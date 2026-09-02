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18 mèmes qui résument parfaitement la vie des introvertis

18 mèmes qui résument parfaitement la vie des introvertis

Pas besoin d'avoir 80 ans pour savoir que parfois, on est mieux chez soi et que les gens bruyants sont une véritable plaie. Si vous êtes de ceux-là, ces mèmes sont faits pour vous.
02.09.2026, 05:3202.09.2026, 05:32

La décision a été prise! (Pour vous.)

Introvertierte und Ruhe
Image: instagram

Alors que tout le monde hésite encore sur sa prochaine destination, j'ai déjà décidé de rentrer chez moi.

Tu dois maîtriser cette «langue», sinon nous ne pourrons pas être amis.

Lustige Memes für Leute, die gerne ihre Ruhe haben
Image: instagram

Ma façon de vous montrer que je veux repartir.

Et il y aurait assurément ce signe subtil:

Lustige Memes für Introvertierte
Image: reddit

Oh, il faut que je passe chez Dave une minute. C'est notre petit signal secret.

Oui, il y a peut-être du vrai là-dedans.

Lustige Memes für Introvertierte
Image: reddit

Qu'est-ce qui rend la vie si difficile?
Les gens.

Quiconque nous connaît devrait également connaître la réponse.

Lustige Memes für Leute, die gerne ihre Ruhe haben
Image: instagram

Si vous appelez, est-ce que je répondrai?
Non.
Non plus, mais en rouge.

Le cauchemar des amateurs d'espresso est de retour
Le cauchemar des amateurs d'espresso est de retour

C'est 100% vrai:

Introvertieren Memes zum Geburtstag
Image: reddit

Quand les gens chantent «Joyeux anniversaire», j'ai l'impression d'être face à une publicité grandeur nature à laquelle on ne peut pas échapper.

Les choses peuvent changer très rapidement.

Memes für introvertierte Leute
Image: instagram

Moi pendant l'entretien d'embauche:
«J'ai l'esprit d'équipe et je suis très sociable.»
Moi quand mes collègues me disent bonjour.

Clairement.

Lustige Memes für Leute, die ihre Ruhe haben wollen
Image: instagram

Quand quelqu'un se trompe manifestement au travail, mais que vous savez que l'écart de connaissances est si important qu'il faudrait plus de deux minutes de conversation pour le combler...

Eh bien, tous ceux qui rêvaient d'être astronautes étant enfants ne le sont pas devenus.

Lustige Memes für hässige Leute
Image: instagram

Moi, quand j'étais plus jeune: «Je ne serai jamais un de ces adultes ennuyeux toujours de mauvaise humeur.»
Moi aujourd'hui

Et lorsque le travail est terminé…

Introvertierten Meme
Image: reddit

Je rentre chez moi en vitesse pour ne rien faire du tout.

21 Fails qui vont illuminer votre semaine
21 Fails qui vont illuminer votre semaine

Nous avons tous été ce renard un jour...

Memes für müde Leute, die ihre Ruhe haben wollen
Image: instagram

Moi, assis à ne rien faire du tout parce que j'ai trop de choses à faire.

Eh nooon, vous ne pouvez pas toujours annuler.

Lustige Memes für Introvertierte
Image: reddit

Moi, me préparant pour une réunion que je n'ai pas pu annuler à temps.

Nous ne voulons pas donner l'impression d'être constamment disponibles (parce que nous ne le sommes pas).

Die lustigsten Memes für Leute, die ihre Ruhe haben wollen und introvertiert sind
Image: instagram

Lire les messages dans la barre de notifications et faire comme si je n'étais pas en ligne.

Cela rend la situation encore plus difficile…

Lustige Memes für introvertierte Leute, die ihre Ruhe haben wollen
Image: instagram

Les amitiés entre adultes sont vraiment difficiles car tout le monde est vraiment, vraiment fatigué.

Imaginez si vous pouviez réellement gagner de l'argent avec ça! *Hourra*

Memes für Leute, die gerne zuhause sind
Image: reddit

Pourriez-vous rester dans la maison pendant 30 jours d'affilée si quelqu'un vous donnait 950 000 francs?
Moi, j'y suis resté sans débourser un centime.

Chacun a sa propre thérapie, n'est-ce pas?

Lustige Memes für Leute, die gerne ihre Ruhe haben
Image: reddit

Thérapeute: Vous ne devriez pas vous isoler à chaque fois que vous vous sentez déprimé ou stressé!
Moi:

Nous avons besoin de ces lunettes! Inventez-les plus vite!

Lustige Memes über Leute, die gerne ihre Ruhe haben
Image: reddit

Des lunettes à transition qui s'assombrissent progressivement au fur et à mesure que votre interlocuteur vous parle.

Mes perspectives d'avenir sont déjà en vue:

Lustige Memes für Leute, die gerne ihre Ruhe haben
Image: reddit

Où vous voyez-vous dans dix ans?
Moi:

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