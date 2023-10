Netflix ressent la concurrence dans son secteur. source: tonline

Vous pourrez bientôt manger chez Netflix

Les premières «Netflix Houses» devraient voir le jour en 2025 aux Etats-Unis. Un mélange de boutique de fans, de restaurant et de magasin de vêtements que le géant du streaming compte étendre au reste du monde.

Leon Bensch / t-online

Parmi les séries les plus populaires du géant du streaming Netflix, on trouve Squid Game, Stranger Things, Wednesday ou La Casa de papel. Sur les marchés financiers, l'entreprise est évaluée à 160 milliards de dollars US. Selon Bloomberg, Netflix prévoit d'ouvrir ses deux premières Netflix Houses aux Etats-Unis en 2025 et s'efforce d'étendre le concept au monde entier.

Fanshop avec restaurant

Ce qui ressemble de prime abord à un parc à thème avec des attractions sur les meilleurs films et séries de Netflix de ces dernières années devrait être un mélange de boutique de fans, de restaurant fast-food et de magasin de vêtements.

«Nous avons vu à quel point les fans aiment se plonger dans l'univers de nos films et séries télévisées, et nous avons beaucoup réfléchi à la manière de faire passer cela au niveau supérieur.» Josh Simon, vice-président des produits grand public chez Netflix à Bloomberg

Ce n'est pas la première fois que Netflix tente de mettre en place une véritable activité que l'on peut toucher du doigt. L'entreprise avait déjà expérimenté des événements liés à certaines séries, dont Stranger Things: The Experience ou The Queen's Ball: A Bridgerton Experience. Et Money Heist: The Experience en rapport avec La Casa de papel a également été représentée avec succès parmi les événements tests.

Pop-up store à Los Angeles

Tout cela a incité Netflix à ouvrir un pop-up store à Los Angeles sur deux niveaux, dédié à ses titres de streaming les plus populaires, Stranger Things, Bridgerton et Squid Game. Ouvert jusqu'en janvier 2023, le magasin proposait une expérience d'achat impressionnante avec des versions réalistes des héros de la série du même nom.

Comme l'explique Greg Lombardo, directeur de la division «Expériences en direct» chez Netflix

«Après l'incroyable succès et l'enthousiasme de nos fans pour nos univers de séries fictives à travers le monde, ce n'était en fait que l'élément déclencheur pour passer à l'étape suivante et poursuivre notre croissance. Nous voulons ainsi présenter les shows les plus populaires d'une toute nouvelle manière.»

«Célébrer nos fans et leur donner la possibilité de se plonger dans le monde des histoires qu'ils aiment est au cœur de notre travail, et nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire de cette expérience une réalité.»

Nouvelles sources de revenus

La concurrence de plus en plus rude dans le secteur du streaming est apparemment aussi ressentie par Netflix. Ces dernières années, d'autres fournisseurs comme Disney+, Apple+ ou Paramount+ se sont ajoutés à Netflix et tous se disputent les faveurs des spectateurs.

Bien que la part de marché de Netflix soit toujours d'environ 44%, l'entreprise a dû enregistrer un recul de 5,5% par rapport à la même période de l'année précédente. La base d'abonnés a certes augmenté au deuxième trimestre 2023, principalement grâce à l'interdiction de partager les mots de passe, mais les attentes en matière de chiffre d'affaires n'ont pas été satisfaites.

A l'avenir, Netflix ne veut pas seulement continuer à diffuser ses films et ses séries à succès. En outre, les premiers tests de jeux en streaming sur le cloud, permettant de jouer seul ou à plusieurs à ces titres sur la télévision ou sur Internet, sont en cours. Les Netflix Houses fixes annoncées seront alors un élément supplémentaire pour se démarquer de la concurrence.

