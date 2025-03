Le média le plus rose de Suisse romande fête son anniversaire, ce 1er mars. getty/watson

watson souffle ses 4 bougies! Vous nous supportez encore?

Eh non… Au bout de quatre ans d’existence, watson Romandie n’est pas encore mort. Le média le plus rose de Suisse romande fête carrément son anniversaire, ce 1er mars. Franchement, qui l’eût cru? En tout cas, pas l'auteure de ces lignes quand ils l'ont engagée. Ni probablement tout le reste de la profession du pays. Nananère.

Et pourtant, nous voilà. Pour fêter plus ou moins dignement notre anniversaire, voici un petit sondage pour nous dire en toute honnêteté tout le bien et le mal que vous pensez de ce média délicieux, absurde, fuschia et lumineux.

Pour commencer… Un test pour savoir si vous avez bien lu! Depuis combien de temps watson existe? 4 ans, arrêtez de prendre vos lecteurs pour des demeurés. Oh, comme le temps passe, j’ai l’impression que ça fait 4 jours! Pour moi, c’est comme si vous étiez là depuis 40 ans. Et c’est pas un compliment. Voter

Qu’est-ce qui vous séduit tant chez watson? L'obsession pour Coop et Migros. L'obsession pour les autocrates. L'obsession pour la hausse des loyers. L'obsession pour la monarchie britannique. L'obsession pour Marco Odermatt. TOUTES les obsessions. Voter

Qu’est-ce qui vous déplaît chez watson? Vos titres allumeurs. Vos montages photos claqués au sol. Votre obsession pour Donald Trump. Vous ne parlez pas assez cinéma polonais et littérature, et trop des looks de Bianca Censori. Marco Odermatt. Rien, vous êtes parfait. Voter

Quelle personnalité phare appréciez-vous retrouver régulièrement sur notre site? Donald Trump. Vladimir Poutine. Bianca Censori. Taylor Swift. Marie-Adèle Copin. La barbe du prince William. Roger Federer. Cyril Hanouna. Voter

Quelle personnalité phare vous n’en pouvez PLUS de retrouver régulièrement sur notre site? Donald Trump. Vladimir Poutine. Bianca Censori. Taylor Swift. Marie-Adèle Copin. La barbe du prince William. Roger Federer. Cyril Hanouna. Voter

Quelle est la principale qualité de watson? Son humour irrésistible. Sa fraîcheur. Sa débilité sans nom. La noblesse des sujets choisis. L’absurdité de ses marottes. Ses reportages audacieux. Arrêtez un peu, watson n’a pas de qualité. Voter

Si vous pouviez nous souhaiter un truc pour l’année prochaine… Disparaître enfin pour de bon. Continuer, continuer, continueeeeeeer! Parler un peu plus de jardinage, parce qu’on ne parle pas assez de jardinage. S’aventurer plus souvent du côté de La Chaux-de-Fonds. Que du bonheur et beaucoup de succès! Voter

A votre avis, combien de personnes bossent pour ce média? Une petite vingtaine Trois. Un pour ChatGPT, un étudiant pour ramener des croissants, et un dernier pour rajouter une faute d’orthographe dans le titre. Y'a des employés? Voter

Allez, on ne résiste pas à ce plaisir! Quel article n’a jamais été publié sur watson au cours de l’année écoulée? Grâce à ses deux vagins, elle vend des trucs improbables à ses fans. Trop de gens font l'amour dans son cimetière: ce village suisse sévit. Carotte dans l’anus et pipi dans le café: il terrorisait ses collègues. Un radar flashe un corbeau et la police neuchâteloise craque son slip. Ivre, elle utilise un petit chien comme projectile contre des policiers. Cacas entre les tombes et toilettes détruites: un village suisse aux abois. Voter

Loupé! Nous avons publié tous ces articles sur notre site au cours des 12 derniers mois. Voici les liens. Ne nous remerciez pas.

Ah! Encore une chose... Pensez-vous qu’on est payé pour écrire nos âneries? Hélas, oui. Et beaucoup trop. Heureusement! Votre métier est un garant solide pour la survie de la démocratie. ⁠J'espère que non. Voter

Rassurez-vous toutefois, ce n'est pas prélevé sur vos impôts. Allez, santé, et à l'année prochaine!