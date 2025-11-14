Cette version Samouraï de «Squid Game» fait un carton sur Netflix

ciel couvert
La série «Last Samurai Standing» fait un carton sur Netflix

Dans ce thriller historique, le dernier Samouraï vivant pourra remporter 100 milliards de yens. Une histoire qui nous est familière.image: netflix

Une version plus brutale et historique de «Squid Game» vient d'être lancée sur Netflix et s'empare directement de la première place des classements mondiaux.
14.11.2025, 20:4214.11.2025, 20:42
Anika Jany / watson.de

Netflix tient une nouvelle pépite dans son catalogue – et le concept de cette série pourrait bien sembler familier à beaucoup. Depuis le 13 novembre 2025, les abonnés peuvent visionner Last Samurai Standing («Le dernier Samouraï debout»). Les téléspectateurs semblent d’ailleurs conquis, car la série a été propulsée directement au sommet du classement Netflix. La Suisse ne fait pas exception.

Que vaut la deuxième saison tant attendue de «Squid Game»?

La série originale japonaise de six épisodes est une fiction historique. Elle est basée sur le roman Ikusagami de Shogo Imamura, et se déroule en 1878, après la fin de l'ère des Samouraïs au Japon.

La prémisse rappelle étrangement celle de l'une des séries les plus populaires de Netflix: Squid Game.

La bande-annonce 👇

Vidéo: youtube

L'intrigue

L'histoire de Last Samurai Standing se lit comme une variation historique et plus sanglante de Squid Game. L'intrigue est centrée sur 292 Samouraïs déchus qui sont attirés dans un jeu de survie où la mort est omniprésente. Le survivant final remporte 100 milliards de yens, soit l'équivalent de 557 millions d'euros.

Le protagoniste, Shujiro Saga (joué par Junichi Okada), participe aux jeux dans l'espoir de remporter le prix et de sauver sa famille malade.

Un démarrage extrêmement réussi

Dès sa première, Last Samurai Standing a conquis les classements. Sur Rotten Tomatoes, cette version brutale de Squid Game affiche un impressionnant 100 % d'avis positifs, et obtient une note de 77 sur Metacritic.

image: netflix

Les critiques des téléspectateurs sont également positives. Un utilisateur sur IMDb a même déploré que le seul point négatif de la série est qu'elle «ne comporte que six épisodes».

Un mélange de Squid Game et de Shōgun

En plus d'incarner le personnage principal de Last Samurai Standing, Junichi Okada est aussi le producteur de la série et a chorégraphié lui-même la majorité des scènes d'action. Il a été sollicité directement par Netflix pour insuffler une dimension moderne et contemporaine au roman Ikusagami.

Okada a également confié à Deadline que le succès mondial de la série Shōgun sur Disney+ a considérablement ravivé l'intérêt du public pour les Samouraïs et l'histoire japonaise.

«Shōgun» serait-elle le nouveau «Game of Thrones»?

Le réalisateur et scénariste de Last Samurai Standing, Michihito Fujii, était particulièrement attiré par le sort des Samouraïs, qui, dans le contexte de l'histoire, perdaient chaque jour un peu plus de leur pouvoir au sein de la société.

Il voulait que cette série soulève la question de savoir qui sont les Samouraïs d'aujourd'hui. «Je voulais que le jeune public qui regarde cette série ne la considère pas comme quelque chose d'ancien», a expliqué Fujii à Deadline.

La série japonaise en six épisodes «Last Samurai Standing» est diffusée depuis ce 13 novembre sur Netflix.

