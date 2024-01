Voici la plus grande menace qui pèse sur le marché immobilier en 2024.

Comme lors des crises précédentes, elles devront intervenir rapidement et rétablir la confiance dans la sécurité des banques et des comptes d'épargne. Jusqu'à ce que plus personne n'ait de raison de retirer son argent.

La conséquence serait une crise de confiance qui se propagerait à l'ensemble du système. Et les crises aux Etats-Unis, le plus grand marché financier du monde, frappent généralement aussi l'Europe et la Suisse.

La sortie d'argent obligerait les banques à vendre les obligations à faible taux d'intérêt qu'elles ne voulaient pas céder à des prix beaucoup plus bas que ce qu'elles avaient initialement payé. Il en résulterait des amortissements élevés. Les clients seraient encore plus nombreux à retirer leur argent.

De telles pertes pourraient alerter les clients des banques concernées, et des rumeurs deviendraient virales sur les réseaux sociaux. Bientôt, les clients se saisiraient de leurs smartphones et retireraient de l'argent, amorçant ainsi une panique bancaire numérique.

Avant le changement de taux d'intérêt, les banques avaient accumulé dans leurs livres des obligations à très faible taux d'intérêt, qui étaient alors encore un mal inévitable. Le changement de taux d'intérêt les a rendues évitables et il existe des alternatives à taux d'intérêt plus élevés. Aujourd'hui, ces obligations à faible taux d'intérêt valent donc beaucoup moins sur le marché. Vraiment beaucoup moins.

Environ 45% des entreprises ont un taux d'endettement beaucoup trop élevé. Après l'effondrement des prix, un crédit de 100 dollars de valeur immobilière est associé à plus de 100 dollars de dettes. Et lorsque le taux d'endettement est supérieur à 100%, la banque refuse généralement la demande de crédit.

Si les taux d'intérêt ne baissent pas rapidement, la situation se dirigera vers un point culminant dramatique. En 2024, de nombreuses entreprises perdront leur protection contre les taux d'intérêt élevés . Leurs crédits arrivent à échéance et doivent être renouvelés, typiquement à un taux d'intérêt plus de deux fois supérieur. En 2024, cela représente bien plus de 500 milliards de dollars, 544 milliards exactement.

Les investisseurs ont retiré une partie de leurs billes. En effet, il est désormais possible de gagner de l'argent avec d'autres placements, notamment avec des obligations d'Etats et d'entreprises – les investissements immobiliers ne sont plus la seule alternative.

Il y a à peine deux ans, tout semblait aller pour le mieux. La dette devenait toujours moins chère, contrairement à l'immobilier de bureau. Début 2022, ce marché voyait des prix presque trois fois plus élevés que deux décennies plus tôt , à un niveau historiquement élevé. Le marché était en plein essor. Puis vint le tournant des taux d'intérêt.

«Tant que les taux d'intérêt resteront élevés, le système bancaire américain sera confronté à un risque d'insolvabilité considérable», peut-on lire dans une étude du célèbre National Bureau of Economic Research. Des centaines de banques pourraient être victimes de panique bancaire (runs), comme celles qui ont déjà fait chuter le Credit Suisse et plusieurs institutions américaines.

