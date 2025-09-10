larges éclaircies14°
31 images qui prouvent que les employés sont des abrutis

Nous ne sommes pas tous égaux face à l'efficacité au travail.Image: reddit/watson

Si vous avez le sentiment que tous vos collègues de travail sont des idiots, voici quelques photos de travaux - terminés - où quelqu'un n'a manifestement pas pris sa tâche au sérieux.
10.09.2025, 05:3310.09.2025, 05:33
Ne nous remerciez pas: vous pourriez être tentés de trouver vos collègues de travail travailleurs, compétents et sympathiques après la lecture de cet article.

Celui qui a choisi cette option n’avait évidemment pas de temps à perdre.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Remarquez, c'est un excellent moyen de garder toutes les éventualités ouvertes - et de pouvoir échanger l'article plus tard.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Le livreur a lu ça et a apparemment pensé que la note valait la peine d'être ignorée.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
UPS, on est à la maison. Frappez fort, merci.Image: reddit

En bas à droite de l'emballage, il est toujours écrit «fromage suisse». C'est vraiment insolent.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Une véritable insulte.Image: reddit

La date limite de consommation de cet emballage est très... informative.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit
Image
Image: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Okidoki.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans cette image.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Bienvenue dans la période de Noël – votre texte.Image: reddit

Un sentier très aventureux pour tous les non-piétons.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Ce job n’est certainement pas facile.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Le porte-parole du président a déclaré qu'il ne pouvait pas parler au nom du président.Image: reddit

Ce chemin présente également certains obstacles.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Ou comme l'a si bien intitulé l'utilisateur de Reddit:

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit
Image
Image : reddit
19 jouets si horribles qu'ils vous hanteront

J'ai refait la route, patron!

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

C'est vraiment très... intelligent.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
C'est pour une fête surprise pour ma mère, et nous vivons ensemble. Veuillez vous assurer que l'emballage n'est pas trop visible.Image: reddit

Ce n'est peut-être pas pour protéger l'intimité... plutôt que des éclaboussures?

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Pour être correct, quiconque a déjà habillé un mannequin sait que ce n’est pas si facile.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

En revanche, chapeau bas à la personne qui a aménagé cette chambre d'hôtel. 👏🏻

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Pise... Rome... L'essentiel, c'est la France, non?

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

J'ai imprimé la photo du fruit et je l'ai affichée, patron!

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Un merveilleux classique:

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Que faire si une voiture vous gêne?

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Cette affiche sur les transports en commun n'est pas si mal... à première vue.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Mais en s'approchant un peu...

Image
reddit

Il y aura toujours des gens comme ça.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Sortie de secours - Gardez la voie libre svp.Image: reddit

Les nouvelles plaques sont installées, youpi!

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

On ne sait pas exactement ce qu'il cherche à faire. Sans doute a-t-il une bonne raison...

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Oh, nous avons ici affaire à un employé très futé!

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Mon patron m'a dit d'accrocher quelque chose.Image: reddit

Si l’ordre était de repeindre le parking, il n’a pas été exécuté de manière incorrecte.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Ramasser les déchets avant de repeindre? Pas mon boulot.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Des fois, il manque juste un petit détail.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Tenez votre droite.Image: reddit

Pour éviter toute confusion: les crochets du sac sont, en fait, fixés à l'extérieur.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Dans une librairie, surtout dans le coin polars, il est important de travailler avec précision.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit
Trouvez un nouveau passe-temps!
Trouvez un nouveau passe-temps!reddit
Image
reddit

(sim)

(traduit et adapté de l'allemand par mbr)

L'ironie en 22 images

1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
La Montagne de «Game Of Thrones» a encore battu un record
Video: watson
