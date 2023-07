Tout le monde mérite de se déconnecter et se détendre à un moment dans l'année. Image: pexels.com

5 conseils vraiment efficaces pour économiser sur vos vacances

Ah, l'inflation! Elle grignote par petits bouts le pouvoir d'achat de nombreux ménages suisses. Pour ne pas vivre uniquement pour le travail, watson vous propose cinq astuces pour passer de bonnes vacances, même si vous ne disposez pas d'un budget infini.

Les vacances. Les vacances. Et encore une fois : les vacances. C'est le sujet du moment. Chaque jour, quelqu'un de notre entourage ne manque pas de nous raconter où son prochain voyage le mènera, ou pire, de quelle plage il revient.

Et même si vous n'avez pas d'amis (on ne vous juge pas), les réseaux sociaux ne cessent de nous faire saliver sur des vues absolument imprenables sur l'océan.

Cependant, force est de constater que les vacances au-delà de la frontière suisse ne sont pas à la portée de tout le monde. Les personnes à faible revenu, et même moyen, subissent de plein fouet une pression financière supplémentaire en raison de l'inflation. Mais la conjoncture actuelle ne doit pas être synonyme de réclusion, bien au contraire. Voici cinq conseils pour rendre vos vacances d'été 2023 inoubliables malgré un petit budget.

Réserver avec son smartphone ou sa tablette

La manière dont on réserve ses vacances en ligne a un impact certain sur les prix. Plus précisément, l'appareil sur lequel le voyage est booké peut faire varier les tarifs. Selon le magazine Saldo, les prix des hôtels et des vols seraient plus avantageux si l'on consulte les portails de réservation avec son téléphone portable ou sa tablette, plutôt qu'avec son ordinateur.

Le magazine a testé cette rumeur auprès de plusieurs fournisseurs de vacances, notamment Booking, Expedia et Opodo. Ainsi, pas de réservation en cachette depuis l'ordi du boulot; on attend patiemment de la faire avec son portable à la pause.

Utiliser un VPN étranger

Le pays à partir duquel on réserve le voyage joue également un rôle. C'est ce qu'a montré une étude de l'université allemande de la Ruhr à Bochum auprès de la plateforme Booking. Sur 18 hôtels et vols testés, 14 étaient moins chers s'ils avaient été réservés depuis l'étranger au moyen d'un programme VPN.

Les VPN sont des réseaux privés qui utilisent des serveurs Internet d'autres pays, que l'on peut choisir librement. Les utilisateurs peuvent ainsi modifier leur localisation, afin que les sites Internet ne sachent plus d'où provient réellement l'accès. Il existe diverses applications VPN gratuites.

Des vacances moins chères grâce à un VPN? C'est possible! Ici, par exemple, à Hurghada, en Égypte. C'est juste une idée! Image: Shutterstock

Selon Saldo, cette astuce permet d'économiser des centaines de francs selon la destination. Par exemple à Hurghada, en Egypte: là, une semaine dans une chambre à trois lits de l'hôtel quatre étoiles Meraki Resort coûte 2042 francs si on la réserve depuis la Suisse. Avec un VPN depuis Chypre ou l'Allemagne, on ne paie plus que 1637 francs environ - soit 405 francs de moins. Une bonne affaire!

Supprimer l'historique des recherches et les cookies

Les agences de voyages et les compagnies aériennes ont des prix dynamiques pour leurs offres. Cela signifie qu'un voyage peut devenir plus cher au fur et à mesure que l'on effectue des recherches à ce sujet. Il est donc recommandé de vider régulièrement la mémoire cache si l'on recherche des vacances d'été au meilleur prix.

En même temps, vider le cache est également bénéfique pour votre appareil mobile, de façon générale: cela peut libérer de la mémoire, résoudre les problèmes de batterie et améliorer la vitesse et la sécurité du smartphone.

Choisir une destination alternative

L'Espagne, la Grèce et l'Italie sont des destinations ultra-populaires pour les vacances d'été. Mais si l'on vise un budget modeste, ce sont plutôt des endroits à éviter.

Selon les voyagistes Kuoni et Holidaycheck, la Turquie, la Macédoine, l'Albanie et la Bulgarie sont des destinations de vacances où l'on peut avoir beaucoup avec un petit budget. La Tunisie et l'Egypte font également l'objet d'offres de dernière minute qui peuvent s'avérer intéressantes.

Des vacances à la plage bon marché en Albanie, ça vous tente? Par exemple à la plage de Gjipe. Image: Shutterstock

Si vous êtes flexible quant à vos dates de voyage, vous trouverez sur les sites Internet de dernière minute diverses offres pour une semaine de vacances dans un hôtel 4 étoiles, vol compris, à partir de 400 francs par personne.

Emprunter des voies créatives

Comme les prix des billets d'avion sont devenus de plus en plus chers au cours des dernières semaines et des derniers mois, il est recommandé de voyager en train. En effet, c'est surtout le trajet jusqu'aux frontières suisses qui est cher – ensuite, les prix baissent. Alors certes, les détenteurs d'un abonnement général des CFF sont avantagés. Mais tout n'est pas perdu: il est possible d'acheter une carte journalière auprès de sa commune, valable dans toute la Suisse, et qui coûte environ 30 francs selon l'endroit.

Les personnes qui veulent absolument passer leurs vacances d'été en Italie ont de quoi profiter. En effet, le trajet aller-retour le moins cher entre Chiasso et Cinque Terre, les pittoresques villages de pêcheurs en dessous de Gênes, coûte environ 84 francs pour les personnes âgées de 26 à 59 ans.

Pour ceux qui cherchent un hôtel abordable à court terme, il vaut la peine d'appeler directement l'hôtel, sans passer par des sites de réservation en ligne. Cela implique certes des efforts, mais ils pourraient bien s'avérer payants: il y a souvent des chambres restantes qui ne sont plus trouvées en ligne.



(kma)



