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La rencontre entre ces deux souris dans le métro dégénère

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La rencontre entre ces deux souris dans le métro dégénère

Un règlement de comptes miniature a éclaté sur un quai du métro londonien. Deux souris ont été filmées en pleine bagarre à Oxford Circus, sous les yeux ébahis et les rires des voyageurs. Une scène qui rappelle étrangement une célèbre photo animalière.
03.09.2026, 15:0003.09.2026, 15:07

Il n’y a visiblement pas que les Londoniens qui perdent patience dans le métro. Samedi 29 août, deux souris ont été surprises en plein règlement de comptes sur le quai de la station Oxford Circus, en plein cœur de la capitale britannique.

La scène, filmée par Sonia Mansfield et partagée sur les réseaux sociaux, montre les deux petits rongeurs dressés sur leurs pattes arrière, en train de se chamailler à quelques mètres des voyageurs. Entre coups de pattes et face-à-face musclé, le duel ressemble presque à un combat de boxe miniature.

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Station Squabble

Une séquence insolite qui rappelle forcément une autre bagarre de souris devenue célèbre il y a quelques années. En 2019, le photographe Sam Rowley avait immortalisé deux rongeurs dans une posture presque identique, toujours sur un quai du métro londonien.

En 2019, le photographe Sam Rowley avait immortalisé deux rongeurs dans une posture presque identique sur un quai du métro londonien.
La photo a raflé le prix du public du prestigieux Wildlife Photographer of the Year.image: Sam Rowley / nhm

Baptisée Station Squabble («Querelle à la station»), sa photographie montrait deux souris se disputant quelques restes de nourriture. Leur affrontement n’avait duré que quelques secondes: l’une des deux avait fini par s’emparer d’une miette avant que les adversaires ne repartent chacune de leur côté. Le cliché avait valu à Sam Rowley le prix du public du prestigieux Wildlife Photographer of the Year.

Sept ans plus tard, Oxford Circus semble donc avoir offert un remake grandeur souris de ce duel devenu culte. On ignore toutefois l’objet du différend entre les deux combattantes. Une miette de sandwich? Une place assise? Un problème de territoire? Un autre souriceau? Le métro londonien gardera le secret. (mbr)

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