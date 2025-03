Google sort un smartphone à bas prix mais performant

Le Google Pixel 9a. Image: google

On vous dit tout sur le smartphone à bas prix de Google

Avec le Pixel 9a, Google souhaite lancer un smartphone abordable et durable. Voici ses caractéristiques.

En résumé:

Le smartphone entrée de gamme de Google, le Pixel 9a, sera en vente à partir d'avril.

Ecran OLED de 6,3 pouces, mémoire de 128/256 Go, dès 499 francs

7 ans de mises à jour Android, mises à jour de sécurité et nouvelles fonctions courantes

Un peu plus de six mois après ses nouveaux modèles haut de gamme, le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro, Google lance une version coûtant à peine 500 francs. Ce modèle d'entrée de gamme est équipé du même processeur que ses grands frères, dispose d'une grande batterie et de 7 ans de mises à jour Android.

A quoi ressemble-t-il?

Image: google

Image: google

Le Pixel 9a dans toutes ses couleurs disponibles. Image: google

Le Pixel 9a ressemble au Pixel 9, même si on voit bien qu'il est nettement plus épais. De quoi distinguer visuellement le modèle plus économique des modèles haut de gamme. Le cadre en aluminium recyclé donne une impression de qualité. Au dos, la barre de l'appareil photo, caractéristique des smartphones Pixel a disparu. À la place, on trouve une double caméra qui ne dépasse que très peu.



Qui y'a-t-il de nouveau?

Par rapport à son prédécesseur le Pixel 8a, Google met en avant les avantages suivants:

Une batterie plus grande et «la meilleure autonomie de tous les modèles de Pixel actuellement disponibles»



Nouvel écran résistant aux rayures, «35% plus lumineux que celui du Pixel 8a».

Appareil photo amélioré et, pour la première fois, mise au point macro dans un appareil Pixel-A

Une meilleure étanchéité, avec la norme IP68 au lieu de l'IP67

Quelles sont les principales spécificités?

Ecran: 6,3 pouces OLED, 1080 x 2424, 60 - 120 Hz, jusqu'à 2700 nits

6,3 pouces OLED, 1080 x 2424, 60 - 120 Hz, jusqu'à 2700 nits Mémoire: 128/256 Go avec 8 Go de RAM chacun

128/256 Go avec 8 Go de RAM chacun Processeur : Tensor G4

Batterie: 5100 mAh (charge : 23 W ou 7,5 W sans fil)

5100 mAh (charge : 23 W ou 7,5 W sans fil) Appareil photo: caméra principale 48 MP, caméra ultralarge 13 MP, caméra frontale 13 MP

caméra principale 48 MP, caméra ultralarge 13 MP, caméra frontale 13 MP Dimensions/poids: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm; 186 g

Dimensions/poids: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm; 186 g Système d'exploitation: Android 15, 7 ans de mises à jour Android et de sécurité

Android 15, 7 ans de mises à jour Android et de sécurité Prix: 499 francs (128 Go) / 599 francs (256 Go)

Google a voulu optimiser l'autonomie de la batterie du Pixel 9a. Image: google

L'écran OLED de 6,3 pouces est censé être plus résistant aux rayures et 35% plus lumineux que son prédécesseur. Le taux de rafraîchissement maximal de 120 Hertz correspond au Pixel 9 (Pro), plus cher, et au Pixel 8a de l'année précédente, mais dépasse l'ancien Pixel 7a (90 Hz) et le nouvel iPhone 16e (60 Hz).

Le modèle de base à 499 francs est livré avec 128 Go de mémoire. Pour la variante avec 256 Go de mémoire, Google demande 599 francs. Ceux qui voudraient 512 Go doivent se tourner vers le Pixel 9 Pro. La mémoire vive est limitée à 8 Go, comme sur le modèle précédent.

La batterie (5100 mAh) a été considérablement augmentée et se recharge avec l'option sans fil. La capacité de la batterie correspond à celle du Pixel 9 Pro XL. La vitesse de chargement a été légèrement augmentée, mais reste modérée, avec 23 watts.



Concernant l'appareil photo, Google assure que: «Le Pixel 9a dispose du meilleur appareil photo de son segment de prix». Nous aurions aimé vérifier cela, malheureusement l'appareil test ne nous est pas encore parvenu. En ce qui concerne le zoom et la caméra frontale, la fiche technique indique que le Pixel d'entrée de gamme ne peut pas rivaliser avec les modèles Pro. Malgré tout, la caméra devrait être l'un de ses points forts.



Et à part ça?

Le Pixel 9a offre une série de fonctions que l'on retrouve chez les autres appareils Pixel et ceux dotés d'Android 15:

Gemini: pour tenir des conversations naturelles avec l'assistant IA de Google.

Google VPN: protection contre le spam et la fraude

Détection des accidents de voiture et des vols

Édition de photos et de vidéos assistée IA. Corriger les images floues, supprimer les personnes et les objets des photos, ou en insérer un nouveau par saisie de texte, supprimer les bruits gênants des vidéos, etc.

Traduction assistée par IA de pages web, de messages de chat ou de sous-titres dans des vidéos, etc.



Circle to Search: entourer un objet (vêtements, produits, etc.) sur l'écran pour lancer une recherche.

Et ça en vaut la peine?

Comparaison en le Pixel 9 Pro/Pro XL, le Pixel 9 le Pixel 9a. Image: google

Le Google Pixel 9a sera commercialisé en Suisse en avril à partir de 499 francs. Le prix reste inchangé par rapport au Pixel 8a. En revanche, on obtient un processeur plus rapide, un écran plus lumineux et, selon la fiche technique, une autonomie de batterie nettement plus longue. Le prix semble raisonnable, d'autant plus que le téléphone dispose d'un équipement à l'épreuve du temps et qu'il sera fourni avec des mises à jour pendant au moins sept ans.



À titre de comparaison: le Pixel 9, légèrement meilleur, est désormais disponible chez Google à partir de 649 francs, le modèle Pro à partir de 799 francs.

Les alternatives au Pixel 9a sont l 'iPhone 16e d'Apple, le Galaxy A56 de Samsung, d'autres Pixel comme le Pixel 9 ou le Pixel 8a ainsi que le Fairphone 5, conçu pour la durabilité et la longévité.

