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Ces clichés troublants vont vous fasciner

Ces clichés troublants vont vous fasciner

Il a suffi d'un flash au milieu de la nuit pour que le chaos d'une soirée devienne un chef-d'œuvre. Découvrez ces instants de vie ordinaire qui, par pur miracle, se figent en tableaux de maître.
17.04.2026, 05:3317.04.2026, 05:33
Oliver Baroni
Oliver Baroni

«Je crois que j'ai créé par inadvertance un tableau de la Renaissance!» Le photographe de presse Joel Goodman était de sortie dans le centre de Manchester le soir du Nouvel An 2015, capturant l'ambiance des festivités… quand une photo est devenue virale. Vous la connaissez peut-être:

Accidental renaissance - The Guardian https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jan/03/like-a-beautiful-painting-image-of-new-years-mayhem-in-manchester-goes-viral
screenshot: Guardian

Depuis lors, une certaine fascination pour les photographies s'est développée sur Internet, qui – consciemment ou inconsciemment – évoquent les œuvres d'art de la Renaissance. Que ce soit dans la composition de l'image…

Accidental Renaissance Fibonacci curve golden ratio https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/3z2vr2/divine_drunk/
Certains commentateurs ont prétendu reconnaître la courbe de Fibonacci.Image: reddit

...ou dans l'aspect esthétique.

Accidentally Renaissance - Crucifixion of St. Peter by Caravaggio, 1600, vs the Funeral of Ruhollah Khomeini, 1989.
Mot-clé clair-obscur: «La Crucifixion de saint Pierre» (tableau de Caravage, 1600) vs. l'Enterrement de Ruhollah Khomeini, 1989.Image: wikicommons

Bienvenue dans l'univers de l'art de la Renaissance accidentelle. Aujourd'hui, d'innombrables subreddits et groupes sur les réseaux sociaux sont consacrés à ce sujet. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à r/AccidentalRenaissance. Bonne découverte !

AccidentalRenaissance Marrakech https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fzr2rttej51tg1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3D51f896110182d9fc55e72be6eb0d589caa84946e
Image: reddit

«Marrakech»

AccidentalRenaissance Guarding the Boy https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fguarding-the-boy-v0-71q1gsm38dlg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D343a35 ...
Image: reddit

«Garder le maître»

AccidentalRenaissance Girl With Parrot https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fgirl-with-parrot-v0-gvjfvtpr0hlg1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3Dca7dcb91ef0cd777ebfd2f604144cbd8f91fc ...
Image: reddit

«La fille au perroquet; The Girl with a Parrot»

«Aucune empathie»: Shakira se fait déglinguer
AccidentalRenaissance Market https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fzvv02ewn4uqg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D20480ef8825fe1b0a46efeb117a149527448 ...
Image: reddit

«Halle du marché»

AccidentalRenaissance husband caught me getting the last drop from the wine box https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fzr2rttej51tg1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3D51f896110182d ...
Image: reddit

«Ma femme, en train de récupérer la dernière goutte de vin»

AccidentalRenaissance Trying to fix the fountain https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Ftrying-to-fix-the-fountain-v0-sl3oovpwd8mg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto ...
Image: reddit

« La passion de la réparation des puits»

AccidentalRenaissance Actors before playing https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Factors-before-playing-v0-h6ej4woobllg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26 ...
Image: reddit

«Les acteurs avant le jeu d'acteur»

AccidentalRenaissance A spring day in Novi Sad, Serbia https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fa-spring-day-in-novi-sad-serbia-v0-2i85x2pex1rg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsm ...
Image: reddit

«Une journée de printemps à Novi Sad»

AccidentalRenaissance Michelangelo Snack https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fmichelangelo-snack-v0-6v1gdrxvr4ug1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3Dc2 ...

«En-cas Michelangelo»

AccidentalRenaissance Feel like this belongs here https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Ffeel-like-this-belongs-here-v0-hbrnr8yw41ug1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3Ddd19ebf0accf43 ...
Image: reddit

«DJ Lara Croft fendant la foule»

AccidentalRenaissance Girlfriend waits for pasta to boil https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fgirlfriend-waits-for-pasta-to-boil-v0-maz2tj4rs6og1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26cro ...
Image: reddit

«Ma copine attendant que les pâtes soient cuites»

AccidentalRenaissance Secret service agents evacuating President Reagan from Augusta national golf club. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fsecret-service-agents-evacuati ...
Image: reddit

«Les agents du renseignement évacuent le président Reagan du club de golf Augusta National»

AccidentalRenaissance The pond https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Finc6px2knusg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D7f09822ad0551a7638ec14dc7a36aabb69 ...
Image: reddit

«L'étang»

L'homme qui a battu Orban se moque de lui
AccidentalRenaissance Husband took this https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fhusband-took-this-v0-gnurb8mczfpg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D436a ...
Image: reddit

«Femme endormie un après-midi d'automne»

AccidentalRenaissance At the museum https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fat-the-museum-v0-u328xt5460tg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D5c1c4d548910 ...
Image: reddit

«Au musée»

AccidentalRenaissance Aromi Caffe in Cambridge, UK. Taken to show friends the spot I found. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Faromi-caffe-in-cambridge-uk-taken-to-show- ...
Image: reddit

«Aroma Caffe à Cambridge, Royaume-Uni»

AccidentalRenaissance I call this one “Ragazzo dà la pizza ai cani” https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fi-call-this-one-ragazzo-d%25C3%25A0-la-pizza-ai-cani-v0-ab7bi2zhb3 ...
Image: reddit

«J'appelle ce tableau 'Ragazzo dà la pizza ai cani'»

AccidentalRenaissance St. Paul &amp;amp; the Broken Bones with the final number of this night https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fst-paul-the-broken-bones-with-the-final- ...
Image: reddit

«St. Paul & the Broken Bones lors de leur dernière chanson du concert»

AccidentalRenaissance Boyfriend contemplating life https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fboyfriend-contemplating-life-v0-wveowha5o1mg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26 ...
Image: reddit

«Petit ami, réfléchissant à la vie»

AccidentalRenaissance Meeting the press https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fmeeting-the-press-v0-mqhgvsw8jilg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D17ec ...
Image: reddit

«Rencontre avec la presse»

AccidentalRenaissance Tattooist with the vibes https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Ftattooist-with-the-vibes-v0-1lqjdosrwlsg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dw ...
Image: reddit

«Des tatoueurs qui ont du style»

AccidentalRenaissance Deadly sin: Envy https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fdeadly-sin-envy-v0-owyu0sa29apg1.png%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D9713a37c ...
Image: reddit

«Péché capital: l’envie»

AccidentalRenaissance Guarding from the dreamworld, against the clamor of the radiator https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fguarding-from-the-dreamworld-against-the-clamor ...
Image: reddit

«Lutter contre le monde des rêves, contre le bourdonnement du radiateur»

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