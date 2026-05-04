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GameStop veut transformer eBay

FILE - An Ebay app logo is shown on a mobile phone, July 11, 2019, in Miami. (AP Photo/Wilfredo Lee, File) Ebay Depop
Le patron de GameStop estime qu'eBay «devrait valoir davantage».Keystone

Le site eBay pourrait se «transformer»

GameStop veut racheter le site de vente en ligne pour environ 56 milliards de dollars et en faire «un vrai concurrent» d'Amazon.
04.05.2026, 09:0504.05.2026, 09:05

La chaîne américaine de magasins de jeux vidéo GameStop a adressé dimanche au site de vente sur Internet eBay une offre de rachat non sollicitée portant sur environ 55,5 milliards de dollars. Elle veut «en faire un vrai concurrent» du géant Amazon.

Le groupe a précisé dans un communiqué avoir acquis progressivement, depuis le 4 février, des actions du site de vente et détenir actuellement une participation d'environ 5% dans son capital. Il offre 125 dollars par action, financés à parité sous forme d'actions et de numéraire, ce qui représente une prime de 46% sur la moyenne du cours depuis qu'il a commencé ses emplettes.

FILE - Pedestrians pass a GameStop store on 14th Street at Union Square, Thursday, Jan. 28, 2021, in the Manhattan borough of New York. Meme stock GameStop is gearing up to name Ryan Cohen as its chai ...
GameStop veut racheter eBay.Keystone

«EBay devrait valoir davantage et vaudra davantage d'argent», a déclaré Ryan Cohen, patron du groupe, dans un entretien au Wall Street Journal publié dimanche peu avant l'annonce officielle.

«Je pense à transformer eBay en quelque chose valant plusieurs centaines de milliards de dollars»

Il a assuré disposer d'une lettre engageante de TD Bank, banque américaine filiale du groupe canadien TD Bank Group, portant sur un financement d'environ 20 milliards de dollars, sous forme d'émission de dette.

Une nouvelle entité

Dans le communiqué, l'entreprise précise qu'elle disposait aussi d'environ 9,4 milliards de dollars de trésorerie propre au 31 janvier. Elle affirme pouvoir dégager 2 milliards de dollars en réduction de coûts annualisés dans les douze mois suivant la finalisation de la transaction: environ 1,2 milliard dans le département vente et publicité, environ 300 millions dans le développement de produits et environ 500 millions dans les dépenses administratives et de fonctionnement (financement, immobilier, informatique, etc).

Cette réduction des coûts devrait, à elle seule, faire bondir le bénéfice net par action d'eBay à périmètre comparable de 4,26 dollars à 7,79 dollars dès la première année. Mais, a prévenu Cohen dans le WSJ, si la direction d'eBay n'est pas réceptive à son offre, il n'hésitera pas à se tourner directement vers les actionnaires.

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La prochaine assemblée générale du site de vente est prévue en juin, mais la date limite pour soumettre des résolutions est dépassée, a relevé le WSJ. Cohen, qui est patron de GameStop depuis janvier 2021, deviendrait celui de la nouvelle entité, précise le communiqué, qui souligne que depuis son arrivée, le groupe est passé d'une perte nette de 381 millions de dollars en 2021 à un bénéfice net de 418 millions en 2025.

A la clôture vendredi, la capitalisation boursière de GameStop atteignait 11,89 milliards de dollars et celle d'eBay 46,21 milliards. (jzs/ats)

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