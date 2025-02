Lily Phillips, star du porno, attend un enfant.

Celle qui a couché avec 100 hommes en un jour est enceinte

Elle avait fait parler d'elle en affirmant fièrement avoir participé à un gang bang avec 100 mecs. Désormais, Lily Phillips est enceinte.

Si on vous dit Lily Phillips, ça ne vous parle probablement pas. Par contre, si on vous dit: «Mais siiii, tu sais, la fille qui a couché avec 100 hommes en 24 heures», là, vous répondez: «Ah oui, eh bien?» Eh bien, la dame-dont-on-ne-prononce-pas-le-nom-mais-juste-le-nombre-de-partenaires-sexuels est enceinte. Elle l'a annoncé sur Instagram ce mercredi 19 février en postant une photo d'elle et de son ventre arrondi.

Lily Phillips a officialisé sa grossesse.

Qui est le père? Difficile de répondre à cette question. Lily Philips n'a fait aucune déclaration à ce sujet et préfère entretenir le mystère en publiant, par exemple, un extrait d'un podcast dans lequel elle raconte:

«Un jour, j'ai retrouvé un préservatif dans mon vagin plusieurs jours après un gang bang»

L'un des deux animateurs du podcast, la mâchoire au sol, répond:

«C'est comme perdre ses clés de voiture?»

Une bien jolie histoire qu'elle racontera à son enfant pour l'endormir.

Lily Phillips, actrice porno, star d'OnlyFans et visiblement, bonne communicante, s'était illustrée il y a quelques mois dans un documentaire disponible sur YouTube où on la suivait dans son objectif de 100 hommes en 24 heures dans un appartement de Londres. Dans ce reportage, la Britannique de 23 ans fondait en larmes après son gang bang et avouait ne pas être sûre de pouvoir recommencer avant de se raviser et se lancer un nouveau marathon sexuel de 1000 hommes en 24 heures.

L'annonce de cette grossesse ne plaît pas à tout le monde. Dans les commentaires sur Instagram, certains internautes crient à la «fake news». Pour plusieurs d'entre eux, investis d'une noble mission, Lily Phillips a inventé cette histoire de bébé pour faire de l'ombre à sa rivale, Bonnie Blue, 25 ans, une autre star du porno dont on vous a déjà parlé chez watson.

Bonnie Blue n'a pas fait d'annonce officielle, mais ses fans sont persuadés qu'elle attend un bébé après la publication d'une photo d'un mélange de nourriture abominable comme seuls les Britanniques savent le faire. On y voit des cornichons saupoudrés de vermicelles et d'une sauce noire douteuse, accompagnés de chicken nuggets et de nouilles instantanées pas cuites. Elle a accompagné ce cliché de la légende: «envies».

Les cornichons sont le symbole des envies de mamans enceintes.

Bonnie Blue, de son vrai nom Tia Bellinger, est connue pour affirmer avoir couché avec plus de 1000 hommes en 12 heures. Un record qu'elle aurait effectué quelques semaines après celui de Lily Phillips, comme pour dire: «retourne jouer dans le bac à sable.» La star du porno n'a pas confirmé ou infirmé sa grossesse.

Affaire complexe et ô combien importante pour le monde diplomatique, à suivre.

