En 2023, Danny Khezzar avait surpris les téléspectateurs dans la brigade cachée avec sa cuisine très technique qui lui avait valu d'aller en finale de Top Chef.

La brigade cachée revient dans Top Chef et il y a une surprise

Il n'y aura pas un mais deux chefs dans la brigade cachée, l'émission de deuxième partie de soirée sur M6.

La brigade cachée, c'est quand tu t'es fait un menu entrée-plat-dessert et que t'es déjà plein, mais que tu pousses le bouchon avec les mignardises. Fans de Top Chef, préparez vos estomacs, car après l'émission hebdomadaire qui sera diffusée à partir du mercredi 26 mars, la brigade cachée fera elle aussi son retour.

Durant cette deuxième partie de soirée, les candidats éliminés se battent pour réintégrer le concours en quart de finale. En 2023, cette seconde chance avait permis à Danny Khezzar, épaulé par la cheffe Hélène Darroze, d'atteindre la finale. Il est désormais chef du Bayview à Genève.

En plus des nombreuses nouveautés qu'on vous avait annoncées fin janvier, comme un partenariat avec le Guide Michelin, on sait désormais que la brigade cachée revient avec non pas un chef, mais deux chefs qui coacheront les candidats.

Selon Télé-Loisirs, il s'agit d’Éric Frechon et de Fabien Ferré. Le premier, qui a officié pendant de nombreuses années dans le restaurant triplement étoilé du Bristol à Paris, connaît bien le concours. Il a été plusieurs fois invité pour départager des candidats. Le second est novice, mais c'est déjà un monument puisqu'il a obtenu trois étoiles d'un coup en 2024, une prouesse quand on sait que la plupart des chefs obtiennent d'abord une, puis deux étoiles. Il est également le plus jeune chef à avoir trois étoiles à seulement 35 ans.

Les cinq chefs de brigades et le présentateur Stéphane Rotenberg, tous beaux et pimpants. instagram topchefm6

Si un candidat de la brigade réintègre le concours et va jusqu'en finale, alors il affrontera son adversaire, non pas lors du traditionnel repas de gala pour les bénévoles de la Croix-Rouge (souvent très critiqué par les internautes), mais en montant chacun un restaurant dans lequel sera proposé un menu dégusté par les chefs de brigade ainsi que six inspecteurs du Michelin, selon Le Parisien.

On ignore encore comment se déroulera la brigade cachée. Est-ce que les chefs feront équipe ou prendront-ils un candidat chacun sous leurs ailes? Rendez-vous le 26 mars pour le découvrir.

