Duel sanglant sur la suppression des droits de douane

Une chose est sûre: pour une entreprise étrangère, importer ses produits en Suisse sera plus avantageux à l'avenir, étant moins taxée. Que je dépense ou non 100 francs de moins pour mon prochain vélo dépendra toujours de son bon-vouloir. La balle est dans le camp des industries. A voir si elles auront envie de partager les bénéfices, en réduisant les prix des produits.

Quant au Centre, il a défendu l'idée d'une suppression en deux temps (d'abord sur les produits industriels, puis, dans un deuxième temps, et si les finances le permettent, sur les matières premières et les produits semi-finis). Leur proposition a été rejetée de justesse.

Et au centre, on a un avis?

Du côté des Verts, on regrette que cette mesure facilite l'importation de produits industriels, à l'origine de la majeure partie des émissions de CO 2 du secteur. Le parti a proposé de renvoyer le projet au Conseil fédéral pour qu'il y ajoute des objectifs de durabilité et de protection du climat. En vain.

Durant les discussions, le conseiller national socialiste a lancé: «La question est: voulons-nous dépenser chaque année et pour toujours plus de 540 millions pour subventionner l'industrie exportatrice étrangère?»

Les caisses de l'Etat présenteront un trou de 560 millions de francs . MAIS, selon le projet, il sera compensé par une hausse conséquente des activités économiques et commerciales, et apporterait des recettes fiscales supplémentaires, le tout pour 860 millions . Donc, en toute logique, «les bénéfices l'emportent sur les inconvénients», a expliqué Olivier Feller (PLR/VD).

Cette décision réjouit la droite, qui veut «franchir ce pas» pour le bien des entreprises et des consommateurs. Le Parti libéral-radical (PLR) et l'Union démocratique du centre (UDC) ont approuvé le projet avec enthousiasme.

Voici 20 stars et leurs photos de Noël, de la magie et du cringe

Aura-t-on assez de matières premières pour sauver la planète?

De nombreux pays veulent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui va faire exploser la demande de matières premières nécessaires aux énergies renouvelables. De nombreuses difficultés sont à prévoir, estime une experte, mais la transition énergétique «reste trop importante».

Avec son cortège de sécheresses, méga-feux et inondations dévastatrices, l'année 2022 a clairement illustré les effets néfastes du changement climatique. Les experts de l'ONU tirent la sonnette d'alarme depuis des années et de plus en plus de pays se sont fixés des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.