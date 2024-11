On passe en mode flirt et séduction dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré.

Viagra et bisous maladroits: «L'amour est dans le pré» passe la seconde

On a regardé le dernier épisode de «L'amour est dans le pré», et on a assisté à quelques scènes de flirt - et plus - tout à fait épiques. Résumé en tweets.

Oyé, oyé: cet article est placé sous le signe du spoiler. Vous voilà prévenus.

Finie la phase de tri; petit à petit, les candidats de L'amour est dans le pré sont passés à l'étape supérieure.

Certains soupirants ou soupirantes se sont fait éjecter du bercail dès l'épisode précédent (ben oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette), d'autres ont claqué la porte de leur propre chef, devant le manque d'intérêt qu'ils suscitaient. Stéphane a même été quitté par ses deux prétendantes.

Du coup, de nombreux agriculteurs se retrouvent face à face avec celle qui est désormais l'élue de leur coeur. Fini le temps où deux aspirantes à l'amour se battaient pour un Apollon. Désormais, il s'agit de gérer une relation en binôme, comme un grand, et d'assumer la séduction de façon concrète. De quoi donner lieu à des scènes assez cocasses.

Gillou se prend pour «Neo dans Matrique»

Dans le dernier épisode, on a retrouvé Gillou avec sa «petite femme», comme il l'appelle, Marie. Le gai luron s'est en effet départi d'Isabelle, qui a fini en larmes sur une botte de foin. Il faut dire que Gillou n'y a pas été avec le dos de la cuillère pour lui dire qu'elle n'était pas The One. Voilà la conversation, parfaitement résumée en un tweet:

De façon assez surprenante, la gouaille de l'agriculteur a un peu pâli depuis que l'intimité s'est invitée sous son toit. On a découvert parfois un visage plus sage, plus touchant du candidat. Mais rassurez-vous: Gillou ne se débarasse jamais vraiment de son sens de l'humour graveleux et de ses punchlines lubriques. Ça continue de parler galipette H24.

Les internautes ont ainsi bien rigolé en découvrant le couple flambant neuf devant un groupe d'amis. Gillou y évoque sans gêne la «petite pilule bleue». Il va jusqu'à dégainer comme des trophées des plaquettes entières devant ses amis, promesse de bonheur pour la nuit à venir.

Si vous vous demandez (on espère que vous n'êtes pas aussi curieux que cela, hein) comment s'est passée cette première nuitée bras dessus, bras dessous:

«Et maintenant, dégagez! Dégagez, dégagez! Tranquillité, stop!» Marie au caméraman. Le message est clair.

«Ça a été chaud. On s'est pas mal débrouillés pour des petits jeunes!» Propos de Gilles, le lendemain, relayés par Télé-Loisirs.

La séquence «pilule bleue» a évidemment bien inspiré les internautes:

Brice et son stick magique

Un autre candidat a appuyé sur le champignon en matière d'intimité: Brice. Ce producteur de sel de 38 ans qui se dit «nul en drague» est pourtant le plus détendu de l'univers de L'amour est dans le pré. C'est en toute détente qu'il a reçu ses deux prétendantes au beau milieu du marais dans lequel il habite, et qu'il leur a présenté sa vie simple en mode nature-peinture et toilettes sèches.

Dans le dernier épisode, le candidat ultra-timide doit annoncer la triste nouvelle à Mélanie: il souhaite faire sa vie avec la Catalane Marion.

Un moment ultra-crispé, précédé d'une séquence cringe où il tente de noyer le poisson en parlant de son expérience de drague en boîte (sic).

Ce qui a vraiment rendu hilares les internautes, c'est ce moment où Brice annonce passer en phase de séduction avec Marion, avec une tête digne des Bronzés font du ski, recouverte de crème solaire.

Qui aime bien, châtie bien: Brice reste l'un des candidats les plus appréciés de la saison.

Valentin ou l'action qui tarde à venir

Evidemment, tous les yeux sont braqués sur Valentin, et la dame qui a obtenu ses faveurs, Flavie. Dans le dernier épisode, il est clair que Valentin galère à instaurer une atmosphère romantique, et à façonner une tension sexuelle pourtant clairement attendue par sa tendre moitié.

On a même entendu Valentin déplorer que la table du restau était trop large (alors qu'il lui suffit de déplacer sa chaise à côté de Flavie pour avoir un petit contact charnel). Valentin n'est pas le meilleur pour montrer ses sentiments, ou une once de nuance dans son humeur. Pas facile pour Flavie d'envoyer des messages, et d'obtenir un accusé de réception.

Bref, c'est maladroit, mais très chou, et nous on les «ship» ensemble depuis le début. On était donc content de voir le bisou arriver, enfin!

L'opinion de Flavie sur ce premier bécotage? Il y a du pain sur la planche.

«Il est quand même un petit peu brusque, parce que forcément, il n'a pas l'habitude. Moi, ça fait longtemps aussi, donc il va falloir qu'on s'entraîne jusqu'à tard» Flavie.

Le couple obtient la palme du duo le plus «sans filtre» de la saison: ça parle au calme de mauvaise haleine, de pets et de verrues sans sourciller.

Sans vous spoiler, on envoie force et amour à Flavie et Valentin, car le prochain épisode apportera une triste nouvelle. A la semaine prochaine!