Image: Keystone

Credit Suisse empêtré dans une affaire de blanchiment d'argent

Le Ministère public de la Confédération (MPC) dénonce des carences de feu Credit Suisse dans l'affaire des crédits octroyés à des entreprises publiques mozambicaines.

Plus de «Economie»

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé un acte d'accusation à l'encontre d'une ancienne collaboratrice de feu Credit Suisse pour blanchiment d'argent et carence d'organisation dans l'affaire des crédits octroyés à des entreprises publiques mozambicaines. Une procédure menée à l'encontre d'une autre collaboratrice de l'ancien numéro deux bancaire helvétique a par contre été classée.

Le bureau du procureur fédéral reproche en outre à feu l'établissement aux deux voiles, et conséquemment à son repreneur UBS, de n'avoir pas empêché l'infraction en raison de carences organisationnelles.

Une première procédure pénale

L'accusation porte en premier lieu sur la rupture par Credit Suisse d'une relation d'affaires s'inscrivant dans le cadre de crédits totalisant plus de 2 milliards de dollars avec trois entreprises étatiques mozambicaines. Le MPC rappelle au passage qu'une première procédure pénale ouverte en 2020 à l'encontre de deux personnes physiques soupçonnées de blanchiment dans ce cadre est toujours ouverte.

Le dépôt le 25 novembre de l'acte d'accusation clôt la seconde instruction pénale, ouverte en 2023. (jzs/ats)