Elle couche avec 100 mecs en un jour, pleure et décide d'aller encore plus loin

On ne sait pas si cette séquence et les autres partagées sur ses réseaux sociaux ont été filmées dans des maisons de retraite. S'agit-il peut-être juste d'une énième provocation, comme lorsqu'elle avait annoncé être enceinte. Comme avec Trump, il faut faire attention à ce que dit Lily Phillips.

Apparemment, le message est passé puisqu'elle a partagé par la suite une vidéo avec son «plus ancien fan». On le voit sourire joyeusement à la caméra, tandis que la porn-star fait savoir qu'elle veut offrir non seulement à lui, mais aussi à deux de ses amis âgés «un bon moment».

L’année dernière, Lily Phillips a fait parler d'elle avec sa tentative de record controversée. La Britannique a couché avec 101 hommes en 24 heures. Elle a ensuite relaté en détail son expérience sur les réseaux sociaux et un documentaire sur cet événement est en ligne sur Youtube. Dernièrement, elle a affolé ses fans et ses haters en annonçant qu'elle était enceinte, photo de son ventre arrondi à l'appui. Une fake news de mauvais goût.

