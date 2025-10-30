L'acteur français Jonathan Cohen prête sa bobine et ses poignets à une campagne pour l'anniversaire d'Audemars Piguet, en partenariat avec Vanity Fair (Condé Nast), qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. capture d'écran: audemars piguet x vanity fair

Jonathan Cohen frappe un grand coup avec cette marque suisse

L'acteur français a rejoint un panel de célébrités de renom, parmi lesquelles Serena Williams, Simone Biles ou encore Mark Ronson, invitées à célébrer le 150e anniversaire d'Audemars Piguet, dans une nouvelle campagne en partenariat avec Vanity Fair.

Ce n'est pas tous les jours qu'on fête ses 150 ans (ou son «sesquicentenaire», comme nous l'apprend malicieusement Vanity Fair). Il fallait donc à Audemars Piguet, la prestigieuse maison horlogère basée depuis 1875 dans la Vallée de Joux, qu'elle soit bien entourée.

C'est désormais chose faite: dans un spot léché qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, la marque rassemble quelques talents récemment accueillis dans sa grande famille. De Simone Biles (gymnaste américaine la plus titrée de l’histoire) à la musicienne britannique RAYE, en passant par les tenniswomen Aryna Sabalenka et Serena Williams, jusqu'à l'acteur Jonathan Cohen.

Un savant mélange de «femmes pionnières» et d'«innovateurs culturels», explique Audemart Piguet dans un article partenariat Vogue.

Aryna Sabalenka, Jonathan Cohen, RAYE et Simone Biles pour Audemars Piguet. image: x/audemars piguet

Sans se départir de son humour taquin et un poil absurde, Jonathan Cohen souhaite ainsi à AP pour les 150 prochaines années de «rester les mêmes». «Surtout, ne changez pas», préconise-t-il, un modèle Code 11.59 Selfwinding Chronograph au poignet.



Le conseil de Jonathan Cohen. capture d'écran: audemars piguet x vanity fair

capture d'écran: audemars piguet x vanity fair

image: audemars piguet

Mais attention, tout de même: «Restez innovants», précise encore l'acteur et producteur de 45 ans dans le spot éclair de 21 secondes. «Restez les mêmes tout en changeant.»

«Débrouillez-vous avec ça. Je suis désolé» Jonathan Cohen, fidèle à lui-même.

Ok, on fera avec. En attendant, la vidéo est à découvrir sur Instagram et le site de Vanity Fair.

Vidéo: watson