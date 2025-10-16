assez ensoleillé12°
Giuseppe Marsocci reprend les rênes d'Armani

Giorgio Armani est décédé en septembre: on connait désormais son successeur.
Le célèbrissime couturier italien s'est éteint en septembre, laissant derrière lui un empire de plusieurs milliards de dollars.Getty Images Europe

Armani tient son successeur

Le groupe Armani a nommé Giuseppe Marsocci, 61 ans, au poste de directeur général, succédant ainsi à son fondateur décédé en septembre. Fidèle du créateur depuis plus de vingt ans, Marsocci incarne la continuité voulue par la famille Armani, qui entend préserver l’esprit de la maison tout en amorçant une nouvelle phase de son développement.
16.10.2025, 16:2416.10.2025, 16:24

Le directeur général adjoint de Giorgio Armani, Giuseppe Marsocci, va remplacer à la tête du groupe son fondateur décédé en septembre, a annoncé l'entreprise jeudi dans un communiqué.

Un fidèle d'entre les fidèles: Giuseppe Marsocci compte plus de vingt ans de maison.

Giuseppe Marsocci, 61 ans, a rejoint Armani en 2003 et en a notamment dirigé les activités en Amérique du Nord avant d'en devenir le directeur adjoint à partir de 2019.

Le conseil d'administration de la société active dans la mode, la décoration et l'immobilier «prendra sa forme définitive dans les semaines à venir», «une fois les procédures et l'exécution du testament (de Giorgio Armani) achevées», a précisé Armani.

Une volonté du testament de Giorgio Armani révélée

Cette première nomination est une «confirmation importante de la volonté unie de la famille Armani de poursuivre le projet que Giorgio Armani a construit et soutenu pendant 50 ans», et doit permettre de «commencer une nouvelle phase sans interruption», a indiqué la société.

Dans son testament, Giorgio Armani a demandé à ses héritiers de céder à moyen terme son empire à un géant du luxe comme LVMH ou L'Oréal. Le compagnon et bras droit de Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, ainsi que ses deux neveux, seront chargés de faire ces choix capitalistiques, en tant qu'actionnaires de la fondation Armani.

Qui héritera des milliards de Giorgio Armani?

Pour Leo Dell’Orco, président du conseil d'administration de la société cité dans le communiqué, Giuseppe Marsocci a été choisi pour «son expérience professionnelle internationale, sa connaissance approfondie du secteur et de l'entreprise, sa discrétion, sa loyauté et son esprit d'équipe, ainsi que sa proximité avec Giorgio Armani ces dernières années».

«Il s'agit d'un projet d'une importance extraordinaire, de continuité et de valorisation de l'une des marques 'Made in Italy' les plus prestigieuses au monde», soit «un objectif ambitieux dans un marché du luxe en pleine réflexion», a réagi pour sa part Giuseppe Marsocci, également cité dans le communiqué.

Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
