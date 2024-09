«Il manque du sang et du cul»: on a vu House of the Dragon et on est déçus

5 raisons qui font du Pingouin le plus cool des superméchants

Ce vendredi 20 septembre, le Pingouin, l'un des méchants les plus emblématiques de l'Univers de Batman, fait son retour sur le petit écran dans une série qui promet de dévoiler un visage encore plus sombre et complexe du personnage. Voilà pourquoi ce criminel aussi cruel qu'élégant est si fascinant.

On adore Batman, ses gadgets, sa voix d'outre-tombe, sa Batmobile et son goût pour les galas mondains. Mais ce qu’on aime encore plus à Gotham, c’est les méchants. Le Joker? Trop déprimant. Bane? Trop d’anabolisant. Non, notre préféré, c’est le Pingouin.