Voilà où nous partirons en vacances cette année

Une ile paradisiaque, la plage ou plutôt des lacs de montagne – que choisirez-vous cette année?

Avez-vous déjà planifié vos vacances pour cette année? Si ce n'est pas le cas, on espère vous inspirer un peu avec ce qui suit.

Croatie

«Liens familiaux oblige, je retourne en Croatie.» Patrick Toggweiler

La Croatie regorge d'endroits magnifiques. Dont l’île de Krk. Image: Shutterstock

Corse

«Cela doit être une île incroyable pour le vélo, tant ses paysages sont variés. Il y a des collines, des plages, des forêts. Et en plus, il fait chaud. Je prévois d’en faire le tour. Je découvrirai peut-être même quelque chose sur les Moretti ;).» Reto Heimann

Reto Heimann passera probablement à vélo sur ce pont. Image: Shutterstock

Monténégro et Albanie

«Mon ami et moi planifions un road trip à travers le Monténégro et l’Albanie. Plusieurs amis nous ont raconté la beauté ces pays – il paraît que les habitants sont ouverts, chaleureux et accueillants.» Nicole Christen

On dirait la Suisse. Image: Shutterstock

Suisse

«Je passerai très probablement à nouveau mes vacances d’été en Suisse, entre randonnées vers des lacs de montagne, farniente au bord du lac des Quatre-Cantons et du lac de Zurich, virées en bateau sur la Limmat, l’Aar et la Linth, sans oublier quelques superbes fêtes et day raves. Ce sera merveilleux.» Kilian Marti

L'été parfait selon Kilian Marti. Image: keystone

Elbe

«Cette année, je pars avec des amis sur l’île d’Elbe pour plonger. J’y suis déjà allée à plusieurs reprises et j’aime vraiment cet endroit. En revanche, je n’y ai encore jamais plongé. Je suis curieuse de voir ce que cela va donner.» Corina Mühle

L’île d’Elbe ne séduit pas seulement par ses paysages, elle a aussi beaucoup à offrir sous l’eau. Image: Shutterstock

Thaïlande

«Une dernière pour la route: bouger d'île en île, les parcs nationaux, le backpacking, les beach party et ambiance d’Asie du Sud-Est. Je deviendrai papa fin mai. Les destinations plus proches en Europe (en transports publics ou en voiture) deviendront alors pour un temps la nouvelle réalité» Felix Holder

La Thaïlande, une destination prisée des Helvètes. Image: Shutterstock

Où passerez-vous vos vacances cette année? Dites-le-nous dans les commentaires!

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)