Cette star accepte que son compagnon la trompe, mais à une condition
Nikki Glaser s’est imposée comme l’une des figures majeures du stand-up aux Etats-Unis. Avant d’animer cette année les Golden Globes, elle confiait au magazine People:
Elle ajoutait:
Habituée à se moquer des autres, l’humoriste n’hésite pas non plus à s’exposer elle-même, notamment sur sa vie personnelle.
La quadragénaire est en couple depuis 2013 avec le producteur de télévision Chris Convy. Le couple s'était rencontré à l’époque où il travaillait sur son émission Nikki & Sara Live sur MTV. L'humoriste surprend aujourd’hui avec des déclarations sur le modèle de relation qu’elle entretient avec lui.
Un couple «ouvert»
Alors qu'elle était invitée dans le fameux podcast Call Her Daddy animé par Alex Cooper, la discussion a notamment porté sur la chirurgie esthétique, mais également en grande partie sur le sexe. A ce sujet, elle a affirmé:
Le fameux podcast 👇🏼
En ce qui la concerne, elle a précisé:
Nikki Glaser a reconnu «à quel point ça peut paraître absurde».
Elle a poursuivi:
L'humoriste a même ajouté que quelque part, l'idée lui plaisait et que c'était un peu ça le problème.
Il y a toutefois une limite
L’humoriste fixe toutefois une limite que son partenaire ne devrait pas franchir. Il s’agit des moments de complicité qu’ils partagent exclusivement à deux.
Nikki Glaser explique:
Nikki Glaser n'est pas du genre à coucher ailleurs
Et a ajouté:
Elle révèle dans ce contexte qu’il y a déjà eu des moments de jalousie par le passé, notamment parce qu’elle n’avait pas dit à Chris Convy que les autres femmes devaient être informées de la situation, et précise par ailleurs avoir développé sa propre philosophie de couple à l’âge de 29 ans, expliquant qu’à l’époque, elle appréciait les récits de son ex-compagnon sur ses relations passées.
Traduit de l'allemand par Joel Espi