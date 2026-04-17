Ces clichés troublants vont vous fasciner
«Je crois que j'ai créé par inadvertance un tableau de la Renaissance!» Le photographe de presse Joel Goodman était de sortie dans le centre de Manchester le soir du Nouvel An 2015, capturant l'ambiance des festivités… quand une photo est devenue virale. Vous la connaissez peut-être:
Depuis lors, une certaine fascination pour les photographies s'est développée sur Internet, qui – consciemment ou inconsciemment – évoquent les œuvres d'art de la Renaissance. Que ce soit dans la composition de l'image…
...ou dans l'aspect esthétique.
Bienvenue dans l'univers de l'art de la Renaissance accidentelle. Aujourd'hui, d'innombrables subreddits et groupes sur les réseaux sociaux sont consacrés à ce sujet. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à r/AccidentalRenaissance. Bonne découverte !
«Marrakech»
«Garder le maître»
«La fille au perroquet; The Girl with a Parrot»
«Halle du marché»
«Ma femme, en train de récupérer la dernière goutte de vin»
« La passion de la réparation des puits»
«Les acteurs avant le jeu d'acteur»
«Une journée de printemps à Novi Sad»
«En-cas Michelangelo»
«DJ Lara Croft fendant la foule»
«Ma copine attendant que les pâtes soient cuites»
«Les agents du renseignement évacuent le président Reagan du club de golf Augusta National»
«L'étang»
«Femme endormie un après-midi d'automne»
«Au musée»
«Aroma Caffe à Cambridge, Royaume-Uni»
«J'appelle ce tableau 'Ragazzo dà la pizza ai cani'»
«St. Paul & the Broken Bones lors de leur dernière chanson du concert»
«Petit ami, réfléchissant à la vie»
«Rencontre avec la presse»
«Des tatoueurs qui ont du style»
«Péché capital: l’envie»
«Lutter contre le monde des rêves, contre le bourdonnement du radiateur»