Jonathan Cohen frappe un grand coup avec cette marque suisse
Ce n'est pas tous les jours qu'on fête ses 150 ans (ou son «sesquicentenaire», comme nous l'apprend malicieusement Vanity Fair). Il fallait donc à Audemars Piguet, la prestigieuse maison horlogère basée depuis 1875 dans la Vallée de Joux, qu'elle soit bien entourée.
C'est désormais chose faite: dans un spot léché qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, la marque rassemble quelques talents récemment accueillis dans sa grande famille. De Simone Biles (gymnaste américaine la plus titrée de l’histoire) à la musicienne britannique RAYE, en passant par les tenniswomen Aryna Sabalenka et Serena Williams, jusqu'à l'acteur Jonathan Cohen.
Un savant mélange de «femmes pionnières» et d'«innovateurs culturels», explique Audemart Piguet dans un article partenariat Vogue.
Sans se départir de son humour taquin et un poil absurde, Jonathan Cohen souhaite ainsi à AP pour les 150 prochaines années de «rester les mêmes». «Surtout, ne changez pas», préconise-t-il, un modèle Code 11.59 Selfwinding Chronograph au poignet.
Mais attention, tout de même: «Restez innovants», précise encore l'acteur et producteur de 45 ans dans le spot éclair de 21 secondes. «Restez les mêmes tout en changeant.»
Ok, on fera avec. En attendant, la vidéo est à découvrir sur Instagram et le site de Vanity Fair.