Zalando a pris des mesures contre le retour des colis

Zalando hat neue Kunden gewonnen, die weniger Ware wieder zur
A cause du nombre important de retours, le commerçant en ligne Zalando a été contraint de sévir.Image: sda

Le site de vente en ligne en a marre des clients qui commandent et retourne en masse. Pour enrayer ce phénomène, il a pris une décision radicale.
24.09.2025, 14:5224.09.2025, 14:52

La politique de Zalando est de permettre aux clients de renvoyer sous 30 jours les articles qui ne leur plaisent pas. Et certains en profiteraient un peu trop. Désormais, la plateforme de commerce en ligne bloquera les comptes de clients qui retournent trop d’articles.

Les mesures prises

Les clients de Zalando qui renvoient un nombre trop importants d’articles recevront d’abord un avertissement leur demandant de ne plus le faire.

Si le client concerné n’en tient pas compte et continue sa phénésie de renvois, certaines fonctions du compte, comme par exemple l’achat et le paiement sur facture, lui seront restreintes.

Zalando a pris une décision drastique sur les retours

Selon le magasin en ligne allemand, il a déjà pris de telles mesures par le passé, mais de façon plus discrète. Comme l'a rapporté Blick, Zalando a communiqué ses nouvelles règles vendredi dernier via son site.

Si le comportement et l'abus de retours ne changent toujours pas, Zalando bloquera le compte client pour une durée de douze mois. Une porte-parole de Zalando a déclaré à Blick:

«Ces mesures concernent seulement une très petite partie de nos clients»
Zalando

Elle a ajouté que les retours excessifs ne posent pas seulement problème à Zalando, mais concernent l’ensemble de l’industrie de la mode en ligne.

On a trompé Zalando pour dévoiler une arnaque à la basket

Ce qu'il advient des retours

Selon Zalando, 98% des produits renvoyés sont remis directement en vente sur la boutique en ligne. Le reste est écoulé via des outlets, ou transmis à des organisations caritatives.

zalando ali baba
Les retours Zalando en provenance de Suisse sont renvoyés à leur lieu d’expédition par MS Direct.Image: ch media

Un employé de l’entreprise MS Direct, qui gère les retours de Zalando en Suisse, a toutefois une autre opinion. Il affirme qu’au lieu de revendre les retours, Zalando détruit environ 15 000 articles par mois. La raison: la destruction de la marchandise coûterait en réalité moins cher que de la revendre.

Zalando punit désormais certains clients qui font des retours

Le Conseil fédéral

Vendredi dernier également, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à une réglementation des retours dans le commerce en ligne. Il ne souhaite donc pas de règles au niveau nationale pour encadrer les retours sur des plateformes comme Zalando.

Le Conseil fédéral estime qu’une réglementation ne garantirait pas une baisse des conséquences environnementales liés aux retours de colis. Il considère en outre que l'en va déjà de l'intérêt des commerçants en ligne de réduire les retours.

Les mesures de Zalando sont déjà actives. (nib)

