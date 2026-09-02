18 mèmes qui résument parfaitement la vie des introvertis

Pas besoin d'avoir 80 ans pour savoir que parfois, on est mieux chez soi et que les gens bruyants sont une véritable plaie. Si vous êtes de ceux-là, ces mèmes sont faits pour vous.

Plus de «Divertissement»

La décision a été prise! (Pour vous.)

Alors que tout le monde hésite encore sur sa prochaine destination, j'ai déjà décidé de rentrer chez moi.

Tu dois maîtriser cette «langue», sinon nous ne pourrons pas être amis.

Ma façon de vous montrer que je veux repartir.

Et il y aurait assurément ce signe subtil:

Oh, il faut que je passe chez Dave une minute. C'est notre petit signal secret.

Oui, il y a peut-être du vrai là-dedans.

Qu'est-ce qui rend la vie si difficile?

Les gens.

Quiconque nous connaît devrait également connaître la réponse.

Si vous appelez, est-ce que je répondrai?

Non.

Non plus, mais en rouge.



C'est 100% vrai:

Quand les gens chantent «Joyeux anniversaire», j'ai l'impression d'être face à une publicité grandeur nature à laquelle on ne peut pas échapper.

Les choses peuvent changer très rapidement.

Moi pendant l'entretien d'embauche:

«J'ai l'esprit d'équipe et je suis très sociable.»

Moi quand mes collègues me disent bonjour.



Clairement.

Quand quelqu'un se trompe manifestement au travail, mais que vous savez que l'écart de connaissances est si important qu'il faudrait plus de deux minutes de conversation pour le combler...

Eh bien, tous ceux qui rêvaient d'être astronautes étant enfants ne le sont pas devenus.

Moi, quand j'étais plus jeune: «Je ne serai jamais un de ces adultes ennuyeux toujours de mauvaise humeur.»

Moi aujourd'hui

Et lorsque le travail est terminé…

Je rentre chez moi en vitesse pour ne rien faire du tout.

Nous avons tous été ce renard un jour...

Moi, assis à ne rien faire du tout parce que j'ai trop de choses à faire.

Eh nooon, vous ne pouvez pas toujours annuler.

Moi, me préparant pour une réunion que je n'ai pas pu annuler à temps.

Nous ne voulons pas donner l'impression d'être constamment disponibles (parce que nous ne le sommes pas).

Lire les messages dans la barre de notifications et faire comme si je n'étais pas en ligne.

Cela rend la situation encore plus difficile…

Les amitiés entre adultes sont vraiment difficiles car tout le monde est vraiment, vraiment fatigué.

Imaginez si vous pouviez réellement gagner de l'argent avec ça! *Hourra*

Pourriez-vous rester dans la maison pendant 30 jours d'affilée si quelqu'un vous donnait 950 000 francs?

Moi, j'y suis resté sans débourser un centime.

Chacun a sa propre thérapie, n'est-ce pas?

Thérapeute: Vous ne devriez pas vous isoler à chaque fois que vous vous sentez déprimé ou stressé!

Moi:



Nous avons besoin de ces lunettes! Inventez-les plus vite!

Des lunettes à transition qui s'assombrissent progressivement au fur et à mesure que votre interlocuteur vous parle.

Mes perspectives d'avenir sont déjà en vue:

Où vous voyez-vous dans dix ans?

Moi: