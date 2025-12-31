beau temps
Le bitcoin a vécu une année 2025 difficile.Image: Shutterstock

L'année 2025 a confirmé le «caractère» du bitcoin

Après avoir connu des sommets en début d'année, la plus célèbre cryptomonnaie a perdu des plumes. Des experts analysent cette chute.
31.12.2025, 13:3831.12.2025, 13:38

Le bitcoin, principale cryptomonnaie, va finir une année 2025 mouvementée en repli après avoir tutoyé des sommets, rattrapé par les réalités politiques et économiques ainsi que les doutes entourant les valorisations dans l'intelligence artificielle.

Mercredi vers midi, le bitcoin progressait de 1,07% à 88 811 dollars. Sur un an, la devise électronique la plus connue a cependant reculé de 5,5%.

«Les incertitudes ont rattrapé les investisseurs»

L'année a été mouvementée pour la cryptomonnaie. Après avoir démarré à 93 425 dollars début janvier, elle s'est effondrée début avril à 76'273 dollars après le choc du «Liberation day» américain qui avait affecté la plupart des marchés.

Le bitcoin s'est par la suite ressaisi, grimpant continuellement jusqu'à atteindre un plus haut historique à 126 198 dollars début octobre. Cette envolée n'a cependant pas duré longtemps, le bitcoin reculant inexorablement jusqu'en fin d'année.

«Les doutes sur la durabilité des mouvements de cours et les incertitudes macroéconomiques ont rattrapé les investisseurs», a estimé Timo Emden. Selon l'analystes du cabinet de recherche éponyme, «les risques d'inflation, les tensions géopolitiques et les incertitudes au niveau de la politique monétaire ont calmé l'euphorie (des investisseurs) et augmenté la volatilité».

L'année 2025 a ainsi «confirmé le caractère spéculatif» du bitcoin, a souligné Emden.

«Une croissance robuste en 2026»

Les experts de Trading Economics anticipent quant à eux un rebond de la devise numérique, qui devrait atteindre 98 179 dollars d'ici douze mois.

«Les récentes corrections représentent un cycle naturel et sain», le marché des cryptomonnaies devant «poursuivre une croissance robuste en 2026», a ajouté Ignacio Aguirre Franco de la plateforme Bitget. Selon ce dernier, le bitcoin pourrait grimper jusqu'à 150 m000 dollars. (jzs/ats)

