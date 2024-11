Malgré l'épreuve qu'elle traverse, Flavie a tenu à continuer le tournage.

Cette candidate de «L'amour est dans le pré» fait une triste révélation

Flavie, 21 ans, l'heureuse élue du cœur de Valentin, a appris qu'elle souffrait d'un cancer en plein tournage de L'amour est dans le pré. Un épisode diffusé ce lundi 11 novembre tout à fait bouleversant.

Ce lundi soir, l'on savait que l'on aurait droit à une émission beaucoup moins légère que de coutume. Et pour cause: la presse francophone avait déjà fait état d'une épreuve que traverse l'une des candidates de L'amour est dans le pré.

Il s'agit de Flavie, la prétendante choisie par l'agriculteur normand Valentin. Dans l'épisode qui a été diffusé ce mardi 12 novembre, les caméras suivent le couple - qui est l'un des préférés des téléspectateurs cette saison - non pas à la ferme, mais dans les bureaux de Karine Le Marchand, à Paris. Et il y a une bonne raison à cela: en plein tournage, Flavie a appris qu'elle était atteinte d'un rare cancer de la peau.

Voilà qui bouleverse plusieurs vies; celle de Flavie, bien entendu, mais également celle de son cercle proche, dont Valentin fait toujours partie à ce jour.

Comme l'explique Flavie durant cette séquence poignante:

«J'ai été opérée début février d'une tumeur qui était censée être bénigne. Juste ici, à l'épaule. Et ils m'ont rappelée presque deux mois après la semaine à la ferme. Le médecin m'a dit que les analyses n'étaient pas bonnes. Finalement, ce n'est pas bénin, c'est malin. Forcément, les larmes sont montées parce que j'étais loin d'imaginer tout ça.»

La jeune femme de 21 ans s'est encore confiée sur le choc et la peur instillés par le fait de trouver l'amour une semaine avant d'apprendre cette très mauvaise nouvelle: «Je trouve le bonheur une semaine avant et on m'annonce ça... C'est le destin, je me dis "punaise, il faut que ça m'arrive à moi"».

Flavie a annoncé qu'en raison des effets de la chimiothérapie, elle compte se couper les cheveux «la semaine prochaine». Mais elle compte bien continuer le tournage de L'amour est dans le pré, dont l'aventure lui est précieuse.

«Ça m'évade de ma situation»

Flavie.

De son côté, Valentin a assuré à sa tendre moitié qu'il ferait tout pour la soutenir, et qu'il comptait bien rester à ses côtés pendant cette épreuve.

Mais le jeune Normand de 27 ans, qui a perdu son papa d'une maladie il y a peu, est d'abord resté sur la réserve pendant cette séquence bouleversante, avant de s'ouvrir sous l'impulsion des mots encourageants de Karine Le Marchand.

«Les hommes forts pleurent, tu sais. (...) C'est important, parce que tu as vécu des choses difficiles. Sans doute que ça remue des peurs que tu avais avec ton papa et c'est normal d'avoir peur.» Karine Le Marchand, à Valentin.

Karine Le Marchand s'est ensuite tournée vers Flavie, pour la réconforter: «sache qu'on te soutient. On est quand même heureux que cette émission te permette de traverser cette maladie aux bras de Valentin». «C'est quelque chose qui va vous construire, c'est très fort».

Et d'ajouter:

«Dans les contes de fées, il y a toujours une épreuve. Il faut toujours tuer les dragons avant de vivre l'histoire d'amour» Karine.

A la fin de l'épisode, un message rassurant s'est fait entendre: «À l’heure où je vous parle, Flavie va bien. Grâce aux équipes médicales qui sont formidables et grâce à notre Valentin qui est un soutien sans faille dans cette épreuve». Tu as tout notre soutien, Flavie <3