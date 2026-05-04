en partie ensoleillé23°
DE | FR
burger
Société
WhatsApp

WhatsApp ne fonctionnera plus sur certaines versions Android

WhatsApp ne fonctionnera plus sur les téléphones Android trop anciens

A partir de septembre, WhatsApp ne fonctionnera plus sur les smartphones Android dotés d’une version du système d’exploitation inférieure à Android 6. Les utilisateurs concernés doivent agir.
04.05.2026, 14:5404.05.2026, 14:55
Un article de
t-online

La populaire messagerie WhatsApp ne fonctionnera bientôt plus sur les téléphones équipés de versions très anciennes d’Android, rapporte le portail spécialisé WABetaInfo. Selon leurs informations, l’application ne sera plus compatible, dès le 8 septembre 2026, qu’avec les appareils fonctionnant sous Android 6 ou une version ultérieure.

WhatsApp informe déjà directement dans l’application les utilisateurs concernés de ce changement à venir, précise encore le site. Les personnes touchées doivent réagir à temps afin d’éviter toute perte de données.

Ce que les utilisateurs Android de WhatsApp doivent faire

WhatsApp recommande aux utilisateurs concernés de créer une sauvegarde de leurs discussions avant l’échéance de septembre. Celle-ci peut être effectuée via Google Drive ou localement sur l’appareil. Il sera ainsi possible de restaurer les conversations par la suite.

WhatsApp lance son abo payant: voici ce qu'il faut savoir

Pour continuer à utiliser WhatsApp, il faudra soit mettre à jour le système d’exploitation, soit passer à un appareil plus récent. Sans ces démarches, l’application ne fonctionnera plus après la date limite.

Selon WABetaInfo, les utilisateurs d’iPhone ne sont pas concernés. Les appareils iOS à partir de la version 15.1 restent pris en charge par la messagerie. Cela vaut également pour les iPad sous iPadOS 15.1 et versions ultérieures.

Pourquoi Whatsapp vise les anciens appareils Android

La décision de mettre fin à la prise en charge des anciennes versions d’Android s’explique, selon WABetaInfo, par des contraintes techniques. Les nouvelles fonctionnalités nécessitent des systèmes plus performants et des logiciels modernes. Les anciennes versions d’Android ne peuvent souvent pas répondre à ces exigences.

Cette mise à jour de WhatsApp fâche l'UE

Cela limite l’introduction de nouvelles fonctions lorsque les développeurs doivent continuer à prendre en charge des systèmes obsolètes, WhatsApp ajuste ainsi régulièrement ses exigences minimales. (trad. hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Cette nouvelle manière de manger des sushis fait le buzz
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les moins de 30 ans en Suisse redoutent une bascule du marché du travail
En Suisse, une étude révèle une inquiétude croissante face à l’emploi, surtout chez les jeunes, confrontés aux restructurations, aux coûts et à l’essor rapide de l’IA.
En Suisse, les décisions des entreprises, la pression sur les coûts et l'intelligence artificielle pèsent davantage sur les salariés que les bouleversements géopolitiques, révèle une étude de l'institut DemoScope publiée vendredi. Les jeunes de moins de 30 ans sont plus inquiets que les personnes de plus de 55 ans.
L’article