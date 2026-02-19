faible pluie
Ça passe crème à Lausanne: top 100 des meilleurs cafés au monde

Ce coffe shop romand est officiellement l&#039;un des meilleurs au monde
Le café lausannois «Ça passe crème», co-fondé par Steeve et Davide, intègre le top 100 mondial des meilleurs coffee shops 2026.image: capture du site officiel

Ce coffee shop romand est officiellement l'un des meilleurs au monde

Le verdict est tombé: la liste des 100 meilleurs cafés de la planète pour 2026 vient d'être dévoilée. Et bonne nouvelle pour les Romands, une adresse bien connue de la capitale vaudoise a réussi à se hisser parmi l'élite mondiale du grain noir.
19.02.2026, 16:5219.02.2026, 16:52

Lausanne confirme son statut de ville «foodie», et cette fois, c'est pour son savoir-faire caféiné. Comme on peut le voir sur le post Instagram de The World's 100 Best Coffee Shops, l'établissement lausannois Ça passe crème figure fièrement dans ce classement d'exception pour l'année 2026.

Une seule adresse pour représenter la Suisse

Dans cette compétition acharnée où les Etats-Unis dominent avec 9 cafés, suivis de l'Australie (7) et du Pérou (5), la Suisse parvient à placer un pion sur l'échiquier mondial. Ça passe crème, situé à Lausanne, occupe précisément la 58ème place, comme l'indique la liste officielle «51 to 100».

Le café lausannois «Ça passe crème» occupe la 58ème place.
Le café lausannois «Ça passe crème» occupe la 58ème place.image: instagram

C'est une consécration pour cette adresse qui fait désormais partie des nouvelles capitales mondiales du café de qualité.

ÇA PASSE CRÈME.
Image: instagram

De l'expression au succès mondial

Pour comprendre ce succès, il faut remonter à la genèse du projet. Comme on peut le lire sur le site officiel, l'aventure a débuté le 1er juin 2018 sous l'impulsion de deux passionnés, Steeve et Davide. La mission de ces deux diplômés de l'Ecole Hôtelière de Lausanne était claire: apporter une «nouvelle vague caféinée» à Lausanne.

Une institution lausannoise met la clé sous la porte

Leur nom est devenu leur slogan et leur philosophie. Comme l'écrit le duo sur leur plateforme, l'expression «Ça passe crème!» signifie familièrement que «ça passe bien, ça passe nickel!».

Le coffee shop a déménagé en novembre 2021 dans un vaste lieu au Boulevard de Grancy pour y proposer des ateliers de latte art et des formations.

ÇA PASSE CRÈME
Image: instagram

Le podium mondial: qui sont les champions?

Si Lausanne brille, voici à quoi ressemble le sommet de la pyramide selon l'industrie du café:

  • Onyx Coffee Lab (USA): Sacré meilleur café du monde grâce à sa philosophie «Ne jamais se contenter du minimum».
  • Tim Wendelboe (Norvège): Une référence mondiale à Oslo dirigée par le barista du même nom.
  • Alquimia Coffee (El Salvador): Une micro-torréfaction travaillant directement à la source.

Comment sont-ils jugés?

Comme on peut le lire sur le site Le Devoir, plus de 800 juges professionnels et plus de 350 000 votes du public ont été comptabilisés pour analyser 15 000 cafés. Pour atteindre l'excellence, les établissements sont passés au crible selon huit critères, allant de la compétence du barista au design du lieu, en passant par les pratiques durables.

Le café décaféiné est-il aussi sain que le caféiné? La science répond

Désormais, quand vous irez commander votre cappuccino dans l'établissement lausannois, vous saurez que vous buvez l'un des meilleurs breuvages du globe.

(jod)

