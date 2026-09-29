Vidéo: watson

Céline Dion et les stars ont enflammé le défilé L’Oréal

Pour le lancement de la Fashion Week de Paris printemps-été, la maison L’Oréal Paris a réuni un parterre de célébrités au pied de la tour Eiffel. Entre glamour, élégance et émotion, la soirée s’est achevée en apothéose grâce à une prestation surprise de Céline Dion, ovationnée par la foule.

Plus de «Divertissement»

Comme le veut la tradition, le défilé L’Oréal Paris s'est imposé comme l’événement phare inaugurant la semaine de la mode parisienne.

Ce lundi 28 septembre, le spécialiste de la beauté a orchestré un show grandiose dans un cadre emblématique, offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel. Devant un public conquis, les figures emblématiques de la marque ont foulé le podium avec prestance. De grands noms tels qu’Eva Longoria, Kendall Jenner ou encore Jane Fonda ont captivé l’assistance, incarnant chacune à leur manière l'élégance et la diversité de la beauté contemporaine.

Le climax de la soirée est survenu au moment où le défilé touchait à sa fin. Au son des premières notes du titre I'm Alive, hit incontournable paru en 2002, Céline Dion a fait une entrée impromptue sous les acclamations des spectateurs. Vêtue d’une somptueuse robe bustier en velours noir, l’artiste a livré une interprétation poignante, ajoutant une touche de raffinement et de féerie à l’événement.

Au terme de son interprétation, les égéries du groupe l’ont rejoint sur scène pour célébrer un final mémorable. Installée dans la capitale française depuis un mois à l'occasion d'une série de concerts inédits, la diva québécoise confirme ainsi son lien privilégié avec le public parisien et le monde de la mode.

(jod)