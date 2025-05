A l'issue de la transaction, DERTOUR et Hotelplan deviendraient le plus grand voyagiste de Suisse, souligne la Comco. Keystone

Migros: la reprise d'Hotelplan sous enquête

Migros a cédé en février dernier son voyagiste à l'entreprise de tourisme DERTOUR. La Comco s'inquiète d'une possible «position dominante» sur le marché suisse.

La Commission de la concurrence (Comco) procède à un examen approfondi de l'acquisition du voyagiste Hotelplan par DERTOUR. «Les premières investigations ont révélé des indices d'une position dominante», indique la Comco mardi dans un communiqué.

Migros cédait en février dernier son voyagiste Hotelplan, présent sur le marché suisse avec sa marque éponyme, ainsi que Migros Vacances, travelhouse et tourisme pour tous. Dertour est déjà actif en Suisse via les marques Kuoni et Helvetic Tours.

A l'issue de la transaction, DERTOUR et Hotelplan deviendraient ensemble le plus grand voyagiste de Suisse, souligne la Comco.

Faire face à une hausse des prix

L'examen approfondi, qui doit être réalisé dans un délai de quatre mois, vise notamment à déterminer si les personnes en Suisse souhaitant voyager disposent de suffisamment d'alternatives pour faire face à une éventuelle hausse des prix.

L'influence des offres de voyage disponibles en ligne sur la concurrence actuelle et potentielle sur les marchés sera également examinée. (jzs/ats)