Ces clichés troublants vont vous fasciner

Il a suffi d'un flash au milieu de la nuit pour que le chaos d'une soirée devienne un chef-d'œuvre. Découvrez ces instants de vie ordinaire qui, par pur miracle, se figent en tableaux de maître.

Oliver Baroni Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

«Je crois que j'ai créé par inadvertance un tableau de la Renaissance!» Le photographe de presse Joel Goodman était de sortie dans le centre de Manchester le soir du Nouvel An 2015, capturant l'ambiance des festivités… quand une photo est devenue virale. Vous la connaissez peut-être:

screenshot: Guardian

Depuis lors, une certaine fascination pour les photographies s'est développée sur Internet, qui – consciemment ou inconsciemment – évoquent les œuvres d'art de la Renaissance. Que ce soit dans la composition de l'image…

Certains commentateurs ont prétendu reconnaître la courbe de Fibonacci. Image: reddit

...ou dans l'aspect esthétique.

Mot-clé clair-obscur : «La Crucifixion de saint Pierre» (tableau de Caravage, 1600) vs. l'Enterrement de Ruhollah Khomeini, 1989. Image: wikicommons

Bienvenue dans l'univers de l'art de la Renaissance accidentelle. Aujourd'hui, d'innombrables subreddits et groupes sur les réseaux sociaux sont consacrés à ce sujet. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à r/AccidentalRenaissance. Bonne découverte !

Image: reddit

«Marrakech»

Image: reddit

«Garder le maître»

Image: reddit

«La fille au perroquet; The Girl with a Parrot»

Image: reddit

«Halle du marché»

Image: reddit

«Ma femme, en train de récupérer la dernière goutte de vin»

Image: reddit

« La passion de la réparation des puits»

Image: reddit

«Les acteurs avant le jeu d'acteur»

Image: reddit

«Une journée de printemps à Novi Sad»

«En-cas Michelangelo»

Image: reddit

«DJ Lara Croft fendant la foule»

Image: reddit

«Ma copine attendant que les pâtes soient cuites»

Image: reddit

«Les agents du renseignement évacuent le président Reagan du club de golf Augusta National»

Image: reddit

«L'étang»

Image: reddit

«Femme endormie un après-midi d'automne»

Image: reddit

«Au musée»

Image: reddit

«Aroma Caffe à Cambridge, Royaume-Uni»

Image: reddit

«J'appelle ce tableau 'Ragazzo dà la pizza ai cani'»

Image: reddit

«St. Paul & the Broken Bones lors de leur dernière chanson du concert»

Image: reddit

«Petit ami, réfléchissant à la vie»

Image: reddit

«Rencontre avec la presse»

Image: reddit

«Des tatoueurs qui ont du style»

Image: reddit

«Péché capital: l’envie»

Image: reddit

«Lutter contre le monde des rêves, contre le bourdonnement du radiateur»

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