Tu vois quelque chose? Il faut aller bien profond dans la mousse avec les doigts»

«Vas-y fouille avec tes doigts mon coeur, tu vas finir par trouver»

Pilze Sammeln als Paar ist romantisch
Image: Shutterstock

9.

«Oh oui, oh ouiiiiii!»

10.

«J'ai mal au dos à force de me pencher en avant»

11.

«Je les aime pas quand ils sont tout mous»
Un lynx abattu dans le canton de Neuchâtel

12.

«Hmm, je sais pas, on ferait peut-être mieux de montrer ça à un professionnel»

13.

«Celui-là est vraiment sale, on va d'abord le laver»

14.

«Le mien est plus gros, mais le tien est plus joli»

Franchement, c'est pas nous qui avons l'esprit mal tourné

Pilze sammeln im Herbst
Image: Shutterstock

15.

«Beurk! Maintenant j'ai les doigts tout poisseux»
Ce «typhon hormonal» perturbe les Suissesses au travail

16.

«Essaie là-bas, près du gland!»

17.

«Voilà, c'est bien rempli! »

«Je suis pleine là. J'adore ton gros bolet.»

Pilze sammeln als Paar
Image: Shutterstock

18.

«bonjour, petit sanglier sauvage!»

Allez, un petit bonus

«C'EST UN CHAMPIGNON CE MACHIN?»

Puisqu'on vous dit que c'est la nature...

Dame Nature est une coquine

1 / 17
Dame Nature est une coquine
source: twitter
partager sur Facebookpartager sur X

Le Royaume Champignon de Super Mario

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
de Marine Brunner
Cette actrice de «Desperate Housewives» a une surprise pour les fans
2
Cette actrice de «Desperate Housewives» a une surprise pour les fans
Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée
Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée
de Maria Bode
20 plats américains qui méritent d'être connus
3
20 plats américains qui méritent d'être connus
de Marine Brunner
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
2
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
3
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
Une belle masse de beautiful people s'est bousculée sur le tapis rouge des Emmy Awards, ce dimanche, à Los Angeles. L'occasion de départager le pire et le meilleur des looks. D'autant que, us n'est pas coutume, les réussites surpasse largement les échecs.
De très, très jolies tenues se sont succédées - pour seulement quelques ratés. Jugez plutôt.
L’article