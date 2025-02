Migros «abandonne» Hotelplan: quel avenir pour les employés?

Migros a trouvé deux repreneurs à l'étranger pour sa filiale de voyages. Les 2500 employés et les 80 succursales sont pour le moment conservées, mais de nombreux défis vont surgir.

Florence Vuichard et Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

Les quelque 2500 employés d'Hotelplan connaissent enfin leur avenir. Migros vend son agence de voyages historique à l'allemand Dertour, lui-même propriété de la coopérative Rewe. Dertour avait déjà repris les filiales suisses de Kuoni. Concrètement, il récupère aujourd'hui quatre des cinq unités commerciales, à savoir le courtage et l'organisation de voyages en Suisse, en Allemagne et au Royaume-Uni.

«Nous conserverons l'ADN suisse de l'agence» Ingo Burmester, membre de la direction de Dertour

En revanche, la vente d'Interhome, qui appartient également au groupe Hotelplan ne fait pas partie de la transaction. Avec 40 000 logements dans 28 pays, Interhome est le deuxième plus grand prestataire de services de location et de gestion de maisons de vacances en Europe. Comme cela avait déjà été annoncé récemment, il passe en mains du groupe luxembourgeois Hometogo. Pour des raisons de droit boursier, ce dernier a dû publier des informations à ce sujet dès le 23 janvier.

Hometogo a annoncé la signature du contrat dans un communiqué mercredi soir. Prix de cette acquisition? 150 millions de francs. A cela s'ajouteraient des paiements différés d'un montant maximal de 85 millions, devraient être versés par tranches au cours des quatre prochaines années, jusqu'en 2029. Hometogo évoque «la transaction la plus importante de l'entreprise à ce jour». Le conseil d'administration a dû approuver une augmentation de capital pour la financer.

Pas de changement pour les clients et les fournisseurs

Pour les clients, les propriétaires de maisons de vacances et les partenaires de distribution des marques du groupe Hotelplan et d'Interhome, rien ne change, indique-t-on à Migros. Tous les séjours et tous les voyages d'affaires réservés seront maintenus, et les offres de l'ensemble des marques restent disponibles.

Celles-ci continueront en effet d'exister, du moins dans un premier temps. En font partie Hotelplan, Travelhouse, Tourisme pour Tous, Vacances Migros ainsi que le secteur des voyages d'affaires avec BTA First Travel et Finass Reisen. L'offre complète «parfaitement» celle de la filiale locale du groupe allemand, Dertour Suisse, explique-t-on du côté de l'acquéreur. Ce dernier se concentre, lui, sur les acteurs existants, comme Kuoni, Helvetic Tours et Kuoni Specialists, souligne Ingo Burmester.

Les collaborateurs savent donc désormais qui leur versera leur salaire. Ils seront «repris dans le cadre de la double transaction», assure Migros. Dertour et Hometogo ont en effet l'intention de «développer efficacement» les domaines d'activité qu'ils viennent d'acquérir.

On ignore en revanche à quoi ils doivent s'attendre à moyen terme. Lorsque Migros a annoncé ses intentions l'an dernier, un expert renommé de la branche avait estimé que 30 à 50 sites risquaient de fermer en cas de rachat. En effet, les agences d'Hotelplan, Kuoni et TUI Suisse se trouvent souvent à proximité les unes des autres. Au total, Hotelplan compte environ 80 succursales à travers la Suisse.

Nombreuses critiques

Migros a été très critiquée pour avoir mis en vente Hotelplan, un projet lancé en 1935 par le père fondateur du géant orange, Gottlieb Duttweiler. L'expert cité plus haut témoignait en 2024 de la tristesse de devoir «vendre le dernier grand groupe suisse de voyage». L'argument de Migros selon lequel la petite Hotelplan ne pesait pas lourd à l'international peinait à convaincre.

«L'entreprise a prouvé par le passé qu'Hotelplan pouvait s'affirmer face à la concurrence étrangère et en ligne»

L'ancien responsable des finances de Migros, Mario Bonorand, a lui aussi critiqué cette décision. Il estime qu'Hotelplan bénéficiait de la crédibilité de Migros.

Mario Bonorand Image: dr

«C'est pour ça que les gens réservaient chez Hotelplan. La confiance de la clientèle n'a pas de prix» Mario Bonorand

La vente entraînerait ainsi, selon lui, la perte d'une grande partie de l'identité du distributeur. Son directeur, Mario Irminger, ne s'est toutefois pas laissé déconcerter. Dans une interview à CH Media, il avait dépeint Duttweiler comme un «entrepreneur pur sang».

«Cela fait partie de l'histoire de la société de devoir de temps en temps abandonner certains domaines» Mario Irminger

Les spéculations sur la vente auront duré un an. Elles n'ont apparemment eu que peu de conséquences sur les activités opérationnelles. Malgré ces incertitudes, Hotelplan est parvenue à augmenter son chiffre d'affaires de 3%, à 1,78 milliard de francs durant l'exercice 2023/24. Il s'agit là d'un nouveau record. L'état actuel des réservations est également réjouissant, a souligné la directrice d'Hotelplan, Laura Meyer, lors de la présentation des chiffres fin janvier.

Laura Meyer est à la tête de la filiale Migros Hotelplan. Image: keystone

Selon l'entreprise, les ventes d'Hotelplan dépendent désormais des autorisations administratives.

(Adaptation française: Valentine Zenker)