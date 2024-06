Crise du Bitcoin: la cryptomonnaie atteindra-t-elle le million?

Les fans de Bitcoin doutent

Le Bitcoin est en crise et les plus fidèles de la monnaie numérique vendent leur stock. Un expert doute que le Bitcoin atteigne un jour le million de dollars.

Leon Bensch / t-online

La politique monétaire américaine pousse les investisseurs à se détourner des cryptomonnaies. Le cours du bitcoin a dévissé depuis mars d'environ 73 000 dollars américains à environ 66 000 dollars (environ 58 000 francs suisses). Selon les experts, les investisseurs auraient tendance à éviter les placements risqués tant que la banque centrale, la Fed, ne signale pas de baisse supplémentaire des taux d'intérêt.

Mais cela ne semble pas être la seule raison pour laquelle la demande de cryptomonnaies souffre massivement. Malgré le Bitcoin Halving, qui réduit la quantité de bitcoins négociables, et l'introduction d'un Bitcoin Spot ETF, le cours de la plus célèbre des monnaies numériques est en chute libre.

L'analyste Willy Woo soulève une question importante sur la plateforme X, qui pourrait détruire tous les fantasmes sur le cours du Bitcoin.

Le bitcoin atteindra-t-il un jour le million de dollars?

Né à Hong Kong et originaire de Nouvelle-Zélande, Willy Woo est un analyste on-chain des cryptomonnaies. Il est suivi par plus d'un million de personnes sur X. Dans plusieurs publications, Willy Woo s'est demandé si les «long term hodlers», détenteurs de bitcoins sur une très longue période, ont perdu la foi dans le fait que le Bitcoin atteigne un jour la barre magique du million de dollars américains.

Il faut savoir que Jack Dorsey, fondateur et ex-PDG de X, pense que le cours du bitcoin atteindra au moins un million de dollars d'ici 2030. L'investisseuse vedette Cathie Wood, fondatrice et PDG de la société de gestion de fortune Ark Invest, est elle aussi fermement convaincue que le bitcoin franchira la barre du million de dollars d'ici la fin de la décennie.

Qui sont les hodlers?

Le mot «hodl» est un mème qui est né d'une faute de frappe du mot «hold». Il désigne l'attitude des investisseurs qui détiennent une cryptomonnaie comme le bitcoin pendant longtemps. Les acheteurs de Bitcoin qui «hodlent» sont en conséquence appelés «hodlers».

Le mème. Image: GameKyuubi

Le mème a pour origine un message de l'utilisateur «GameKyyubi». Le 18 décembre 2013, il a écrit sur le forum de BitcoinTalk.org un message intitulé «I AM HODLING». Il y décrivait le fait que sa petite amie se trouvait dans un bar et que le cours du Bitcoin s'était effondré. Malgré tous les conseils de vendre, il a décidé de faire le contraire et de conserver ses bitcoins. Il a justifié sa décision par le fait qu'il était un mauvais trader. Il a excusé sa faute de frappe en expliquant qu'il était ivre.

Le «long term hodling» est devenu une stratégie utilisée par les personnes qui, par manque de connaissances ou de compétences, ne font pas de transactions à court terme.

La pression des ventes augmente

Les détenteurs de bitcoins à long terme conservent leurs avoirs en Bitcoin sur de longues périodes, même lorsque les cours sont en forte hausse ou en baisse. Leurs activités de vente sont rares, mais lorsqu'ils vendent, ils suivent un schéma reconnaissable, selon le site investing.com, qui fait référence à la mesure Coin Days Destroyed (CDD).

Le ratio CDD donne un poids particulier aux pièces numériques qui n'ont pas bougé pendant une longue période. Les analystes supposent que les investisseurs en Bitcoin qui sont sur le marché depuis longtemps et qui ont accumulé des bitcoins ont probablement une meilleure compréhension des cycles de prix du bitcoin que les nouveaux venus sur le marché.

En outre, ils estiment que les investisseurs qui conservent de grandes quantités de bitcoins dans des portefeuilles sur une longue période ont tendance à déplacer leurs bitcoins d'un portefeuille à l'autre à des moments-clés, très probablement pour les vendre.

Selon investing.com, de tels mouvements ne sont pas nouveaux. Des schémas similaires ont déjà été observés lors des booms de 2017 et 2021. Mais cette fois, ils soulèvent une question inquiétante: si même les investisseurs en bitcoin les plus convaincus vendent, croient-ils vraiment au succès à long terme de la cryptomonnaie?

Les Bitcoin papier

Un autre facteur souligné par Willy Woo, expert en bitcoins, sur la plateforme d'information X, est ce que l'on appelle les «bitcoins papier». Ceux-ci ne sont pas de vrais bitcoins, mais des produits financiers, appelés dérivés, options ou reconnaissances de dette, qui permettent aux acheteurs de spéculer sur l'évolution de la valeur du bitcoin sans posséder les bitcoins sous-jacents.

Les bourses centralisées pourraient théoriquement émettre une plus grande quantité de bitcoins qu'elles n'en détiennent en réserves réelles – de la même manière que les banques peuvent émettre plus de monnaie qu'elles ne détiennent de réserves d'or.

L'émission de «bitcoins papier» pourrait faire baisser artificiellement le prix de la cryptomonnaie, car l'offre semble être supérieure à la demande. Auparavant, le marché réagissait aux ventes des détenteurs de bitcoins de longue date et aux nouveaux coins minés, mais aujourd'hui, il est parsemé de «bitcoins papier», selon Willy Woo.

C'est précisément ce schéma qui se dessine actuellement. Chaque fois que le stock de «portefeuille papier Bitcoin» augmente, les cours de Bitcoin & Co chutent. Selon le site investing.com, cela pourrait expliquer pourquoi le cours du Bitcoin a marqué le pas malgré les impulsions positives données au marché par les ETF au comptant et les investissements institutionnels.

Prédictions impossibles

Le Bitcoin est-il en passe d'atteindre le million de dollars américains ou sa valeur n'est-elle qu'une illusion à laquelle même les détenteurs de bitcoins les plus expérimentés ne croient plus?

La combinaison des activités de vente et de la domination croissante du Bitcoin papier laisse planer le doute sur les objectifs de cours pronostiqués.

Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles les prévisions concernant le Bitcoin sont très incertaines et difficiles. Les cryptomonnaies sont toujours exposées à de fortes fluctuations de cours et ne constituent pas un placement stable.

Il manque à la fois des données historiques et fondamentales à long terme pour en déduire un cours ou des prévisions fiables.

Les cryptomonnaies restent une classe d'actifs spéculative, qui n'est pas non plus durable en raison de sa forte consommation d'énergie. Jusqu'à présent, l'acceptation du Bitcoin est limitée et n'est pas reconnue comme moyen de paiement officiel. Des restrictions réglementaires sont possibles à tout moment. La concurrence au sein des cryptomonnaies est élevée.

On ne sait donc pas combien de temps durera l'envolée des cryptomonnaies. Il reste à voir si la foi en le Bitcoin suffira à le propulser vers de nouveaux sommets ou s'il disparaîtra dans les oubliettes.

Traduit et adapté par Tanja Maeder