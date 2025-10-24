30 mèmes qui résument l'Angleterre à la perfection

Voici venu «The Great British Mème», tout droit sorti des tréfonds du web. Vous ne goûtez pas à l'humour british? Passez votre chemin - ou allez vous préparer une tasse de thé, ça vous déridera.

Oliver Baroni Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Si vous avez récemment eu le plaisir de vous rendre au Royaume-Uni, vous comprendrez aisément les mèmes qui suivent. Et pour celles et ceux qui se rendent moins régulièrement en terres britanniques, cette sélection dénichée dans la jungle d’Instagram et de Reddit vous plongera dans la culture locale — et dans l’esprit si particulier de ses habitants.

Le «Only in England» moment:

Newquay. Un touriste un peu idiot se gare directement sur la plage (parce que c’est gratuit). La voiture s’enfonce dans le sable. La marée monte. Et puis… surgit un habitant du coin, nommé Trompeter-Barry (sans déc!), qui commence à jouer une marche funèbre pendant que la voiture disparaît lentement sous les vagues.

Image: GBM via reddit/insta

«Un moment de vraie joie partagée»

Je venais d’attacher mon vieux vélo quand un vieux monsieur avec un accent cockney me lance: «Personne ne te volera jamais un truc pareil, chérie.» Et, avec un timing comique parfait, un junkie qui passait par là répond: «Moi, je le ferais.»



On a tous éclaté de rire — un moment magique de joie collective.

Image: GBM via reddit/insta

Trois exemples du «service client à la britannique»

1 Service client Amazon: «Bonjour, ici Abigail. Suis-je bien en ligne avec Lucy Harrison?»

Lucy: «L’appli dit que le colis a été remis au réceptionniste. J’en ai pas. J’habite une maison. Lol.»

Amazon: «Lol.»

Image: Context Brits via Instabang

2 Livraison Tesco.



Je mets mon chien qui aboie dans une autre pièce.



Livreur: Quel genre de chien?

Moi: Un labrador chocolat.

Lui: Elle risque de se jeter dehors?

Moi: Non, elle va juste se mettre dans les pattes.

Lui: Ça me dérange pas si elle gêne.

Moi: Vous voulez la voir?

Lui: Avec plaisir.

Image: GBM via reddit/insta

3 Le livreur Deliveroo a vu que je regardais Hot Fuzz et m’a demandé s’il pouvait rester pour la fin. Lol. Image: Context Brits via Instabang

L’art du portefeuille retrouvé

Heureusement, l’adresse du propriétaire était dedans, donc tout est bien qui finit bien.

«Voici votre portefeuille. J’ai tout laissé à l’intérieur (sauf les 10 livres que j’ai utilisées pour t’acheter cette carte, du bacon, des œufs, quelques mini-donuts et un timbre. Désolé). » Image: Context Brits via Instabang

Quand l’insulte devient presque poétique...

«Je suis à peu près sûr que Jésus ne se serait pas garé comme un idiot.»

Image: Context Brits via Instabang

«Contrôle du terrain de jeu demain à 7h45!»



«Et qui est censé venir vérifier? Putain d’Aquaman?»

Image: Context Brits via Instabang

Message à l’attention des voisins:

«En quittant l’établissement, merci de rappeler à nos voisins que les gens saouls ont toujours quitté ce pub en faisant du bruit — bien avant qu’ils décident de construire leurs maisons juste à côté.»

Image: Context Brits via Instabang

Entre les Britanniques et leurs célébrités, c'est l'amour vache.

Page de fans d’Oasis: «Oasis est nommé pour entrer au Rock & Roll Hall of Fame!»

Liam Gallagher: «Le Rock & Roll Hall of Fame, c’est pour les CONNARDS.»

Fan random, Beatriz: «Et si vous gagnez?»

Liam: «Ben évidemment, j’y vais. Et je dis que c’est le plus grand honneur du monde.»

Image: Context Brits via Instabang

Le rock britannique est tellement provoc'

Mark E. Smith (le chanteur culte de The Fall), à la question: «Que feriez-vous si vous étiez Premier ministre?»



«Je diviserais par deux le prix des clopes, je doublerais la taxe sur les aliments sains et je déclarerais la guerre à la France.»

Image: Context Brits via Instabang

Et maintenant: le grand retour de Jean-Luc Picard

Simplement pour le plaisir des yeux: le capitaine de l’Enterprise.

La chute de Boris Johnson, revisitée par Internet

«Boris Johnson, porte-parole des Talibans.» Image: GBM via reddit/insta

Celui-là, on le pige tous.

Mon nom est Bond, James Bond. Et vous êtes...

Image: GBM via reddit/insta

Le meilleur bouquin de l'Histoire.

«Comment bien dormir.»

Image: Context Brits via Instabang

Quand la vérité fait mal.

«Tu te sens peut-être seul, eh bien… tu l’es.»

Image: GBM via reddit/insta

Ce regard blasé, les Suisses connaissent aussi.

La tronche des Britanniques quand ils tiennent la porte à quelqu’un.



Peut-être un truc de «White People» lol. Image: GBM via reddit/insta

Le roi du kebab du coin.

-Toujours souriant

-Poli

-Il t’appelle « chef » ou « mon ami »

-Ecoute tes histoires de soûlard

-Rit à tes blagues nulles

-Ne lésine jamais sur la viande

-Te propose du “salade-tomate-oignon” avec sincérité

-Offre un choix infini de sauces

-Et finit avec un pouce levé

Image: GBM via reddit/insta

Un short à -5 °C? On est probablement dans le nord de l’Angleterre.

Image: GBM via reddit/insta

«PSSST! BUNKER NUCLÉAIRE TOP SECRET!! NE LE DITES À PERSONNE!!!»

Image: GBM via reddit/insta

Comment les Britanniques vivent avec la part problématique de leur Histoire? Avec humour, bien sûr.

Les élèves anglais en cours d’histoire: «Attendez… c’est nous les méchants?»

Image: GBM via reddit/insta

Le British Museum reste quand même un musée génial, faut l’admettre.

Image: GBM via reddit/insta

Et pourtant, tout le monde veut apprendre l’anglais

«Quand on se moque de ton empire parce qu’il a tout perdu… mais que ta langue est parlée partout dans le monde.»

Image: GBM via reddit/insta

Les joies et les subtilités de la langue anglaise:

Une paire de ciseaux = a pair of scissors.



Donc deux paires… c’est two pairs of scissors?!



Sérieusement?

Image: GBM via reddit/insta

Quand le Daily Mail s’en prend (encore) aux immigrés

Titre: «Près d’un million de personnes au Royaume-Uni ne parlent pas anglais!»



Réponse d’un lecteur:



«Intéressant.»



«Et les chiffres pour les Britanniques expatriés en Espagne, svp?»

Image: GBM via reddit/insta

Et les lettres de lecteurs valent leur pesant de thé...

«APPAREMMENT, notre système de santé dépense plus de 300 000 livres par an pour retirer des objets étrangers du rectum des gens. Pourquoi ne pas retirer plutôt les objets britanniques? Le Brexit, c’était pour quoi au juste?»

Image: GBM via reddit/insta

Brexit et vache folle: une drôle de coïncidence

Carte des zones touchées par l’épidémie de vache folle, comparée aux résultats du référendum sur le Brexit. On dit ça, on dit rien.

Image: GBM via reddit/insta

L’excuse la plus improbable de la police

La police de York s’est excusée pour avoir donné «trop de détails» dans un post Facebook décrivant un exhibitionniste comme «un gros homme nu avec un petit pénis et des testicules pendantes».

Image: Context Brits via Instabang

Et pour finir, une note attendrissante...

Dans ma chambre d’hôtel à Londres, il y a un petit canard. Je n’ai pas besoin d’un canard. Mais la carte dit: «Ce canard est à vous. Vous pouvez le ramener chez vous et il vous accompagnera dans vos futurs voyages.» Et oui, je sais, c’est du capitalisme manipulateur pur jus. Mais… JE NE PEUX PAS LAISSER EDWIN.

Image: GBM via reddit/insta