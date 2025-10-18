ciel clair
DE | FR
burger
Economie
Mode

Les activités beauté de ces grandes marques vont passer chez L'Oréal

epa12449967 A pedestrian walks in front of a Balenciaga store on a shopping street in Beijing, China, 13 October 2025. According to the General Administration of Customs, China&#039;s trade surplus wa ...
Les marques Balenciaga, et surtout Gucci, mettent le groupe Kering en difficulté à cause de leurs produits cosmétiques.Keystone

Les activités beauté de ces grandes marques vont passer chez L'Oréal

Gucci, Balenciaga ou Bottega Veneta devraient transférer leur secteur beauté chez le géant français du cosmétique. En cause, des activités qui plombent les marques du groupe Kering.
18.10.2025, 21:5918.10.2025, 22:00

Malmené depuis des années, le groupe de luxe français Kering est en passe de vendre sa division beauté, valorisée à 4 milliards de dollars, au numéro un mondial des cosmétiques, son compatriote L'Oréal, selon le Wall Street Journal.

Armani tient son successeur

Contacté par l'AFP, Kering n'a pas souhaité faire de commentaire et l'Oréal n'a pas encore répondu. Le quotidien financier américain précise:

«L'accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, sous réserve que les négociations n'échouent pas de manière inattendue ou qu'un autre acquéreur ne se présente pas.»

L'Oréal, numéro un mondial des cosmétiques, et Kering, propriétaire des marques Gucci, Saint Laurent, Balenciaga ou encore Bottega Veneta, doivent présenter leur chiffre d'affaires du troisième trimestre respectivement mardi et mercredi.

Nivea, Coop ou L'Oréal? Voici les meilleurs gels capillaires

Cette annonce survient un mois seulement après l'entrée en fonction du nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo, 58 ans, chargé de redresser le groupe malmené depuis plusieurs années par les difficultés de sa marque phare Gucci. Le jour de sa nomination, il avait déclaré:

«La situation actuelle renforce notre détermination à agir sans délai»

«Cela exigera des choix clairs et forts», avait-il prévenu. Il avait ajouté:

«Nous devrons continuer à nous désendetter et, là où cela s'impose, rationaliser, réorganiser et repositionner certaines de nos marques.»

La vente de la division beauté, créée seulement en 2023 avec notamment l'acquisition de la marque de parfums Creed pour 3,5 milliards d'euros, est un acte fort pour le nouveau directeur général, qui a fait toute sa carrière dans l'industrie automobile et qui était depuis cinq ans à la tête du constructeur français Renault qu'il a contribué à redresser.

Kering Beauté devait accélérer la croissance des marques Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin dans le secteur des cosmétiques.

La licence des parfums et cosmétiques Yves Saint Laurent est détenue depuis plusieurs années par L'Oréal et pour «très, très, très longtemps», avait déclaré à l'AFP en février 2023, le directeur général du groupe Nicolas Hieronimus.

L'affaire Bettencourt sur Netflix: quand l'argent rend fou

Celle de la marque Gucci est détenue par l'américain Coty et devrait arriver à échéance dans les années à venir. Dans une note mi-septembre, les analystes de la banque HSBC écrivaient:

«Nous soupçonnons que toutes les options sont envisagées, car à l'exception de Creed, qui est très rentable, les autres actifs (comme les parfums Bottega Veneta, Balenciaga, et d'autres) représentent pour l'instant des éléments marginaux.»

Kering pourrait décider «de prolonger sa collaboration avec Coty, ou de choisir un partenaire plus dynamique pour sa marque phare, Gucci», ajoutaient-ils.

La vente totale de la division beauté pourrait aider Kering à réduire son endettement qui s'élevait en juillet à 9,5 milliards d'euros.

Le groupe qui, plombé par sa marque Gucci et dans un contexte de ralentissement mondial du marché du luxe, ne parvient pas à remonter la pente, a annoncé en juillet une chute de 46% de son bénéfice net au premier semestre, à 474 millions d'euros, un plongeon de 16% de son chiffre d'affaires, à 7,6 milliards d'euros.

Ce sac Gucci révèle une faille du Secret Service

L'Oréal a de son côté publié à la même période un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 1,6% à 22,47 milliards et une baisse de son bénéfice net de 7,8% à 3,37 milliards d'euros, pénalisé par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises annoncée dans le budget 2025. Les ventes semestrielles de sa division luxe ont progressé de 1% à plus de 7,65 milliards d'euros. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
2
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission
1 / 10
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission

Shaolin Challenge

Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.
partager sur Facebookpartager sur X
Ce sont les gâteaux du moment
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La machine de guerre russe va vivre des années difficiles
2
Aldi passe à l'offensive sur le pain, Migros et Coop réagissent
3
Ce patron suisse a lancé une «révolution des pourboires» qui inquiète
Un visage bien connu à la tête de Blick et de l'Illustré
Ancien rédacteur en chef de 24 heures, Claude Ansermoz va co-diriger Ringier Médias Suisse en Suisse romande. Il sera accompagné de Manon Bornand à la responsabilité du numérique et du marketing.
Ringier Médias Suisse (RMS) se réorganise en Suisse romande: à compter de janvier 2026, Claude Ansermoz et Manon Bornand prendront conjointement la direction de RMS Romandie. Ils succèdent à Thomas Deléchat, qui quittera l'entreprise après une période de transition.
L’article