Le Gault & Millau a classé les meilleurs burgers de Romandie. Crrsp, à Lausanne, arrive en tête du classement. Image: instagram @crrsp_tv

à table!

Voici où déguster le meilleur burger de Suisse romande

Le Gault & Millau vient de dévoiler le classement des dix burgers les plus délicieux de la région. Et le grand gagnant est lausannois.

Le concept de Crrsp, le restaurant lausannois situé au Flon qui sert le meilleur burger de Suisse romande, selon le récent classement du Gault & Millau? Il faut que ça croustille. Les frites, que le guide culinaire considère comme «les meilleures de Lausanne», les tenders de poulet, les bols «craquants» et, surtout, la viande à l'intérieur du sandwich. Autre spécialité? Le poulet, enrobé d'une panure épaisse «pour un résultat moelleux et juteux», est l'ingrédient phare (qui peut être remplacé si besoin par une option végétarienne).

Bref, ça donne clairement envie d'engloutir l'une de leurs créations.

Voyez plutôt: Le burger, les frites et les tenders de poulet. Image: instagram @crrsp_tv/watson

Niveau ambiance, on est sans aucun doute sur un visuel Made in USA: des néons accrochés au mur, un décor industriel et des emballages qui rappellent de grandes chaînes de fast food américaines, genre Shake Shack mais version luxe.

Le look d'une enseigne de fast-food new-yorkaise, en plein quartier du Flon à Lausanne. Image: instagram @crrsp_tv

Les autres burgers du classement

Mais la liste des meilleurs burgers de Romandie ne s'arrête pas aux frontières lausannoises – à noter, toutefois, que Lausanne est la seule ville à comptabiliser deux des dix meilleurs établissements recensés, avec Zooburger placé en sixième position.

Les autres gagnants sont répartis entre les cantons: Bolama Burgers à Boudry par exemple, en deuxième position, propose des classiques du style viande de boeuf et sauce BBQ ou un sandwich avec du fromage à raclette. Le café des châteaux à Sion, troisième sur le podium, offre des options un peu différentes, comme un burger avec de la courge rôtie au miel, une sauce au gorgonzola et une purée de figue. Cinquième dans le classement, Apollo à Fribourg présente quant à lui une carte composée notamment de smash burgers.

De gauche à droite: le Bolama Burgers à Boudry, le Café des Châteaux à Sion et Apollo à Fribourg. Image: instagram