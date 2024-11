Le chocolat de Dubaï sera bientôt disponible à Genève, Zurich et Bâle. Image: instagram @lindt_switzerland

Le chocolat dont tout le monde parle sera à nouveau disponible en Suisse

Lindt a décidé de remettre le couvert et de lancer une nouvelle fournée du chocolat à la pistache de Dubaï. Le premier lancement, le 16 novembre dernier, a été un succès.

On ne le présente plus. Le chocolat de Dubaï – fourré à la crème de pistache et au kadaïf, des vermicelles également appelés cheveux d'ange typiques des desserts du Moyen-Orient – fait fureur dans la ville des Emirats arabes unis et a depuis quelques semaines son équivalent suisse. En effet, Lindt a décidé de lancer à son tour en édition limitée 1000 plaques du célèbre chocolat le 16 novembre dernier pour 14,95 francs.

Le succès a été immédiat, annonce la marque dans un communiqué envoyé ce jeudi, raison pour laquelle elle remet le couvert et propose une nouvelle fournée qui sera disponible en Suisse le 30 novembre prochain.

Une affaire on ne peut plus sérieuse: sur Instragram, plusieurs publications présentent le chocolat ainsi que sa fabrication par les artisans Lindt. Un compte à rebours est aussi disponible sur le site internet, accompagné d'une carte du pays qui montre où le précieux pourra être trouvé.

Plus que 40 heures! Le compte à rebours sur le site de Lindt. Image: https://www.lindt.ch/fr/lindt-dubai-chocolade

Sur Instagram d'ailleurs, les internautes ont commenté les posts en lien avec le chocolat de Dubaï et nombre d'entre eux se sont montrés ravis par son arrivée en Suisse. «Combien ça coûte?» ou «peut-on le trouver en ligne?» figurent parmi les questions les plus fréquemment posées.

La fabrication du chocolat Lindt:

Genève, Bâle et Zurich

Du coup, où pourrez-vous trouver la fameuse gourmandise ce samedi? A la boutique Lindt de Genève dès 8h, à celle de Kilchberg à Zurich ainsi qu'à celle que l'aéroport de Zurich. Cette dernière location proposera deux sessions de vente à 10h et 15h uniquement pour les personnes en possession d'un billet d'avion. A Bâle en revanche, le lancement est planifié au samedi 7 décembre. (ag)