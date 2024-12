Une Suissesse a saisi la tendance du chocolat Dubaï, et s'est mise à en fabriquer pour le commerce.

Cette Suissesse fabrique son propre chocolat Dubaï et c'est un succès

Une délicatesse orientale a conquis le monde entier: le chocolat Dubaï. Une Suissesse a saisi la tendance, et s'est mise à en fabriquer pour le commerce dans sa propre cuisine.

Ces mots coulent comme du miel sur toutes les lèvres: le chocolat Dubaï.

Il y a quelques semaines, la douce tendance a fait craquer les réseaux sociaux, et est depuis devenue l'un des produits les plus recherchés au monde. Diverses marques ont créé leur propre version, comme Lindt, qui a récemment lancé son propre carré Dubaï. Des courageux n'ont pas hésité à faire la queue dans le froid - pendant des heures parfois - pour obtenir une parcelle du précieux en édition limitée.

La barre de kadaïf - fils sucrés utilisés dans de nombreux plats orientaux -, la crème de pistache, la pâte de sésame, le tahini et bien sûr le chocolat ont conquis le cœur des gourmands.

Michaela Gysin, une habitante de Möhlin, dans le canton d'Argovie, est dotée d'un esprit très entreprenant; elle n'a pas hésité à surfer sur la vague médiatique, en tentant d'y apporter sa petite touche. «J'ai vu beaucoup de vidéos sur Tiktok», explique Michaela. La boulangère et pâtissière de formation a commencé à travailler sur sa propre création fin octobre.

Une première petite livraison de seulement deux plaques a été envoyée au magasin Volg à Zeiningen. Gysin ne savait pas encore comment son chocolat Dubaï personnel serait reçu. Réponse: ce fut un succès fulgurant:

«Dès mon retour à la maison, j'ai reçu un appel. On m'a dit que les deux chocolats n'étaient plus là et que je devais apporter cinq tablettes supplémentaires. Je suis donc retournée directement à la cuisine.» Michaela.

Le kadaïf doit être tranché et frit

Depuis, le volume de production a considérablement augmenté. Les trois moules de l'Argovienne dans lesquels le chocolat durcissait n'ont plus suffi. Michaela produit consciemment, avec beaucoup de travail manuel. Ainsi, le kadaïf qu'elle achète dans un magasin turc doit être coupé et frit, et le chocolat doit être fondu. Elle fabrique également elle-même la crème à la pistache requise.

Le fait que la couche de pistache kadaïf ait une nuance de vert moins brillante que la plupart des versions produites à grande échelle en raison du manque de colorants a déjà provoqué une irritation parmi les acheteurs.

Le kadaïf, à base de vermicelles grillés.

Cependant, les pistaches ne constituent plus un élément essentiel du chocolat Gysin. Michaela a commencé très tôt à élargir son répertoire. En plus du classique, des variétés telles que Raffaello, Läckerli et Yogurette ont été ajoutées. Bien que ceux-ci ne contiennent plus de pistaches, le kadaïf et le tahini donnent toujours à la garniture une consistance similaire à l'original.

Les variétés de Noël arrivent bientôt

Lorsque les productions à grande échelle de Lindt and Co. ont commencé à produire leur chocolat de Dubaï, Gysin proposait déjà diverses variétés. Et il existe toutes sortes de possibilités.

«Bientôt, je préparerai des saveurs de Noël, comme la cannelle, le spéculoos ou les amandes grillées» Michaela Gysin

Elle livre désormais une cinquantaine de bars à Zeiningen, et le magasin Volg de Bözen est également devenu client. Elle vend aussi son chocolat Dubaï sur commande à des entreprises et à des particuliers.

Le panneau arrière est prêt à refroidir. La décoration n'est que sur la face de devant; il manque encore la masse de pistache kadaïf et le chocolat. Image: Mira Güntert

Aujourd'hui, le chocolat de Dubaï est l'un des piliers vitaux de la Suissesse. En plus de sa charge de travail de 60 pour cent en tant que spécialiste de la santé à l'hôpital, elle gère également un food truck . Elle réalise de surcroît des gâteaux, cupcakes et macarons personnalisés sur commande.

«Beaucoup de gens me demandent d'où je tire mon énergie. Mais si vous aimez faire quelque chose, que cela est bien reçu et que vous avez une bonne structure, alors beaucoup de choses se produisent d'elles-mêmes.» Michaela Gysin.

Son rêve: un café

Quoi qu'il en soit, Michaela veut utiliser son enthousiasme pour se rapprocher d'un objectif primordial.

Son plus grand souhait est de pouvoir ouvrir un établissement à Möhlin. Un lieu de rencontre, semblable à un café. Mais pas de manière classique; plutôt avec un aspect social. Michaela rêve d'un lieu où toutes les familles, les enfants, les adultes ou les personnes âgées, peuvent se sentir les bienvenus. Pendant la journée, chacun pourrait venir pour cuisiner ou bricoler ensemble. Le soir, le café pourrait être transformé en pub pour adultes. «Les jeunes pourraient passer leur temps libre ici», explique Gysin.

Il ne reste plus qu'à emballer les barres de chocolat Dubaï finies. Image: zvg

Parce qu'un projet d'une telle envergure ne peut être réalisé qu'avec une jolie somme d'argent, la boulangère et pâtissière de formation travaille depuis longtemps sur ses avant-projets personnels. Un moyen comme un autre pour elle de gagner de l'argent et d'attirer l'attention sur son objectif.

La Suissesse rêve que sa recette de chocolat de Dubaï puisse l'aider d'une manière ou d'une autre. Que ce soit, par exemple, avec une grande entreprise qui sécurise la recette et lui reverse une part des bénéfices. Ou que des sponsors puissent être trouvés pour la soutenir dans la prochaine étape. La mère de trois enfants assume donc de lourds devoirs, qui dépassent largement une charge de travail à temps plein. Tout cela pour pouvoir réaliser son rêve d'ouvrir un café un jour.