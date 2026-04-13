Nikki Glaser se lâche sur son couple. image: Amy Sussman/Getty Images et Youtube

Cette star accepte que son compagnon la trompe, mais à une condition

Récemment sous les projecteurs pour avoir présenté les Golden Globes, Nikki Glaser évoque sans détour sa vie privée. Dans un podcast, la comédienne américaine explique tolérer les relations sexuelles de son partenaire avec d’autres femmes.

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Plus de «Divertissement»

Nikki Glaser s’est imposée comme l’une des figures majeures du stand-up aux Etats-Unis. Avant d’animer cette année les Golden Globes, elle confiait au magazine People:

«Tout le monde est une cible. C’est vraiment comme ça que je le ressens»

Elle ajoutait:

«Et si la personne visée par la blague rit, c’est pour moi une raison suffisante de la faire»

Habituée à se moquer des autres, l’humoriste n’hésite pas non plus à s’exposer elle-même, notamment sur sa vie personnelle.

La quadragénaire est en couple depuis 2013 avec le producteur de télévision Chris Convy. Le couple s'était rencontré à l’époque où il travaillait sur son émission Nikki & Sara Live sur MTV. L'humoriste surprend aujourd’hui avec des déclarations sur le modèle de relation qu’elle entretient avec lui.

Un couple «ouvert»

Alors qu'elle était invitée dans le fameux podcast Call Her Daddy animé par Alex Cooper, la discussion a notamment porté sur la chirurgie esthétique, mais également en grande partie sur le sexe. A ce sujet, elle a affirmé:

«Dans une relation, ça m’est égal que mon copain couche avec d’autres femmes»

En ce qui la concerne, elle a précisé:

«Je ne suis pas quelqu’un qui aime coucher avec d’autres quand je suis en couple»

Nikki Glaser a reconnu «à quel point ça peut paraître absurde».

Elle a poursuivi:

«Ça m’est complètement égal qu’un homme ait une relation sexuelle avec une femme, s’il se protège et que ce n’est qu’une nuit. Honnêtement, ça ne me ferait rien si mon compagnon faisait ça. Je ne sais même pas pourquoi.»

L'humoriste a même ajouté que quelque part, l'idée lui plaisait et que c'était un peu ça le problème.

Il y a toutefois une limite

L’humoriste fixe toutefois une limite que son partenaire ne devrait pas franchir. Il s’agit des moments de complicité qu’ils partagent exclusivement à deux.

Nikki Glaser explique:

«S’il regardait 'The Wire' avec elle, faisait des mots croisés, s’envoyait des messages ou des mèmes, là je dirais: 'Mais qu’est-ce que tu fais?! Ça, c’est notre truc.'»

Et a ajouté:

«L’infidélité émotionnelle me ferait mal, mais pour le physique, je comprends comment les hommes envisagent souvent le sexe en dehors du couple. C’est parfois une affaire purement pratique.»

Elle révèle dans ce contexte qu’il y a déjà eu des moments de jalousie par le passé, notamment parce qu’elle n’avait pas dit à Chris Convy que les autres femmes devaient être informées de la situation, et précise par ailleurs avoir développé sa propre philosophie de couple à l’âge de 29 ans, expliquant qu’à l’époque, elle appréciait les récits de son ex-compagnon sur ses relations passées.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

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