WhatsApp ne fonctionnera plus sur les téléphones Android trop anciens

A partir de septembre, WhatsApp ne fonctionnera plus sur les smartphones Android dotés d’une version du système d’exploitation inférieure à Android 6. Les utilisateurs concernés doivent agir.

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La populaire messagerie WhatsApp ne fonctionnera bientôt plus sur les téléphones équipés de versions très anciennes d’Android, rapporte le portail spécialisé WABetaInfo. Selon leurs informations, l’application ne sera plus compatible, dès le 8 septembre 2026, qu’avec les appareils fonctionnant sous Android 6 ou une version ultérieure.

WhatsApp informe déjà directement dans l’application les utilisateurs concernés de ce changement à venir, précise encore le site. Les personnes touchées doivent réagir à temps afin d’éviter toute perte de données.

Ce que les utilisateurs Android de WhatsApp doivent faire

WhatsApp recommande aux utilisateurs concernés de créer une sauvegarde de leurs discussions avant l’échéance de septembre. Celle-ci peut être effectuée via Google Drive ou localement sur l’appareil. Il sera ainsi possible de restaurer les conversations par la suite.

Pour continuer à utiliser WhatsApp, il faudra soit mettre à jour le système d’exploitation, soit passer à un appareil plus récent. Sans ces démarches, l’application ne fonctionnera plus après la date limite.

Selon WABetaInfo, les utilisateurs d’iPhone ne sont pas concernés. Les appareils iOS à partir de la version 15.1 restent pris en charge par la messagerie. Cela vaut également pour les iPad sous iPadOS 15.1 et versions ultérieures.

Pourquoi Whatsapp vise les anciens appareils Android

La décision de mettre fin à la prise en charge des anciennes versions d’Android s’explique, selon WABetaInfo, par des contraintes techniques. Les nouvelles fonctionnalités nécessitent des systèmes plus performants et des logiciels modernes. Les anciennes versions d’Android ne peuvent souvent pas répondre à ces exigences.

Cela limite l’introduction de nouvelles fonctions lorsque les développeurs doivent continuer à prendre en charge des systèmes obsolètes, WhatsApp ajuste ainsi régulièrement ses exigences minimales. (trad. hun)