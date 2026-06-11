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Ça va trop loin

TF1 vient de produire une parodie caricaturale de l'une de ses dernières émissions de télé-réalité en date, «EXcape Island». Certains candidats crient au malaise.

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Vous vous souvenez du délire «Skibidi Tentafruit»? Il s'agissait d'une parodie tout à fait malaisante de l'émission de télé-réalité «L’île de la tentation», dans laquelle la tête des candidats est transformée en fruit à l'aide de l'intelligence artificielle.

Tout ça prenait la forme d'un brainrot (littéralement «pourriture du cerveau» en anglais), un terme qui désigne des contenus web, des mèmes ou des expressions si absurdes et répétitifs qu'ils donnent l'impression de «ramollir le cerveau» de ceux qui les consomment à haute dose.

A la sortie de «Skibidi Tentafruit», les polémiques ont fait rage, certains accusant les scénarios de véhiculer une forme de sexisme.

Or, quelques semaines après, nous voilà gratifiés d'une nouvelle peine: TF1 vient de diffuser sur son compte TikTok une nouvelle série animée avec des fruits incarnant les candidats de télé-réalité d'une de ses propres émissions, qui vient d'être lancée: «EXcape Island».

Le concept de l'émission est assez tordu: six couples d’ex en binôme doivent faire équipe pour «s’échapper» au plus vite d'une villa dans laquelle ils sont coincés ensemble, en répondant à des questions et en remportant des défis physiques.

«Skibidi Exfruit»

TF1 s'est donc fait un malin plaisir de parodier les stars de ce show un peu «limite» dans une parodie (encore plus «limite») nommée «Skibidi Exfruit».

Dans celle-ci, tout est remarquablement fidèle à la réalité: on y retrouve des doubles de Carla et Kévin, Maïssane et Emine, Vivian et Beverly, Anthony et Solène, ou encore les ex-candidats de «l'Ile de la tentation», Lucille et Hugo. Tout ce beau monde s'écharpe dans un environnement paradisiaque. Bien sûr, leurs noms sont accordés à leurs personnages fruités: Pastequo, Carlananas, Kevigne, Kiwina, Beverlitchi ou encore Vivande.

Le vocabulaire est, lui aussi, poussé à son climax caricatural. Myrtillo avoue ainsi:

«Elle est dure, et je ne parle pas de ma beuteu»

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Le hic, c'est que dans le show «RL» («Real Life», soit «dans la vraie vie» pour ceux qui ne parlent pas le «jeune»), plusieurs candidats ont été très désagréablement surpris de se retrouver coincés avec leur ex, sans notification préalable de la part de la production. A l'instar de Carla Moreau, qui n'a toujours pas digéré la fin de son histoire avec Kévin, émaillée de tromperies supposées. D'ailleurs, celle-ci dit avoir mis énormément de temps pour regarder son ex dans les yeux après la séparation.

L'émission est venue raviver ses blessures. Et, si l'on en croit le Parisien, la version «Skibidi Exfruit» n'a fait que remuer le couteau dans la plaie. La maman de la jeune Ruby, divorcée de Kévin depuis 2022, a ainsi déclaré:

«On vous l’a dit, l’émission nous a profondément mis mal à l’aise dès les premières minutes» Carla au Parisien

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Stratégie assumée

TF1 dit de son côté assumer cette stratégie marketing à l'humour piquant. Il faut dire que ces caricatures génèrent des millions de vues, malgré les accusations de misogynie. La chaîne a donc décidé de collaborer avec l’équipe originale de la «Skibidi Tentafruit».



«Leur univers, leur créativité et leur humour Gen Z nous ont paru parfaitement adaptés pour parodier notre programme, qui, lui aussi, joue sur un mélange de drama et de fun» TF1

Et c'est carton plein pour la Une, puisque la bande-annonce et le premier épisode diffusés cette semaine cumulent déjà près de 4,7 millions de vues. La chaîne a promis qu'un nouvel épisode serait mis en ligne chaque soir à 19 heures, sans préciser pour combien de temps.

(jod)