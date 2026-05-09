Galaxy S26 Ultra: ultra-cher ou ultra-performant? Image: watson

Ce smartphone performant pourrait faire vaciller les fans d’iPhone

Le Galaxy S26 Ultra combine classique et spectaculaire. Une certitude: même 007 validerait.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

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Si vous recherchez le smartphone Samsung le plus récent et le plus sophistiqué sur le plan technique, vous tomberez inévitablement sur le Galaxy S26 Ultra. Samsung m'a prêté un appareil à tester pendant un mois. Le prix de vente conseillé commence à 1249 francs, mais on le trouve déjà en magasin à partir de 900 francs.

Et alors, est-ce que la bête en vaut la peine? Commençons par ce qui saute aux yeux: le Galaxy Ultra actuel est légèrement plus fin, plus léger et ses angles sont désormais arrondis, comme sur le modèle de base plus petit. Il tient ainsi mieux en main que ses prédécesseurs. Le S26 Ultra s'est définitivement débarrassé de son ancien surnom de «téléphone brique».



Le Galaxy S24 Ultra aux angles carrés (à gauche) et le S26 Ultra aux angles arrondis. Image: watson

Côté hardware, comme c'est le cas depuis un certain temps, rien de très nouveau: un peu plus de puissance, un chargement un peu plus rapide, des photos légèrement plus belles (caractéristiques techniques à la fin de l'article).



Aujourd'hui, je me concentrerai sur les vraies nouveautés ou sur les aspects qui m'ont particulièrement marqué, que ce soit de manière positive ou négative.

Ce qui me plaît dans le Galaxy S26 Ultra:

Un écran anti-espion pour se protéger des regards indiscrets 😃



Le Galaxy S26 Ultra dispose d’un excellent écran AMOLED. Mais il se démarque nettement avec son nouveau mode «Privacy Display», ou Affichage confidentiel en bon français. Lorsqu’il est activé via les réglages rapides ou en appuyant deux fois sur le bouton d’alimentation, l’écran devient nettement moins lisible, voire totalement invisible, et permet d'éviter les regards indiscrets. Vu de face, il reste parfaitement lisible.

Vu de côté, l'écran reste pratiquement invisible lorsque le mode «Privacy Display» est activé. Image: watson

Le «Privacy Display» fonctionne comme les films anti-regards, mais peut être activé ou désactivé à tout moment. On a le choix entre masquer l'ensemble de l'écran, limiter la fonction à certaines applications ou même l'appliquer uniquement à la saisie du code PIN et du mot de passe sur l'écran de verrouillage. La protection anti-regards fonctionne également lorsque l'on tient le téléphone en mode paysage.



Autre option supplémentaire très pratique: il est possible d'activer automatiquement l'affichage confidentiel uniquement lors de l'utilisation de certaines applications sensibles, par exemple des apps de messagerie ou bancaires. Il suffit de sélectionner au préalable les applications que l'on souhaite protéger des regards indiscrets. Le mode anti-espion peut aussi être activé pour les notifications entrantes, qui apparaissent alors sous la forme d'une zone sombre.



Le mode anti-espion peut être limité à certaines applications ou à des zones spécifiques, comme les notifications ou la saisie du code PIN bild: @AnxiousHolly

En pratique, l'affichage confidentiel n’est généralement pas activé manuellement en permanence. L'utilisateur définit une fois pour toutes quand ce mode doit s'activer automatiquement (par exemple, pour regarder la galerie photos).



Ce système ne repose pas sur des astuces logicielles, mais sur une nouvelle technologie d'écran qui utilise deux types de pixels différents. Cela signifie qu'à l'extérieur, lorsque la protection de l'écran est activée, le niveau de luminosité maximum est légèrement plus bas que celui du modèle précédent. A l'intérieur, en revanche, il n'y a pratiquement aucune différence.



La protection anti-regards peut, par exemple, être activée et désactivée en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation. video: @UniverseIce

Attention tout de même, car ce filtre anti-regards n'est pas une arme absolue! Une personne assise tout près de vous dans un bus, par exemple, peut tout de même lire ce qui s'affiche sur votre écran. Et l'affichage confidentiel est inefficace lorsque quelqu'un regarde par-dessus votre épaule depuis l'arrière.

Par chance, il est possible d'activer un mode de «protection maximale», qui offre une protection nettement meilleure contre les regards latéraux. Cette fonction se fait toutefois au détriment de la qualité d'image. Dans ce mode de confidentialité extrême, l'écran perd beaucoup de contraste et les couleurs paraissent délavées. Ce mode est donc plutôt utile pour de courts moments dans des situations précises.

En mode de protection maximale (à droite), l'écran perd ses couleurs vives et même Trump semble moins orange. Ce n'est pas le cas en mode de confidentialité normal. Image: watson

Mon impression après plusieurs semaines:

Le mode Affichage confidentiel normal est bien conçu et adapté à un usage quotidien, mais il offre une sécurité limitée, voire trompeuse, si l'on n'est pas conscient de ses limites. Le mode de protection maximale, quant à lui, est plutôt destiné à un usage sporadique ou à ceux qui accordent plus d'importance à la protection de la vie privée qu'à la qualité d'image.



Le Privacy Display n'est pas parfait, mais aucun autre smartphone n'offre actuellement une technologie comparable. gif: samsung

Par ailleurs, l'écran tactile du Galaxy S26 Ultra est également doté d'une couche antireflet, que Samsung a introduite avec le S24 Ultra. Effet secondaire regrettable de cette nouvelle technologie d'écran, celui-ci présente tout de même plus de reflets que le modèle précédent, le S25 Ultra, mais tout de même moins que presque tous les autres smartphones.



L'écran du Galaxy S26 Ultra (ci-dessus) est moins réfléchissant que celui de l'iPhone 17 Pro Max. Image: @techdroider

Une stabilisation vidéo hors du commun 😃

Le S26 Ultra dispose désormais d'une fonction «Action Cam» qui permet une stabilisation d'image extrême. Le mode «Super stabilité avec verrouillage horizontal» garantit des vidéos fluides, même lorsque l'on court ou que l'on filme une autre personne à vélo ou à ski, tout en bougeant fortement le téléphone. Le «verrouillage horizontal» maintient réellement l'horizon parfaitement droit, même si l'on incline fortement le smartphone pendant l'enregistrement ou si on le fait pivoter de 360 degrés.



Lors du test, cela a fonctionné à merveille. J'ai couru à côté d'un enfant en trottinette et l'enregistrement donne l'impression que la caméra était montée sur des rails.



Pour ce mode Action, Samsung tire parti du large champ de vision de la caméra ultra grand-angle et recadre fortement l'image (crop) afin de compenser les secousses. Il est néanmoins possible de réaliser des enregistrements en 4K à 60 images par seconde. La qualité d'image étant légèrement réduite dans ce mode, celui-ci est réservé aux scènes les plus mouvementées. En temps normal, la stabilisation d'image standard suffit.



Apple et Google proposent des modes Action similaires, mais la version de Samsung offre actuellement le résultat le plus spectaculaire.



Un stylet à tout faire (ou presque) 😃

Même si le stylet se range dans le boîtier, le Galaxy S26 Ultra est étanche. Image: watson

Avec le Galaxy Ultra, on paie toujours un supplément pour des options supplémentaires comme le stylet intégré (S-Pen), qui peut être rangé dans le boîtier lorsqu'il n'est pas utilisé. Il a l'air un peu rudimentaire, mais il est idéal pour prendre rapidement des notes à la main, dessiner ou annoter des documents. Un petit bémol toutefois: étant donné que les coins du smartphone sont plus arrondis que sur les anciens modèles Ultra, il faut veiller à insérer le stylet dans le bon sens dans l'appareil, sinon il dépasse légèrement.

En raison des coins plus arrondis qu'auparavant, le stylet dépasse légèrement s'il est inséré à l'envers dans le téléphone, comme ici.

Image: watson

Au fait: comme sur le modèle précédent, le S25 Ultra, le S-Pen ne prend plus en charge le Bluetooth et ne peut donc plus servir de télécommande pour le déclencheur photo.



Le S26 Ultra est aussi un PC portable 😃

Une fonctionnalité souvent négligée sur les smartphones haut de gamme de Samsung est le mode Bureau. Il transforme divers modèles Galaxy en PC portables lorsqu’ils sont connectés par câble ou sans fil à un écran d’ordinateur ou à un moniteur TV. Il est ainsi possible, par exemple, de travailler sur un grand écran avec plusieurs fenêtres.



Le S26 Ultra est également un ordinateur portable: lorsqu'il est connecté à un écran d'ordinateur, l'affichage passe en mode Bureau. bild: watson

Grâce à l'interface utilisateur DeX (Desktop Experience) de Samsung, qui s'apparente à celle d'un ordinateur de bureau, il est également possible d'afficher facilement des présentations sur un moniteur dans une salle de conférence, sans passer par un ordinateur portable. L'écran du téléphone sert de pavé tactile. Une souris et un clavier peuvent également être connectés en option via Bluetooth.



Samsung n'a cessé de perfectionner DeX depuis 2017. Ce n'est que cette année que Google a doté ses appareils Pixel d'un mode bureau comparable. La solution de Samsung semble désormais aboutie, même si cela ne suffit pas pour que le smartphone remplace complètement un ordinateur portable.



Les points faibles:

Un bon «appareil photo», mais… 😐

Photo prise en mode automatique: si vous voulez un rendu plus soigné et un flou d'arrière-plan plus naturel, vous pouvez y parvenir en mode «Expert RAW» avec «ouverture virtuelle». Image: watson

L'appareil photo fait ce qu'un appareil photo de smartphone est censé faire: il déclenche rapidement et prend des clichés de bonne qualité. Par rapport aux modèles précédents, le bruit de l'image a été réduit en basse lumière. À la lumière du jour, on ne constate pas de gain de qualité par rapport au S24 Ultra ou au S25 Ultra. Les portraits, selfies, zooms, etc. étaient de bonne qualité et sont désormais encore un peu meilleurs. Le mode automatique produit des photos d'aspect naturel, sans retouche excessive de la netteté ni autres artifices.

Donc, tout baigne? Malheureusement non. Car pendant que Samsung améliore son appareil photo à petits pas depuis des années, Apple, Google et les fabricants chinois creusent largement l’écart. En clair: le modèle phare de Samsung dispose toujours de ce qui se fait de mieux en matière d'appareil photo, mais ce n'est pas cette année qu'il remportera le prix du tout meilleur appareil photo de téléphone portable.



Si vous recherchez un très bon zoom, le S26 Ultra est exactement ce qu'il vous faut. bild: watson

Et les vidéos ? Les vidéos enregistrées dans de bonnes conditions de luminosité sont convaincantes, la stabilisation d'image est excellente et, pour les utilisateurs exigeants, le profil LOG offre davantage de marge de manœuvre pour retoucher les vidéos après coup. Pour les créateurs de contenu vidéo qui souhaitent tirer le maximum de l'appareil photo et retoucher leurs vidéos de manière professionnelle sur PC, le S26 Ultra prend en charge le codec Advanced Professional Video (APV), extrêmement gourmand en mémoire.



Rien de nouveau du côté de l'autonomie de la batterie 😐

La capacité de la batterie ne change pas, mais la vitesse de charge augmente. Image: @iRaj_r

Il y a un an, le Galaxy S25 Ultra nous avait déjà convaincus grâce à une autonomie bien supérieure à la moyenne. Malgré une capacité de batterie identique, le S26 Ultra tient encore un peu plus longtemps, se place au même niveau que le dernier iPhone et offre une autonomie nettement supérieure à celle du Pixel 10 Pro XL de Google. Concrètement, j'obtiens ainsi près de deux jours d'autonomie au quotidien. Seuls les modèles chinois dotés de batteries nettement plus puissantes font mieux.

Il y une chose qui en agace plus d'un: Samsung maintient la capacité de la batterie à 5000 milliampères-heure (mAh) depuis le Galaxy S20 Ultra, soit depuis six ans (!). Apple et Google ont rattrapé leur retard et les fabricants chinois ont pris de l'avance grâce à des batteries silicium-carbone plus modernes. On pourrait donc penser que Samsung stagne, mais techniquement, c'est tout le contraire. Les cellules sont aujourd'hui beaucoup plus compactes. De nouvelles batteries à plus haute densité énergétique permettent de fabriquer des appareils plus fins et plus légers, ce qui a permis à Samsung de répondre aux critiques selon lesquelles les anciens modèles Ultra étaient trop encombrants et trop lourds.

Au lieu d'augmenter sans cesse la taille de la batterie (et donc le poids du téléphone), Samsung s'efforce d'équiper l'appareil de processeurs et d'écrans plus efficaces, qui consomment moins d'énergie. Si le S20 Ultra était encore, il y a six ans, un téléphone très gourmand en énergie, ce n'est plus le cas du S26 Ultra. Le fait que la capacité de la batterie soit restée inchangée depuis le S20 Ultra n’est donc qu’une apparence sur la fiche technique. Grâce à une technologie plus efficace, le nouvel Ultra tient presque un jour de plus.



Le fait que Samsung persiste à proposer une capacité de batterie de 5000 mAh pour la série Ultra n’est d’ailleurs pas un hasard. Apple et Google restent eux aussi en dessous de la limite des 5200 mAh. Selon le portail technologique Heise, cela s’explique par des réglementations de transport plus strictes de l’UE et donc par des coûts de transport plus élevés pour les appareils équipés de batteries plus puissantes. C’est pourquoi certains fabricants proposeraient des smartphones équipés de batteries plus puissantes en Asie qu’en Europe.

Samsung va également intégrer des batteries silicium-carbone modernes et plus performantes dans ses téléphones, mais seulement lorsque leur longévité aura été prouvée. Avec l'actuel S26 Ultra, Samsung promet 1200 cycles de charge complets avant que la santé de la batterie ne tombe en dessous de 80%. L'UE impose 800 cycles de charge.



Samsung découvre la recharge rapide

Pour l'instant, les clients peuvent se consoler avec une recharge un peu plus rapide: le S26 Ultra atteint 60 watts, ce qui permet de passer de 0 à 80% en un peu plus de 30 minutes – une amélioration bienvenue. Sur le modèle précédent, l'indicateur affichait un peu plus de 60% après 30 minutes sur le chargeur rapide (non inclus). La recharge sans fil est également un peu plus rapide, avec 25 watts.



Un indice de réparabilité discutable 😐

Selon les experts en réparation d’iFixit, la batterie se remplace relativement facilement. Ce n’est certes pas aussi simple que sur un Fairphone, mais plus rapide que sur la grande majorité des autres smartphones grand public. La vitre arrière, le port USB-C, l'appareil photo ainsi que les boutons d'alimentation et de volume sont également faciles à remplacer. Ça a l'air génial, sauf que: «La réparation de l'écran reste un cauchemar.» Eh ben!



Au moins, Samsung utilise l'un des verres d'écran les plus résistants du moment, qui devrait résister sans problème à une chute à hauteur de poche arrière de pantalon, voire d'oreille.

Un logiciel connu, 7 ans de mises à jour et une IA pas tout à fait au point 😐

L'interface utilisateur reste pratiquement inchangée avec la version One UI 8.5. bild: watson

Le Galaxy S26 Ultra tourne sous Android 16 et l'interface utilisateur actuelle de Samsung, One UI 8.5. Ceux qui connaissent les téléphones Samsung ne seront pas dépaysés. Les mises à jour Android et de sécurité sont assurées pendant sept ans, soit jusqu’en février 2033. Les applications et certains composants système Android importants continueront d’être mis à jour directement par Google via le Play Store même après cette date.



Samsung vante une nouvelle fois d’innombrables fonctionnalités d’IA, dont beaucoup ont déjà été présentées et testées il y a deux ans. Leur implémentation est heureusement discrète. On choisit ce qu’on veut, ou on ignore tout simplement le reste. Il est également possible de configurer le traitement des données pour les fonctionnalités d’IA uniquement sur l’appareil. Dans ce cas, certaines fonctionnalités ne sont alors pas disponibles, ou seulement partiellement.



Pour être honnête, je n’ai pas testé toutes les applications IA cette année. Mais j’ai remarqué que les résumés IA des articles d’actualité sont devenus beaucoup plus précis.

Dans l'application Galerie de Samsung, les photos peuvent être retouchées plus facilement que jamais à l'aide de commandes textuelles. Un ciel gris ou même du brouillard peut ainsi être transformé en un clin d'œil – ou plutôt avec une facilité déconcertante – en une journée ensoleillée. À l'inverse, la commande «ajouter de la pluie» transforme n'importe quelle photo de vacances en une journée morose.

Cela a également très bien fonctionné lors de mes essais. Galaxy AI a par exemple transformé le sol en carrelage d'un appartement en parquet, changé la couleur des murs et agrandi les fenêtres exactement comme je le souhaitais. Au final, cela reste toutefois un gadget, car l'IA modifie parfois des détails de la photo sans que l'on n'ait rien demandé, et la copie générée par l'IA est généralement enregistrée en basse résolution, ce qui réduit la qualité de la photo.

La vérification des appels assistée par IA est déjà plus utile: avec One UI 8.5, outre la protection classique contre les appels indésirables (qui peut être activée dans les paramètres de l'application Téléphone), l'«assistant d'appel» fait son apparition. Le téléphone peut ainsi répondre automatiquement aux appels provenant de numéros inconnus. Une voix générée par l'IA demande à l'appelant la raison de l'appel. On voit en temps réel, sous forme de texte à l'écran, ce que dit l'appelant, et on peut décider d'accepter la conversation ou de bloquer un potentiel spammeur ou escroc.

Dans l'ensemble, les fonctionnalités IA sont en constante amélioration et Samsung est loin d'être à la traîne, même par rapport au Pixel de Google. Néanmoins, on peut supposer que la plupart des utilisateurs essaieront 90% des fonctions IA au maximum une fois, pour ne plus jamais y toucher par la suite.



Ce qui ne me plaît pas:

Ça bouge dans tous les sens 😔

Tout sauf à plat. bild: watson

Les trois gros objectifs de l'appareil photo dépassent de plus en plus du boîtier. A l'arrière, le téléphone est tellement instable qu'au moindre contact, il se met immédiatement à bouger dans tous les sens, à moins qu'il ne soit dans une coque de protection.



Si Samsung voulait fabriquer le smartphone le plus instable de l'histoire, la mission est réussie. gif: watson

Mais le fait qu'il bouge n'est qu'un aspect du problème: sa très forte inclinaison n'est tout simplement pas esthétique.



Samsung devrait revoir l'emplacement de l'appareil photo. Image: watson

Toujours pas d'aimants à l'arrière 😔



Le nouveau S26 Ultra se recharge certes plus rapidement sans fil que son prédécesseur, mais Samsung ne prévoit toujours pas d'aimants à l'arrière, par exemple pour des stations de recharge magnétiques. C'est assez surprenant, d'autant plus que les accessoires magnétiques, pris en charge par Apple et, depuis peu, par Google, sont de plus en plus populaires. Les utilisateurs de Samsung, en revanche, doivent continuer à se rabattre sur des coques adaptées. Dommage.



Déverrouillage par reconnaissance faciale obsolète 😔

Une reconnaissance faciale sécurisée pour payer rapidement en caisse ? Hélas non. bild: watson

Samsung s'en tient à une reconnaissance faciale moins sûre, qui n'est généralement pas homologuée pour des applications sensibles telles que les paiements. A la place, c'est principalement le capteur d'empreintes digitales qui est utilisé, alors que l'iPhone d'Apple et les derniers Google Pixel offrent une reconnaissance faciale nettement plus sûre.



Le capteur d'empreintes digitales de Samsung, intégré au bas de l'écran, est très rapide et constitue une alternative sûre, mais ceux qui ont l'habitude de payer facilement en jetant un coup d'œil à leur téléphone à la caisse risquent d'être agacés.



Prix et caractéristiques techniques

Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra. bild: samsung

Le Samsung Galaxy S26 Ultra, doté de 512 Go de stockage et de 12 Go de RAM, est disponible depuis mars 2026 directement chez Samsung au prix de 1349 francs (soit 50 francs de plus que l'année précédente). Il est d'ores et déjà possible de le commander en magasin pour moins de 1000 francs. La version avec 256 Go de stockage est proposée à moins de 900 francs.



Le Galaxy S26 Plus (sans stylet ni mode Privacy Display) avec 512 Go de mémoire et 12 Go de RAM est disponible directement chez Samsung au prix de 1179 francs. La version avec 256 Go de mémoire est proposée en magasin à partir d'environ 800 francs.



Le plus petit Galaxy S26 avec 512 Go de mémoire et 12 Go de RAM est disponible chez Samsung au prix de 999 francs. Le modèle avec 256 Go de mémoire est proposé en magasin à partir d'environ 650 francs. La version 128 Go a été supprimée.



Comme toujours, les prix officiels de Samsung sont très élevés, dépassant même d'environ 50 francs ceux de l'année dernière. En magasin, il est toutefois possible de se procurer la génération Galaxy S26 à un prix bien plus avantageux deux mois après le lancement.

Conclusion

Le nouveau Ultra est un excellent choix si vous recherchez un grand smartphone très rapide, doté d'un écran exceptionnel, d'un appareil photo performant, d'une autonomie supérieure à la moyenne et d'une prise en charge du stylet. Avec les derniers Pixel de Google, il offre les meilleures fonctionnalités d'IA et, grâce à sept ans de mises à jour Android garanties, un support logiciel à long terme jusqu'en 2033.



Le Galaxy S26 Ultra est donc un excellent compromis entre des fonctionnalités bien connues (stylet, mode PC, etc.) et des innovations réussies côté écran et vidéo, ce qui le rend tout aussi intéressant pour les clients fidèles que pour les nouveaux venus.

En revanche, ce n'est pas un bon choix si vous recherchez un smartphone maniable, bon marché ou extrêmement simple et peu coûteux à réparer – ou si vous avez absolument besoin d'accessoires magnétiques.

Les Galaxy S26 Ultra, S26 Plus et S26 sont disponibles dans les mêmes coloris. Image: samsung

Puisque le Galaxy S26 Ultra est loin d'être aussi révolutionnaire que ses prédécesseurs, il vaut la peine de jeter un œil aux modèles désormais moins chers que sont le S25 Ultra ou le S24 Ultra. Si vous n'êtes pas particulièrement attaché à Samsung, vous pouvez envisager des alternatives comme le Signature de Motorola, le Pixel 10 Pro (XL) de Google, l'iPhone 17 Pro Max d'Apple ou le Find X9 Ultra d'Oppo.



(trad.: mrs)

