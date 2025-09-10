31 images qui prouvent que les employés sont des abrutis

Nous ne sommes pas tous égaux face à l'efficacité au travail.Image: reddit/watson
Si vous avez le sentiment que tous vos collègues de travail sont des idiots, voici quelques photos de travaux - terminés - où quelqu'un n'a manifestement pas pris sa tâche au sérieux.
10.09.2025, 05:3310.09.2025, 05:33
Ne nous remerciez pas: vous pourriez être tentés de trouver vos collègues de travail travailleurs, compétents et sympathiques après la lecture de cet article.
Celui qui a choisi cette option n’avait évidemment pas de temps à perdre.
Remarquez, c'est un excellent moyen de garder toutes les éventualités ouvertes - et de pouvoir échanger l'article plus tard.
Le livreur a lu ça et a apparemment pensé que la note valait la peine d'être ignorée.
UPS, on est à la maison. Frappez fort, merci.Image: reddit
En bas à droite de l'emballage, il est toujours écrit «fromage suisse». C'est vraiment insolent.
Une véritable insulte.Image: reddit
La date limite de consommation de cet emballage est très... informative.
Image: reddit
¯\_(ツ)_/¯
Okidoki.
Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans cette image.
Bienvenue dans la période de Noël – votre texte.Image: reddit
Un sentier très aventureux pour tous les non-piétons.
Ce job n’est certainement pas facile.
Le porte-parole du président a déclaré qu'il ne pouvait pas parler au nom du président.Image: reddit
Ce chemin présente également certains obstacles.
Ou comme l'a si bien intitulé l'utilisateur de Reddit:
Image : reddit
J'ai refait la route, patron!
C'est vraiment très... intelligent.
C'est pour une fête surprise pour ma mère, et nous vivons ensemble. Veuillez vous assurer que l'emballage n'est pas trop visible.Image: reddit
Ce n'est peut-être pas pour protéger l'intimité... plutôt que des éclaboussures?
Pour être correct, quiconque a déjà habillé un mannequin sait que ce n’est pas si facile.
En revanche, chapeau bas à la personne qui a aménagé cette chambre d'hôtel. 👏🏻
Pise... Rome... L'essentiel, c'est la France, non?
J'ai imprimé la photo du fruit et je l'ai affichée, patron!
Un merveilleux classique:
Que faire si une voiture vous gêne?
Cette affiche sur les transports en commun n'est pas si mal... à première vue.
Mais en s'approchant un peu...
reddit
Il y aura toujours des gens comme ça.
Sortie de secours - Gardez la voie libre svp.Image: reddit
Les nouvelles plaques sont installées, youpi!
On ne sait pas exactement ce qu'il cherche à faire. Sans doute a-t-il une bonne raison...
Oh, nous avons ici affaire à un employé très futé!
Mon patron m'a dit d'accrocher quelque chose.Image: reddit
Si l’ordre était de repeindre le parking, il n’a pas été exécuté de manière incorrecte.
Ramasser les déchets avant de repeindre? Pas mon boulot.
Des fois, il manque juste un petit détail.
Tenez votre droite.Image: reddit
Pour éviter toute confusion: les crochets du sac sont, en fait, fixés à l'extérieur.
Dans une librairie, surtout dans le coin polars, il est important de travailler avec précision.
Trouvez un nouveau passe-temps!reddit
reddit
(sim)
(traduit et adapté de l'allemand par mbr)
